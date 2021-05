چندی پیش خبری مبنی بر ساخت دنباله‌ی احتمالی بازی Judgment منتشر شد. مدت زیادی از آن خبر سپری نشده که شرکت سگا به‌صورت رسمی ساخت دنباله‌ی این اثر را با نام Lost Judgment معرفی کرده است.

به‌تازگی در جریان یک مراسم پخش زنده شرکت سگا از قسمت جدید بازی Judgment رونمایی کرد. این اثر که Lost Judgment نام دارد، قرار است در تاریخ ۲ مهر ۱۴۰۰ (۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱) برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۵، پلی‌استیشن ۴ ایکس‌باکس سری ایکس/ اس و ایکس‌باکس وان منتشر شود. با وجود اقبال بسیار خوب طرفداران به مجموعه‌ی یاکوزا روی کامپیوترهای شخصی، عجیب است که هنوز خبری از نسخه‌ی کامپیوترهای شخصی وجود ندارد. البته، طبق سابقه‌ی گذشته این سری به احتمال زیاد با کمی تأخیر شاهد عرضه‌ی Lost Judgment روی کامپیوترها خواهیم بود.

سگا ساخت دنباله‌ی بازی Judgement را آغاز کرده است

استودیو RGG Studio که به خاطر مجموعه بازی‌های یاکوزا شهرت دارد، وظیفه‌ی ساخت این بازی فرعی جدید از مجموعه بازی‌های یاکوزا را هم بر عهده خواهد داشت. بازی Lost Judgment شما را دوباره در نقش «تاکایوکی یاگامي» قرار خواهد داد و مثل قسمت قبلی «ماساهیرو کایتو» هم در این بازی او را همراهی خواهد کرد. این دو نفر، مأموریت دارند که درباره‌ی جنایتی که به نظر بی‌نقص می‌رسد و درباره‌ی آن فقط یک سرنخ دارند، تحقیق کنند. اگرچه طبیعی است که همیشه‌ سرنخ‌های بیشتری وجود دارد که با دقت بیشتر و دنبال کردن ماجرا می‌توان به آن‌ها دست پیدا کرد.

یک سبک جدید از هنرهای رزمی به نام «مار» به بازی Lost Judgment اضافه شده است. این سبک ترکیبی از دو سبک «لک‌لک» و «ببر» است. سبک «مار» سبک ظریفی است که می‌تواند با استفاده از نیروی حمله‌ی دشمن آن حمله‌‌ها را منحرف کرده و به‌سوی خود دشمنان بازگرداند. همچنین در دنباله‌ی بازی Judgment شما می‌توانید به‌صورت آزادانه میان دو شهر سفر کنید تا بتوانید از ته این داستان پیچیده سر در بیاورید. علاوه بر این، ابزار جدیدی هم وجود دارد که استفاده از آن‌ها می‌تواند در حل کردن این پرونده‌ی جنایت به شما کمک کند. در کنار این‌ها، بخش مخفی‌کاری هم به گیم‌پلی بازی Lost Judgment اضافه شده است تا یاگامی بتواند با حرکت مخفیانه در ساختمان‌ها دشمنان را پشت سر بگذارد.

همچنین در این بازی یاگامی در یک دبیرستان در یوکوهاما مخفی‌ خواهد شد و با برای مأموریت‌های فرعی بازی که «داستان‌های مدرسه» نام دارند، با دانش‌آموزان تعامل خواهد داشت.

تقریباً یک ماه پیش بود که سایت The Tojo Dojo خبر داد که سگا نام تجاری Lost Judgment را ثبت کرده است. هرچند با اعلام این خبر احتمال می‌دادیم که شایعه‌ها و حدس و گمان‌مان درست باشد اما سگا و استودیو RGG Studio با معرفی این بازی فقط یک ماه بعد از این شایعه و اعلام تاریخ آن در سال ۲۰۲۱ ما را شگفت‌زده کردند.

به نظر می‌رسد که استقبال طرفداران مجموعه‌ی یاکوزا در سرتاسر جهان استودیو RGG Studio را بسیار خشنود کرده است زیرا آن‌ها اعلام کرده‌اند که از این به بعد و برخلاف رسم همیشگی قصد دارند که آثار این مجموعه را در تاریخ مشابهی در ژاپن و دیگر نقاط دنیا عرضه کنند. این خبر می‌تواند برای طرفداران مجموعه‌ی یاکوزا در سراسر جهان خوشحال‌کننده باشد.

تریلر رونمایی بازی Lost Judgment و تصاویری از آن را در ادامه قرار داده‌ایم.

دانلود mp4

منبع: Gamesradar

The post بازی Lost Judgment برای کنسول‌های نسل جدید و قدیم معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala