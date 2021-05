در بخشی از دعوی حقوقی اپیک و اپل، سندی منتشر شده که ممکن است حاوی سرنخ‌هایی از اسکین‌هایی باشد که قرار است در آینده برای بازی فورتنایت اضافه شود. در این میان، اسکین‌های فراوانی دیده می‌شود که به شخصیت‌های معروف و پرطرفدار واقعی و خیالی ارتباط دارد.

این سند جدید که توسط سایت The Verge بارگذاری شده است، نشان می‌دهد که اسکین شخصیت‌های واقعی و خیالی زیادی در آینده به این بازی پرطرفدار اضافه خواهد شد. با نگاهی به این فهرست، می‌توان به نام‌های برجسته‌ای مثل ساموس آران (Samus Aran) از مجموعه بازی «متروید»، کتنیس اوردین (Katniss Everdeen) از مجموعه «بازی‌های گرسنگی»، «عروس» از فیلم «بیل را بکش» کوئنتین تارانتینو، «جان مک‌کلین» از مجموعه‌ فیلم‌های «جان‌سخت»، «ناروتو» از انیمه «ناروتو» و همچنین بسیاری از شخصیت‌های معروف دیگر دیده می‌شود. البته، علاوه بر این شخصیت‌های خیالی، به احتمال زیاد شاهد اسکین شخصیت‌های واقعی و معروفی مثل راک، لبرون جیمز و… خواهیم بود. با توجه به حضور نیمار در فصل حاضر فورتنایت، اضافه شدن این شخصیت‌های واقعی چندان عجیب نیست.

شما می‌توانید در پایین فهرستی از بعضی از این شخصیت‌ها را مشاهده کنید اما باید در نظر داشته باشید که این اطلاعات از طریق سند اشاره‌شده به دست آمده‌اند و قرار نبوده به‌صورت عمومی منتشر شوند. به همین خاطر، ممکن است بعضی از این نام‌ها دقیق نباشند یا برنامه‌های اپیک برای برخی از آن‌ها تغییر کرده باشد. با این وجود، این نام افراد واقعی و خیالی معروفی است که در این سند دیده می‌شود و احتمال عرضه‌ی اسکین مخصوص آن‌ها برای فورتنایت وجود دارد.

فهرست اسکین‌های احتمالی آینده فورتنایت:

Samus Aran

Naruto

Katniss Everdeen

The Bride

Batman Looper

Snake Plissken

John McClane

Ariana Grande

Lady Gaga

LeBron James

The Rock

اضافه شدن اسکین «ساموس آران» از جنبه‌ای خاص قابل‌توجه است. در ماه‌های اخیر شاهد اضافه شدن اسکین مستر چیف و کریتوس بوده‌ایم که به ترتیب از شخصیت‌های خیالی نمادین و مهم مایکروسافت و سونی هستند. اگر این گزارش صحیح از آب دربیاید، با اضافه شدن ساموس آران در بازی فورتنایت شاهد یکی از شخصیت‌های خیالی معروف و نمادین نینتندو هم خواهیم بود.

حضور کتنیس اوردین از مجموعه‌ی «بازی‌های گرسنگی» هم جالب است چراکه داستان «بازی‌های گرسنگی» و مسابقاتی که در جریان این مجموعه آثار رخ می‌دهد، ساختاری مشابه با بازی‌های بتل رویال دارد.

این سند همچنین رویداد جدیدی را برای بخش غیر مبارزه پارتی رویال نشان داده است. به نظر می‌رسد که این رویداد یک مینی‌ گیم آرکید و با محوریت بسکتبال که دارای حالت‌های مختلف ۱ در مقابل ۱، ۲ در مقابل ۲، ۳ در مقابل ۳ و ۴ مقابل ۴ خواهد بود. رویدادی به نام Downtown Dunk هم می‌تواند بخشی از این مینی گیم بسکتبال باشد و شخصیت‌هایی مثل زاین ویلیامسن و لبرون جیمز به‌‌صورتی در آن حضور داشته باشند.

دادگاه اپیک در مقابل اپل هم‌اکنون در جریان است و تا سه هفته قبل از اعلام نتیجه‌ی توسط قاضی در جریان خواهد بود. تاکنون جزییات مختلفی از اسناد ارائه‌شده در این دادگاه منتشر شده است که در میان آن‌ها اخبار پیدا می‌شود که تاکنون چیزی از آن‌ها نشنیده بودیم.

