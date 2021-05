بر کسی پوشیده نیست که سونی برای مدتی از بازی بین‌ پلتفرمی (کراس پلی) روی کنسول پلی‌استیشن ۴ جلوگیری می‌کرد اما اسناد و ایمیل‌های محرمانه‌ی جدید منتشرشده نشان می‌دهند که سونی تا چه اندازه مخالف این ویژگی بوده است و پس از مدتی با چه شرایطی راضی به این کار شده است.

ابتدا سونی از بازی بین پلتفرمی در بازی‌های «راکت لیگ» و «ماینکرفت» جلوگیری کرد. این در حالی بود که نینتندو و مایکروسافت هر دو اجازه‌ی فعال‌سازی این قابلیت را در نینتندو سوییچ و ایکس‌باکس داده بودند. با این حال مشکل اصلی وقتی پدیدار شد که سونی در سال ۲۰۱۸ مانع کراس پلی در بازی فورتنایت شد. این اتفاق باعث شد بازیکنان این بازی عصبانی شوند و اعتراض‌هایی را به این خاطر به سونی وارد کنند. هرچند پس از آن سونی با وجود کراس پلی در فورتنایت موافقت کرد اما اکنون مشخص شده است که این قضیه شرط‌های خاصی را داشته و سونی به خاطر این کار هزینه‌ای از توسعه‌دهندگان طلب کرده است.

مایکروسافت و Epic Games خواهان کراس‌پلتفرم بازی Fortnite روی پلی‌استیشن ۴ هستند

طبق شواهد، در سال ۲۰۱۸ جو کراینر، نائب رئیس اپیک گیمز، در ایمیلی در سال ۲۰۱۸ درباره‌ی قابلیت بازی بین پلتفرمی خطاب به سونی اعلام کرده بود: «من نمی‌توانم به سناریویی فکر کنم که اپیک چیزی که می‌خواهند را به دست نیاورد و آن هم احتمال تبدیل شدن فورتنایت به بزرگ‌ترین بازی روی پلی‌استیشن است.»

کراینر در ایمیلی که فرستاده، درباره‌ی پیشنهاد اپیک گفته است: «می‌خواهیم این برای هر دو طرف یک برد باشد. ما کراس پلی را با همکاری سونی معرفی می‌کنیم. اپیک تمام تلاش خود را می‌کند تا از این طریق سونی همچون یک قهرمان به نظر برسد. بگذارید این یک برد بزرگ برای همه باشد. اپیک نظر خود را در مورد مسئله تغییر نمی‌دهد، بنابراین بگذارید اکنون در مورد آن توافق کنیم.» اپیک حتی به پلی‌استیشن پیشنهاد داده که شخصیت‌هایی ویژه‌ای با محوریت پلی‌استیشن اضافه کند یا چیزهایی انحصاری برای دارندگان پلی‌استیشن پلاس در نظر بگیرد. نکته‌ی جالب اینجاست که با وجود قدرت و محبوبیت فورتنایت، اپیک حاضر بوده که چنین باج‌هایی به سونی بدهد و به گفته‌ی ایمیل کراینر، آن‌ها را مثل قهرمان نشان دهد. در حالی که واقعیت به گونه‌ی دیگری بوده است. البته، اپیک هم می‌دانسته که بخش زیادی از بازیکنانش روی پلی‌استیشن قرار دارند و این توافق می‌تواند به نفع آن‌ها باشد.

با این حال، در آن زمان سونی موافقت نکرد. جیو کورسی (Gio Corsi)، مدیر ارشد روابط میان توسعه‌دهندگان سونی در آن وقت، ایده‌ی کراس‌ پلی را رد کرد و در پاسخ به ایمیل اپیک نوشت: «بازی بین پلتفرمی یک موفقیت آسان نیست و مهم نیست که آن بازی چقدر بزرگ باشد، همان‌طور که می‌دانید، بسیاری از شرکت‌ها این ایده را دنبال می‌کنند اما حتی یکی از آن‌ها توضیح نمی‌دهد که این قضیه چگونه می‌تواند باعث بهبود و پیشرفت تجارت پلی‌استیشن شود.»

در اوت سال ۲۰۱۹، سونی بالاخره با کراس پلی در فورتنایت موافقت کرد اما طبق این شواهد همه‌چیز به‌آسانی نبوده است. سونی بالاخره شیوه‌ای را یافت که بتواند از این طریق منفعت ببرد و در ازای این قابلیت و دسترسی دیگر رقبا به جامعه‌ی بزرگ بازیکنان پلی‌استیشن، هزینه‌ای را از توسعه‌دهندگان بازی دریافت کند. البته، این قضیه در شرایطی خاص رخ می‌دهد.

طبق این شواهد، وقتی که در بازی بین‌ پلتفرمی تعداد بازیکنانی که بازی را با پلی‌استیشن انجام می‌دهند از مقدار مشخص‌شده بیشتر شود، ناشر آن بازی باید درصدی از آن هزینه و درآمد را که از پیش تعیین شده، به‌ سونی بپردازد.

«تیم سویینی»، مدیر اپیک گیمز، در بخشی از شهادت خود در دادگاه اپیک و اپل تائید کرد که از میان شرکت‌های صاحب پلتفرم سونی تنها شرکتی است که این هزینه را دریافت می‌کند. او می‌گوید: «در شرایطی خاص، اپیک باید درآمد اضافی به سونی پرداخت کند.» تیم سویینی همچنین اشاره می‌کند که اپیک برای فعال کردن کراس پلی در پلی‌استیشن مجبور بوده که با این شرط توافق کند.

این کار سونی قطعاً می‌تواند برای توسعه‌دهندگان بازی‌ها ناخوشایند باشد و مانعی برای فعال کردن قابلیت کراس پلی در این پلتفرم ایجاد کند. با این حال، چنین کارهایی از سوی شرکت‌های بزرگ عجیب نیست چراکه به هر حال سود و رشد تجارتشان ملاکی کلیدی برای آن‌ها است. از آنجایی که سونی بیشترین تعداد بازیکنان بازی فورتنایت را در میان کنسول‌ها دارد و بیشترین سود فورتنایت هم از پلی‌استیشن حاصل می‌شود، سونی با این ترفند خواسته مطمئن شود که با فعال شدن بازی بین پلتفرمی متضرر نمی‌شود. هرچند، همان‌طور که گفته شد، کار سونی برای شرکت‌های مختلف و به‌خصوص توسعه‌دهندگان کوچک‌تر اتفاق ناخوشایند و بدی است و نمی‌توان از آن دفاع کرد.

