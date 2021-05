شرکت یوبی‌سافت تصمیم گرفته تا مجموعه بازی «دیویژن» را گسترش دهد. به همین خاطر، آن‌ها اثر جدیدی را با نام The Division: Heartland معرفی کرده‌اند که قرار است به‌صورت مستقل و البته رایگان عرضه شود.

بر اساس اعلام رسمی شرکت یوبی‌سافت، بازی The Division: Heartland قرار است در تاریخ نام مشخصی در ۲۰۲۱ یا ۲۰۲۲ برای پلتفرم‌های کامپیوتر، پلی‌استیشن و ایکس‌باکس عرضه شود. این بازی رایگان توسط سازندگان بازی «گوست ریکان» یعنی استودیو «رِد استورم اینترتینمنت» (Red Storm Entertainment) ساخته خواهد شد. اگر علاقه‌مند به امتحان کردن بازی به‌صورت زودهنگام هستید، می‌توانید هم‌اکنون ثبت‌نام کنید. البته جزییاتی دقیق درباره‌ی این موضوع هنوز اعلام نشده است.

هرچند بازی دیویژن تا به امروز توانسته بازیکنان زیادی را به‌ خود جذب کند، اما این بازی رایگان در صورت موفقیت می‌تواند تأثیر بسزایی در افزایش بازیکنان این اثر داشته باشد یا حداقل این روند را تسریع کند. با این حال، این تنها کار یوبی‌سافت برای گسترش این بازی و آثار مرتبط با آن نبوده است. آن‌ها همچنین اعلام کردند که در حال حاضر مشغول ساخت یک بازی موبایلی بر اساس مجموعه «دیویژن» هستند. اگرچه آن‌ها اطلاعات بیشتری را از این بازی موبایل اعلام نکرده‌اند و اخبار آن را به زمان دیگری موکول کردند.

علاوه بر این، در گذشته هم ساخت فیلمی اقتباسی بر اساس بازی «دیویژن» تائید شده بود. فیلمی که قرار است توسط نت‌فلیکس ساخته شود و بازیگرانی نظیر «جسیکا چستین» و «جیک جیلنهال» در آن بازی کنند. حتی عرضه‌ی یک رمان بر اساس «دیویژن» هم تائید شده است. این رمان قرار است به وقایع پس از بازی دیویژن ۲ بپردازد.

در ماه مارس گذشته شرکت یوبی‌سافت اعلام کرده بود که هنوز برنامه‌هایی برای عرضه‌ی محتوای بیشتر برای بازی دیویژن ۲ در نظر گرفته است و قصد دارد در اواخر سال ۲۰۲۱ به‌روزرسانی بزرگی را که دارای بخش جدیدی است، برای آن منتشر کند. در این عین حال، طبق برنامه‌های از پیش تعیین شده محتوای فصلی دیویژن ۲ همچنان به روال قبل منتشر خواهد شد.

مجموعه بازی دیویژن که قسمت اول آن در سال ۲۰۱۶ میلادی عرضه شد، از آن زمان تا به امروز توانسته از مرز ۴۰ میلیون بازیکن منحصر‌به‌فرد عبور کند. گسترش‌دهنده‌ی Warlords of New York بازی دیویژن ۲ که در ماه مارس ۲۰۲۰ منتشر شد، موجب شد تا دیویژن ۲ به بیشترین تعداد بازیکن ماهیانه خود دست پیدا کند. با برنامه‌های جدید یوبی‌سافت به نظر می‌رسد شاهد افزایش تعداد بازیکنان ساخته‌ی استودیو «مسیو اینترتینمنت» (Massive Entertainment) باشیم.

در سال ۲۰۱۷ میلادی برای اولین بار اعلام شد که استودیو Massive Entertainment مشغول ساخت یک بازی بر اساس «آواتار» است. از آنجایی که مدت زیادی از این پروژه خبری نیست و هنوز دنباله‌ی فیلم «آواتار» جیمز کامرون هم اکران نشده و چندین بار با تأخیر مواجه شده است، شاید بتوان حدس زد که این دو اثر در فاصله‌ی نزدیکی به هم منتشر شوند. در صورت تحقق این امر، این بازی می‌تواند از هیجان و هیاهوی ایجاد‌شده برای فیلم آواتار هم استفاده‌ی بسیار بهتری کند.

نکته‌ی جالب اینجاست که آواتار تنها پروژه‌ی جاه‌طلبانه‌ای نیست که استودیو «مسیو اینترتینمت» روی آن کار می‌کند. در گذشته اعلام شده که آن‌ها روی یک بازی اپن‌ورلد از «جنگ ستارگان» هم کار می‌کنند. اثری که قرار است توسط موتور بازی‌سازی Snowdrop توسعه داده شود که بازی دیویژن هم با آن ساخته شده است و همچنین جولیان گریتی، کارگردان دیویژن ۲، آن را کارگردانی کند.

