جدیدترین قسمت مجموعه بازی‌های یاکوزا گیم‌پلی همیشگی اکشن این سری را کنار گذاشته و کاملا به یک نقش‌آفرینی نوبتی تبدیل شده است. طبق گفته‌ی کارگردان این سری بازی‌ها، این سبک جدید از این پس در بازی‌های یاکوزا حفظ خواهد شد و سری یاکوزا کار خود را به عنوان نقش‌آفرینی نوبتی ادامه خواهد داد. با این حال، مجموعه‌ی فرعی یاکوزا یعنی «جاجمنت» (Judgment) با گیم‌پلی کلاسیک یاکوزا یعنی اکشن تن به تن ارایه خواهد شد.

استودیوی Ryu ga Gotoku یعنی سازنده‌ی سری بازی‌های یاکوزا دو سه روز پیش از جدیدترین ساخته‌ی خود به نام Lost Judgment رونمایی کرد. این بازی که دنباله‌ی مستقیم Judgment است، روندی کاملا اکشن و شبیه به شماره‌های قدیمی سری یاکوزا دارد. مدیر استودیوی Ryu ga Gotoku در پی رونمایی Lost Judgment مصاحبه‌‌ای با خبرگزاری آی‌جی‌ان داشت و درباره‌ی گیم‌پلی دو مجموعه‌ی متفاوت‌شان صحبت کرد.

«توشیهیرو ناگوشی»، خالق سری بازی‌های یاکوزا و «کازوکی هوسوکاوا»، تهیه‌کننده‌ی این سری بازی‌ها، در مصاحبه‌ی اخیر خود به این نکته اشاره کرده‌اند که از این پس دو روند متفاوت را برای مجموعه‌های خود ادامه خواهند داد. بازی‌های یاکوزا در سبک نقش‌آفرینی نوبتی ساخته خواهند شد و از طرف دیگر، مجموعه‌ی فرعی یاکوزا یعنی Judgment روند اکشن قدیمی معروف مجموعه را ادامه خواهد داد.

آن‌ها در این مصاحبه گفته‌اند: «سری یاکوزا به یک نقش‌آفرینی نوبتی تبدیل شده است. در طرف مقابل، ما در تمام این سال‌ها توانایی و دانش بسیار خوبی در ساخت بازی‌های اکشن پرزرق و برق و هیجان‌نگیز پیدا کرده‌ایم؛ بازی‌هایی که به راحتی و بدون هیچ پیچیدگی می‌توان از آن‌ها لذت برد. تصمیم گرفتیم تا این سبک گیم‌پلی اکشن معروف خود را در Lost Judgment ادامه دهیم.»

بازی Lost Judgment طی یک رویداد زنده و مجازی رونمایی شد. خبرگزاری فرانسوی گیم‌بلاگ که به این رویداد دعوت شده بود، طی این مراسم از کارگردان سری یاکوزا درباره‌ی این تصمیم‌شان پرسید و اینکه آیا به استفاده از گیم‌پلی نوبتی بازی Yakuza: Like a Dragon در این بازی جدید یعنی Lost Judgment هم فکر کرده بودند یا نه.

توشیهیرو ناگوشی در پاسخ گفت: «برای Yakuza: Like a Dragon روندی متفاوت در نظر گرفتیم و سیستم مبارزه‌ی بازی را از اکشن به یک نقش‌آفرینی نوبتی تغییر دادیم. انجام این کار برای ما چالش بسیار بزرگی بود. با این حال، بازخوردهای خوبی گرفتیم که ما را خوشحال کردند. به اینکه در بازی بعدی‌مان هم از این سیستم استفاده کنیم و آن را گسترش دهیم فکر کردیم، و ممکن است از سیستم نوبتی در یک بازی بیرون از مجموعه‌ی یاکوزا هم استفاده کنیم. با این حال، به این نتیجه رسیدیم که چون این مجموعه‌ی Judgment متفاوت است، بهترین رویه این است که هر مجموعه را جدا نگه داریم و هر کدام را جداگانه گسترش دهیم و روی نقاط خاص هر کدام تمرکز کنیم. امیدوارم که مخاطب‌مان ما هم با این تصمیم موافق باشند. از نظر ما «اکشن» برای مجموعه‌ی Judgment مهم‌ترین عنصر است.»

روند کاملا متفاوت Yakuza: Like a Dragon به عنوان یک نقش‌آفرینی نوبتی، پس از نزدیک به ده بازی اکشن در سری بازی‌های یاکوزا چیزی از دیگر بازی‌های نقش‌آفرینی نوبتی ژاپنی کم نداشت. با این حال، استودیوی Ryu ga Gotoku مهارت و توانایی بسیار بالایی در ساخت بازی‌های اکشن و سیستم مبارزات تن به تن دارد که تصور می‌کنیم نباید کنار گذاشته شوند. اینکه می‌توانیم هم روند عالی و سرگرم‌کننده‌ی قدیمی یاکوزا را در مجموعه‌ی فرعی Judgment داشته باشیم و هم گسترش این مجموعه را به عنوان یک نقش‌آفرینی نوبتی در قسمت‌های اصلی، بهترین خبر برای طرفداران این مجموعه است.

بازی Lost Judgment هم‌چنین برای اولین بار در تاریخ سری یاکوزا به صورت همزمان در تمام دنیا عرضه خواهد شد. نسخه‌ی انگلیسی قسمت اخیر این سری یعنی Yakuza: Like a Dragon که نزدیک‌ترین زمان عرضه را نسبت به نسخه‌ی ژاپنی داشت، باز هم با ده ماه تاخیر عرضه شد. با این حال، بازی Lost Judgment در روز ۲۴ سپتامبر (۲ مهر ۱۴۰۰) با صداگذاری ژاپنی و انگلیسی و ترجمه به چند زبان مختلف همزمان در ژاپن و دیگر نقاط دنیا عرضه خواهد شد.

