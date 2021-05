بر اساس جزییاتی که از طریق جدیدترین گزارش مالی یوبی‌سافت به دست آمده است، مشخص شده است که عرضه‌ی بازی Skull & Bones برای بار دیگر با تأخیر مواجه شده است و طرفداران باید مدت بیشتری منتظر آن بمانند.

یوبی‌سافت در گذشته اعلام کرده بود که بازی Skull & Bones در سال مالی ۲۰۲۱ که از آوریل امسال شروع شده است، منتشر خواهد شد. با این حال در لیست جدیدی که در گزارش مالی اخیر خود منتشر کرده، نام این بازی دیده نمی‌شود و عرضه‌ی آن به سال مالی بعدی که در آوریل ۲۰۲۲ شروع می‌شود، موکول شده است. در این گزارش جدید، یوبی‌سافت اعلام کرده که قصد دارد بازی‌های Far Cry 6 و Rainbow Six Quarantine را تا تاریخ ۸ مهر (۳۰ سپتامبر) منتشر کند. همچنین بازی‌هایی دیگری مثل Riders Republic، The Division Heartland و Roller Champions هم برای عرضه در سال جاری در نظر گرفته‌ شده‌اند.

فردریک دوگه (Frédérick Duguet)، مدیر مالی ارشد یوبی‌سافت، در تائید این موضوع می‌گوید: «ما کاملاً به دید خلاقانه‌ی تیم توسعه‌دهنده‌ی بازی باور داریم و به همین خاطر به آن‌ها اجازه‌ی جاه‌طلبی بیشتر برای این بازی داده‌ایم. توسعه‌ی بازی در این ۱۲ ماه گذشته توسط شعبه‌ی سنگاپور یوبی‌سافت هدایت شده و به پیش رفته است و اکنون در وضعیت بسیار خوبی به سر می‌برد. این زمان اضافی برای این است که تیم توسعه‌دهنده بتواند دید اصلی خود را به‌صورت کامل در بازی عملی و آن را ارائه کند.»

او در ادامه‌ی سخنان خود بیان می‌کند: «ما در حال حاضر کمک‌ها و حمایت‌های خود را از آن‌ها انجام می‌دهیم تا مطمئن شویم که آن‌ها بتوانند با قدرت تمام روی بازی Skull & Bones کار ‌کنند. در طول ۱۲ ماه گذشته تیم بزرگی روی این بازی کار ‌کرده‌اند و به‌خوبی وضعیت آن را پیش برده‌اند. بنابراین، ما اطمینان داریم که آن‌ها واقعاً می‌توانند چیزی استثنایی در بازار بازی‌های ویدیویی ارائه کنند. آن‌ها در بازی اساسینز کرید ۴ هم تجربه‌ی مبارزات دریایی منحصر‌به‌فردی را برای مخاطبان خلق کردند.»

همچنین ایوز گیلموت، مدیرعامل یوبی‌سافت، می‌گوید: «استودیو و شعبه‌ی سنگاپور برای مدت‌زمان زیادی بخشی بزرگی از تیم‌های توسعه‌دهنده‌ی مجموعه بازی اساسینز کرید بوده است، پس استودیو بسیار خوب و توانایی است.»

بازی Skull & Bones ابتدا در نمایشگاه E3‌ سال ۲۰۱۷ معرفی شد. این اثر که توسط شعبه‌ی سنگاپور یوبی‌سافت ساخته می‌شود، قرار بود در اواخر سال ۲۰۱۸ منتشر شود ولی از آن زمان تا به اکنون چندین بار با تأخیر روبه‌رو شده است. در واقع، این چهارمین سالی است که عرضه‌ی بازی تأخیر خورده است.. یوبی‌سافت در بیانیه‌ای در سپتامبر ۲۰۲۰ اعلام کرد که از این به بعد این اثر مسیر کارگردانی جدیدی را دنبال می‌کند. در گزارشی که سال پیش سایت VGC به‌صورت اختصاصی کار کرده بود، کارگردان جدید بازی یعنی الیزابت پِلِن گفته بود که این استودیو به دنبال زویایی بزرگ‌تر بوده است و به همین خاطر آن‌ها جاه‌طلبی خود را برای بازی Skull & Bones بیشتر کرده‌اند. او همچنین اعلام کرده بود که طرفداران دوباره این بازی را در سال ۲۰۲۱ خواهند دید. با وجودی که عرضه‌ی بازی تأخیر خورده و به سال مالی بعدی موکول شده است اما همچنان ممکن است در سال جاری نمایش‌های بیشتری را از آن ببینیم. شاید در ماه آینده که یوبی‌سافت مراسم جدیدی را برای نمایش بازی‌هایش برگزار خواهد کرد، جزییات بیشتری را هم از این اثر ببینیم.

تأخیرهای متوالی ممکن است بعضی از طرفداران را کمی نگران کرده باشد. به همین خاطر استودیو سازنده باید برای اثبات خود به بازیکنان نمایش‌ قدرتمند و قابل‌قبولی را برای این اثر تدارک دیده باشد تا دوباره بتواند توجه‌ها را به این اثر جدید جذب کند.

