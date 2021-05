به عنوان یکی از معتبرترین فستیوال‌های بین‌المللی فیلم، فستیوال فیلم ترایبکا از امسال بخش کاملا جدیدی برای تحسین بازی‌های ویدیویی اضافه خواهد کرد. اولین جایزه‌ی امسال بهترین بازی از دیدگاه فستیوال فیلم ترایبکا، از بین هشت نامزد انتخاب خواهد شد. این نامزدها اعلام شده‌اند و نام بازی‌هایی مثل «کینا»، «۱۲ دقیقه» و «سیبل» بین آن‌ها به چشم می‌خورد.

اولین بار نیست که فستیوال فیلم ترایبکا به تحسین بازی‌های ویدیویی می‌‌پردازد. این فستیوال که دو دهه‌ای از پیدایش آن می‌گذرد، برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ بخشی جداگانه به بازی «لس آنجلس نوآر» (L.A. Noire) اختصاص داد. نوآر لس آنجلس اولین بازی‌ ویدیویی بود که در فستیوال فیلم ترایبکا به نمایش درآمد. دو سال پس از آن، بازی «فراتر» (Beyond Two Souls) که «الیوت پیج» و «ویلم دفو» در آن ایفای نقش کرده‌اند، در یک نمایش حدودا یک ساعته در فستیوال فیلم ترایبکا اکران شد.

«سم لیک»، خالق مجموعه‌ی «مکس پین» و نویسنده‌ی بازی‌های «الن ویک» و «کنترل»، «هیدئو کوجیما»، خالق «متال گیر سالید» و «دث استرندینگ» و «جف کیلی»، تهیه‌کننده‌ی رویداد گیم اواردز، تعدادی از مشاوران فستیوال فیلم ترایبکا در راه اندازی بخش بازی آن بوده‌اند.

جایزه‌ی بخش بازی فستیوال فیلم ترایبکا به بازی‌ای ارایه خواهد شد که از نظر داوران این فستیوال، از نظر هنری و قصه‌گویی از طریق گیم‌پلی و ساخت دنیاهای عمیق قابل ستایش باشد. این فستیوال برای رویداد سال ۲۰۲۱ خود این هشت بازی را نامزد دریافت جایزه کرده است:

Twelve Minutes

The Big Con

Harold Halibut

Kena: Bridge of Spirits

Lost in Random

NORCO

Sable

Signalis

این حرکت فستیوال فیلم ترایبکا در راستای جریان شناخته شدن بازی‌های ویدیویی به عنوان یک هنر صورت می‌گیرد. موسس فستیوال فیلم ترایبکا، «جین روزنتال»، طی بیانیه‌ای در این باره گفته است: «بیش از یک دهه است که تلاش کرده‌ایم تا مکانی برای ارایه‌ی بازی‌های ویدیویی به عنوان هنر و نمایش خالقان آن‌ها به عنوان هنرمندان در کنار رسانه‌های دیگر مثل فیلم، تلویزیون و واقعیت مجازی خلق کنیم. امسال با بخش جوایز بازی ترایبکا این جریان ورود و تلاقی این قصه‌گویان مختلف را ادامه خواهیم داد و این حرکت، تازه آغاز راه است.»

بخش بازی فستیوال فیلم ترایبکا فقط به انتخاب یک بازی و ارایه‌ی جایزه محدود نخواهد شد و قرار است اتفاقات مختلف و متعددی را در خود جای دهد. نمایش بازی‌های مختلفی که هنوز مشخصا صحبتی از آن‌ها نشده، حضور مهمانان ویژه و نمایش کامل بازی‌های انتخاب شده بخشی از برنامه‌های فستیوال فیلم ترایبکا برای امسال است. فستیوال بازی‌های تابستان جف کیلی هم با همکاری فستیوال ترایبکا، بازی‌های منتخب را به نمایش خواهد گذاشت.

اجرای زنده‌ی موسیقی متن «رد دد ریدمپشن ۲» توسط «دنیل لانوی»، تهیه‌کننده‌ی موسیقی این بازی و گروه او یکی دیگر از برنامه‌های بخش بازی فستیوال فیلم ترایبکا در سال جاری است.

بینندگان فستیوال می‌توانند به صورت دیجیتال بازی‌های انتخاب شده را تجربه کنند. بازی‌ها به صورت استریم شده و با استفاده از زیرساخت «پارسک» در دسترس بازدیدکنندگان قرار خواهند گرفت. دقیقا نمی‌دانیم آیا با دموی کوتاه بازی‌ها طرف هستیم یا نسخه‌ی کامل آن‌ها. البته که برای دسترسی به بازی‌ها باید در فستیوال ثبت نام کرد.

فستیوال فیلم ترایبکا از روز ۱۱ تا ۲۰ ژوئن (۲۱ خرداد تا ۳۰ خرداد) برگزار خواهد شد.

