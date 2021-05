فقط فورتنایت نیست که با اضافه کردن اسکین شخصیت‌های خیالی یا واقعی سعی دارد تا طرفداران آثار مختلف را به خود جذب کند. طبق شواهد موجود، به احتمال زیاد شخصیت‌هایی مثل رمبو (Rambo) و جان مک‌کلین (John McClane) به بازی «کال آو دیوتی وارزون» اضافه خواهند شد.

به‌تازگی حساب کاربری رسمی بازی کال آو دیوتی در توییتر نوشته‌ای را منتشر کرده که به نظر حضور این شخصیت‌های مهمان را به وارزون اعلام کرده است. آن‌ها در توییتر ابتدا با ایموجی «فکر کردن» به یکی از نوشته‌های کاربران که به حضور رمبو اشاره کرده بود واکنش دادند اما واضح‌ترین سرنخ آن‌ها برای حضور رمبو نوشته‌ای بود که بعد از آن ارسال کردند. در این پست جدید، آن‌ها اشاره کردند که آیا کسی “SURVIVORJOHN # 1009062?” را می‌شناسد؟ در کنار این موضوع، آن‌ها تصویری را منتشر کردند که اطلاعات بسیار جالبی در آن دیده می‌شود. در این تصویر که مثل گزارش و آمار کاربران در وارزون است، به جزییات خاصی اشاره شده است. این آمار نشان می‌دهد که شخصی که آن‌ها به او اشاره کرده‌اند، ۵۵۲ حریف را از پای درآورده، صفر بار مرده است، ۵ بازی انجام داده، ۵ بار برنده شده و در مجموع حدود ۷ ساعت بازی کرده است.

با این حال، شاید برایتان این پرسش ایجاد شود که این‌ها به چه معناست؟ علاوه بر نام SURVIVORJOHN که می‌تواند اشاره‌ی دقیقی به «جان رمبو» داشته باشد، اگر به تاریخچه‌ی رمبو نگاهی بیندازیم، نکات جالبی را متوجه می‌شویم. تا به امروز ۵ فیلم از رمبو اکران شده است (برابر با تعداد بازی و بردهای او) و مجموع این فیلم‌ها حدود ۷.۸ ساعت است (برابر با ۷ ساعت بازی کردن) و البته او در این فیلم‌ها تاکنون کشته نشده است. نکته‌ی جالب‌تر این است که بر اساس اطلاعات سایت Fandom، او در فیلم‌ها دقیقاً ۵۵۲ نفر را کشته و از پای درآورده است.

شاید فکر کنید حضور رمبو در وارزون چندان منطقی از آب در نمی‌آید اما اکنون که این بازی بتل رویال در دهه‌ی ۸۰ میلادی جریان دارد، می‌توان حضور این شخصیت‌ را منطقی دانست. رمبو مدتی پیش در بازی مبارزه‌ای معروف مورتال کمبت ۱۱ هم به‌عنوان یک شخصیت مهمان حضور پیدا کرد.

البته، رمبو تنها قهرمان فیلم‌های اکشن دهه‌ی ۸۰ میلادی نیست که اکتیویژن چنین سرنخ واضح و آشکاری از حضور او منتشر کرده است. آن‌ها همچنین از حضور جان‌ مک‌کلین از مجموعه فیلم‌های «جان‌سخت» در این بازی منتشر سرنخ‌هایی محکمی را ارائه کرده‌اند.

در نوشته‌ی دیگری در توییتر به شرکت ” Nakatomi Duct Cleaning” اشاره کرده‌اند. اگر فیلم‌های «جان‌سخت» را دیده‌ باشید، به احتمال زیاد می‌دانید که شرکت Nakatomi همان شرکتی است که همسر «جان مک‌کلین» در آن کار می‌کند و البته وقایع فیلم هم از آنجا شروع می‌شود.

اگرچه اکتیویژن هنوز به‌صورت رسمی حضور رمبو و جان‌ مک‌کلین را در وارزون تائید نکرده است اما با این شواهد واضح که از سوی حساب کاربری رسمی کال او دیوتی منتشر شده است، به احتمال زیاد بتوانیم اضافه شدن اسکین این دو قهرمان فیلم‌های اکشن را به بازی وارزون قطعی بدانیم.

اکنون که قرار است رمبو و جان مک‌کلین در وارزون کراس‌اوور داشته باشند، به نظر شما نفر بعدی چه کسی خواهد بود؟ آیا اکتیویژن به سراغ «چاک نوریس» هم خواهد رفت تا او را به وارزون بیاورد؟

تیزر کوتاهی برای شخصیت رمبو در کال آو دیوتی وارزون منتشر شده است که خبر از حضور او تا ده روز دیگر می‌دهد. می‌توانید این تیزر کوتاه را در ادامه ببینید.

منبع: IGN – Eurogamer

