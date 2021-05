دقیقا یک سالی از عرضه‌ی بازسازی فاینال فانتزی ۷ می‌گذرد. می‌دانیم که ساخت دنباله‌ی این بازی آغاز شده، ولی هنوز هیچ چیز از این دنباله نشنیده‌ایم. برای اولین بار، کارگردان بازسازی فاینال فانتزی ۷ کمی از این دنباله صحبت کرده است. طبق گفته‌ی او، دنباله‌ی بازسازی فاینال فانتزی ۷ حس و حال کاملا متفاوتی خواهد داشت.

نگاه سریع: گیم‌پلی Final Fantasy VII Remake

بازسازی فاینال فانتزی ۷ پروژه‌ی بزرگ و تازه‌ای را برای اسکوئر انیکس آغاز کرده است. تعریف دوباره‌ی قصه‌ی فاینال فانتزی ۷ آن هم با کیفیت‌های امروزی و به شکلی گسترش یافته، در یک بازی ممکن نیست. حتی نمی‌دانیم دقیقا با چند بازی طرف خواهیم بود و اینکه آیا اسکوئر این پروژه‌ی بزرگ را به پایان می‌رساند یا نه. با این حال، ساخت ادامه‌ی بازسازی فاینال فانتزی ۷ در اسکوئر انیکس به شکلی جدی جریان دارد و برای اولین بار هم از تهیه‌کننده‌ی این بازسازی درباره‌ی این دنباله شنیده‌ایم.

اسکوئر انیکس اخیرا در قالب یک برنامه‌ی زنده از Final Fantasy 7 Remake Intergrade صحبت کرد؛ یعنی نسخه‌ی بروزرسانی شده‌ی بازسازی فاینال فانتزی ۷ که با گرافیکی بالاتر و یک فصل داستانی بیشتر، به صورت انحصاری برای پلی‌استیشن ۵ عرضه می‌شود. «تتسویا نومورا» که کارگردانی قسمت اول را برعهده داشت و در حال حاضر هم تهیه‌کننده‌ی کلی سری فاینال فانتزی ۷ است، در این برنامه کمی از وضعیت ساخت دنباله‌ی بازسازی فاینال فانتزی ۷ صحبت کرد.

نومورا گفت که او می‌خواست درباره‌ی قسمت دوم بازسازی صحبت کند، اما مدیران اسکوئر انیکس از او درخواست کردند که چنین کاری نکند، چون باید از بخش‌های مختلفی از شرکت تاییدیه بگیرند و اطلاعاتی که قرار است ارایه شوند را با آن‌ها هماهنگ کنند. با این حال، تتسویا نومورا جلوی خود را نگرفت و کمی درباره‌ی قسمت دوم صحبت کرد.

بازسازی فاینال فانتزی ۷ برای پلی‌استیشن ۵ با محتوای ویژه معرفی شد

طبق گفته‌ی تهیه‌کننده‌ی بازسازی فاینال فانتزی ۷، مراحل توسعه‌ی قسمت دوم این بازی به خوبی در حال پیشرفت است. او اضافه کرد که آن‌ها یک محیط طبیعی بسیار بزرگ ساخته‌اند که «کلاد» در آن گشت و گذار می‌کند. نومورا هم‌چنین گفت که قسمت دوم بازسازی سبک و سیاق بسیار متفاوتی به نسبت قسمت اول دارد.

همانطور که احتمالا می‌دانید، بازسازی فاینال فانتزی ۷، یعنی بازی‌ای که سال گذشته عرضه شد، قصه‌ی فاینال فانتزی ۷ را از ابتدای آن تا خروج شخصیت‌ها از شهر اصلی بازی روایت می‌کند. در فاینال فانتزی ۷ اصلی، نقشه‌ی بازی پس از این نقطه باز و بازی به یک نقش‌آفرینی جهان‌باز تبدیل می‌شود. در واقع بازی تا قبل از این نقطه (پایان دیسک اول روی پلی‌استیشن وان) کاملا خطی است. آنچه که در بازسازی فاینال فانتزی ۷ ساخته شده هم دقیقا تا به اینجای کار بوده و هنوز به نقشه‌ی بسیار بزرگ بازی ورود نکرده‌ایم. حتی نمی‌دانیم بر و بچه‌های اسکوئر انیکس چگونه می‌خواهند آن نقشه‌ی عظیم بازی اصلی را با کیفیت بازسازی فاینال فانتزی ۷ دوباره بسازند.

قسمت دوم بازسازی فاینال فانتزی ۷ از پتانسیل کامل پلی‌استیشن ۵ استفاده می‌کند

بازی Final Fantasy 7 Remake Intergrade در روز ۱۰ ژوئن (۲۰ خرداد) به صورت انحصاری برای پلی‌استیشن ۵ عرضه خواهد شد.

