نمایشگاه گیمزکام ۲۰۲۱ هم کاملا دیجیتال برگزار خواهد شد

این طور که به نظر می‌رسد، حتی تا یک سال دیگر هم نباید انتظار بازگشت به وضعیت پیش از بحران جهانی کرونا را در برگزاری رویدادهای بزرگ داشته باشیم. برای دومین سال متوالی، برگزارکنندگان نمایشگاه گیمزکام خبر داده‌اند که این رویداد در سال ۲۰۲۱ هم کاملا به صورت دیجیتال برگزار خواهد شد.

در ابتدا چنین برنامه‌ای برای گیمزکام ۲۰۲۱ در نظر گرفته نشده بود و تصور می‌شد تا پایان تابستان، امکان برگزاری یک رویداد حضوری ممکن شود. اوایل سال جدید میلادی، برگزارکنندگان گیمزکام خبر دادند که گیمزکام ۲۰۲۱ ادغامی از یک نمایشگاه حضوری و یک رویداد دیجیتال خواهد بود. این برنامه کاملا لغو شده است و حالا با یک گیمزکام کاملا دیجیتال مثل سال گذشته طرف هستیم.

این تصمیم پس از صحبت با شرکت‌های متعدد بازی‌سازی اتخاد شده است. طبق گفته‌ی برگزارکنندگان گیمزکام، بسیاری از شرکت‌ها هنوز آمادگی کامل برای شرکت در یک نمایشگاه حضوری را ندارند و چالش‌های مختلفی مقابل آن‌هاست. در نتیجه به طور کلی قید برگزاری رویداد حضوری و نمایشگاه فیزیکی را زده‌اند.

مثل چند سال گذشته، برگزاری مراسم افتتاحیه‌ی گیمزکام به «جف کیلی» و تیم او سپرده شده است. بزرگترین نمایشگاه بازی سال اروپا در روز ۲۵ آگوست سال جاری طی مراسم Gamescom: Opening Night Live با اجرای جف کیلی آغاز خواهد شد. پس از آن در روزهای ۲۶ و ۲۷ آگوست، شرکت‌کنندگان در نمایشگاه و شرکت‌های مختلف می‌توانند طی یک وب‌سایت جدید به نام Gamescom Hub اقدام به برقراری ارتباط با یکدیگر کنند.

برگزاری تعدادی کنفرانس دیجیتال، مراسم‌های مختلف تجاری برای شرکت‌ها، رویدادهای آنلاین برای نتورکینگ و یک پایگاه کاملا متفاوت برای بازدیدکنندگان مجازی، بخشی از گیمزکام ۲۰۲۱ خواهد بود.

با تمام این اوصاف، انتظار برگزاری نمایشگاه و رویدادی را حتی مثل سال گذشته نداریم. به عنوان بزرگترین رویداد بازی اروپا و مراسمی که محل رونمایی صدها بازی جدید بود، می‌توان به جرات گفت که امسال چندان خبری از بازی جدید نخواهد بود. شرکت‌های بازی‌سازی که سفت و سخت درگیر مشکلات کار از خانه هستند، پروژه‌های محدودی آماده‌ی نمایش دارند و اکثر بازی‌های بزرگی که برای عرضه در سال جاری میلادی در نظر گرفته شده بودند، به سال آینده موکول شده‌اند. مشخصا این موضوع روی برنامه‌های تبلیغاتی بازی‌ها هم که بخش بزرگی از آن‌ها حضور در نمایشگاه‌های مختلف است تاثیر گذاشته و بازی‌هایی که آماده‌ی عرضه نیستند قرار نیست به گیمزکام ۲۰۲۱ یا حتی E3 امسال برسند.

برخلاف سال گذشته، امسال E3 لغو نشده است و این نمایشگاه هم یکی دو ماه پیش از گیمزکام به صورت دیجیتال برگزار خواهد شد. می‌توانیم در روزهای ۲۵ تا ۲۷ آگوست (۳ شهریور تا ۵ شهریور) امسال حداقل منتظر شنیدن تعدادی خبر جدید در صنعت بازی باشیم.

