در اوایل بهار، سونی اعلام کرده بود که می‌خواهد عناوین Jak and Daxter: The Precursor Legacy ،Jak 2 ،Jak 3 و Jak X: Combat Racing از پلی‌استیشن ۲ را برروی کنسول نسل هشتمی پلی‌استیشن ۴ عرضه کند و به نظر می‌رسد که کم‌کم به زمان انتشار یکی از این بازی‌ها نزدیک می‌شویم.

ESRB اولین نسخه‌ی سری Jak and Daxter را برای پلی‌استیشن ۴ رده‌بندی سنی کرده و درجه‌ی E را به آن داده است؛ این بدین معنی است که حتی کودکان نیز می‌توانند بدون هیچ مشکلی به تجربه‌ی این بازی بپردازند.

تاکنون، تاریخ عرضه‌ی دقیقی توسط سونی ارائه نشده است، ولی معمولاً عنوانی در ESRB رده‌بندی سنی می‌شود که مراحل ساخت آن به اتمام رسیده و اصطلاحاً گلد شده باشد. از این رو، می‌توان انتظار داشت که عنوان Jak and Daxter به‌زودی برروی پلی‌استیشن ۴ منتشر شود.

یکی دیگر از نسخه‌های سری Jak and Daxter با نام The Precursor Legacy، به‌عنوان مزیت پیش‌خرید Uncharted: The Lost Legacy در نظر گرفته شده است و در ۱ شهریور در دسترسِ پیش‌خریدکنندگان این گسترش‌دهنده‌ی مستقل قرار می‌گیرد.

در آخر، معلوم نیست که چهار نسخه‌ی تعیین شده از سری Jak and Daxter به‌صورت یک پکیج برای پلی‌استیشن ۴ عرضه می‌شوند یا به‌صورت جداگانه. با این حال، مشخص است که این عناوین نیز از رزولوشن ۱۰۸۰p و تروفی‌ها برروی این کنسول پشتیبانی می‌کنند.

