مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پر فروش‌ترین نرم‌افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌ای دیگر بررسی کنیم.



آمار فروش این هفته از تاریخ ۲۶ ژوئن تا ۲ جولای را شامل می‌شود و مانند آمار فروش هفته گذشته، شاهد تراکم خوب و راضی کننده‌ای در بازار ژاپن هستیم. اگر به یاد داشته باشید، بازی انحصاری کنسول نینتندو سوییچ، بازی ARMS در دو هفته پشت سر هم توانست صدر جدول فروش بازی‌ها را از آن خود کند و حتی عرضه Final Fantasy XIV: Stormblood نیز تغییری در این جایگاه ایجاد نکرد. اما در هفته گذشته و با عرضه بازی جدید Radiant Historia: Perfect Chronology، همه چیز تغییر کرد. این بازی ۳DS که خیزش شوالیه‌ها را روایت می‌کند، فروش قابل قبول و خوبی داشته و در صدر ایستاده است. نکته جالب، رشد فروش بازی Mario Kart 8 Deluxe پس از گذشت چندین هفته از انتشار آن است که نشان می‌دهد این نسخه شگفت انگیز از Mario Kart چقدر بازی‌باز و طرفدار دارد. در رده های بعدی فهرست فروش نیز شاهد چهره های جدیدی هستیم؛ بازی Osomatsu-San: The Game – Hang-Up Finding Employment Advice – Dead or Work برروی کنسول دستی پلی‌استیشن ویتا فروش قابل قبولی را تجربه کرده و پس از آن، شاهد جایگاه پنجم و فروش راضی کننده عنوان غربی و شبه ماینکرفت Portal Knights هستیم؛ عنوانی که اگر به یاد داشته باشید، مدتی طولانی را در مرحله دسترسی زودهنگام بود و به تازگی به صورت جهانی و کامل عرضه شده است. تمام بازی‌های جدیدی که در هفته گذشته منتشر شده‌اند (و البته در بین ۲۰ بازی پر فروش هفته گذشته قرار گرفتته‌اند) شامل عناوین Osomatsu-San: The Game – Hang-Up Finding Employment Advice – Dead or Work (جایگاه دوم)، Radiant Historia: Perfect Chronology (رده اول)، Portal Knights (رده پنجم)، LEGO City Undercover (رده نهم)، Call of Duty: Black Ops III Game of the Year Edition (رده یازدهم)، Tsumigui: Sen no Noroi, Sen no Inori for V (رده چهاردهم) و Karumaruka Circle (رده هفدهم) می‌شوند.

شما می‌توانید در زیر فهرست پرفروش ترین‌ نرم افزارهای هفته گذشته در ژاپن را مشاهده کنید. مانند همیشه لازم است اشاره کنیم که آماری که Media Create ارایه می‌کند، تنها فروش فیزیکی و خرده فروشی محصولات را بیان می‌کند و شامل فروش دیجیتالی بازی‌ها و کنسول‌ها نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان فروش کلی را به صورت دقیق ارایه کرد اما نمونه خوب و مفیدی در دسترس‌ ما قرار می‌گیرد.

Radiant Historia: Perfect Chronology — ۳DS — ۲۴,۵۹۶ / New ARMS – Switch — ۱۹,۳۰۷ / ۱۴۸,۷۰۷ Mario Kart 8 Deluxe — Switch — ۱۴,۴۲۳ / ۵۵۰,۰۵۹ Osomatsu-San: The Game – Hang-Up Finding Employment Advice – Dead or Work – PS Vita — ۱۱,۵۷۹ / New Portal Knights – PS4 — ۱۱,۴۹۸ / New The Alliance Alive – ۳DS — ۱۰,۰۸۵ / ۳۶,۵۰۶ The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Switch — ۹,۱۴۴ / ۵۲۲,۱۸۲ Monster Hunter XX – ۳DS — ۶,۰۰۳ / ۱,۵۳۴,۶۶۶ LEGO City Undercover – Switch — ۵,۳۵۱ / New Grand Theft Auto V (4,990 Yen Edition) – PS4 — ۳,۹۲۷ / ۳۵۷,۲۱۱ Ys VIII: Lacrimosa of Dana – PS4 — ۳,۶۸۱ / ۵۶,۶۸۷ Call of Duty: Black Ops III Game of the Year Edition – PS4 — ۳,۲۴۴ / New Minecraft — PS Vita — ۳,۱۷۵ / ۱,۱۷۰,۴۱۶ Tsumigui: Sen no Noroi, Sen no Inori for V – PS Vita — ۳,۱۰۵ / New Pokémon Sun/Moon – ۳DS — ۳,۰۶۹ / ۳,۲۸۱,۴۸۳ Karumaruka Circle – PS Vita — ۲,۹۳۷ / New Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo – ۳DS — ۲,۸۸۰ / ۱۹۵,۸۹۲ Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission X – ۳DS — ۲,۷۶۴ / ۱۷۲,۸۹۷ Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – PS4 — ۲,۵۷۵ / ۲۰۸,۷۶۴ Super Mario Maker — ۳DS — ۲,۴۷۰ / ۱,۰۵۷,۲۵۶

همچنین می‌توانید در زیر، فهرست پرفروش ترین سخت افزارها را در هفته گذشته در ژاپن مشاهده کنید:

Switch: 25,805 PS4: 21,873 New 3DS XL: 12,669 PS4 Pro: 7,321 PS Vita: 4,403 ۲DS: 2,311 New 3DS: 740 Xbox One: 228 Wii U: 193 PS3: 153

در فهرست فروش سخت افزار های ژاپن در هفته گذشته، همان روال سابق را مشاهد می‌کنیم؛ به این صورت که کنسول های نینتندو سوییچ، پلی‌استیشن ۴، NEW 3DS XL، پلی‌استیشن ۴ پرو و… در رده های نخست تا انتهایی قرار گرفته اند روند فروش کنسول‌ها در هفته گذشته، به طور کلی صعودی بوده است. کنسول ترکیبی شرکت نینتندو، یعنی نینتندو سوییچ افزایش فروش حدود ۳ هزار واحدی، کنسول پلی‌استیشن ۴ افزایش فروش حدود ۲ هزار واحدی، کنسول New 3DS XL افزایش فروش تقریبا هزار واحدی و پلی‌استیشن ۴ پرو نیز افزایش فروش تقریبا هزار واحدی را تجربه کرده‌اند. فاصله بین سوییچ و پلی‌استیشن ۴ در هر هفته کم رنگ و کم رنگتر می‌شود؛ باید ببینیم آیا کنسول شرکت سونی می‌تواند پس از هفته‌ها، در فروش به کنسول سوییچ غلبه کند یا خیر. قطعا عرضه بازی‌های انحصاری و محبوب در تعیین این موضوع، حرف اول را می‌زنند.

