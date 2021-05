بازی Resident Evil Village چند روزه بیش از ۳ میلیون نسخه فروخت

هرچند هنوز مدت زیادی از عرضه‌ی بازی Resident Evil Village سپری نشده است اما مشخص شده که این اثر تاکنون توانسته فروش بسیار خوبی داشته باشد و موفقیت خوبی را به نام خود ثبت کند. اتفاقی که می‌تواند برای بسیاری از طرفداران این مجموعه خوشایند باشد.

طبق آمار رسمی جدیدی که توسط کپ‌کام منتشر شده و به سرمایه‌گذاران خود ارائه داده است، اطلاعات جالبی از موفقیت این بازی مشخص شده است. این شرکت اعلام کرده که بازی Resident Evil Village فقط در ۴ روز ابتدایی پس از عرضه‌اش موفق شده بیش از ۳ میلیون نسخه فروش داشته باشد. در این آمار، فروش فیزیکی و دیجیتالی محاسبه شده است.

در مقایسه با بعضی از قسمت‌های اخیر این مجموعه، این اثر عملکرد بسیار خوبی داشته است. نسخه‌ی بازسازی بازی رزیدنت اویل ۳ توانسته بود در ۵ روز ابتدایی عرضه‌ی خود حدود ۲ میلیون نسخه فروش کند و همچنین بازی رزیدنت اویل ۷ توانسته بود در ۴ روز حدود ۲.۵ میلیون نسخه بفروشد. این قسمت توانسته عملکرد تقریباً مشابهی با نسخه‌ی بازسازی‌شده‌ی بازی رزیدنت اویل ۲ داشته باشد. آن اثر هم موفق شده بود که در ۴ روز ابتدایی خود ۳ میلیون نسخه فروش را تجربه کند. با این حال، عملکرد روزهای ابتدایی بازی رزیدنت اویل ۶ بهتر از Resident Evil Village بوده است. رزیدنت اویل ۶ که اتفاقاً از محبوبیت زیادی نزد طرفداران این مجموعه برخوردار نیست، توانسته بود در ۲ روز ابتدایی خود بیش از ۴.۵ میلیون نسخه فروش کند. این در میان بازی‌های کپ‌کام یک رکورد بود که فقط بعد از عرضه‌ی بازی مانستر هانتر ورلد شکسته شد.

عملکرد بازی Resident Evil Village در کامپیوتر هم بسیار موفقیت‌آمیز بوده است. در میان آثار مختلف مجموعه‌ی رزیدنت اویل، این بازی توانسته رکورد بیشترین بازیکن هم‌زمان در استیم را به نام خود ثبت کند. در روز عرضه‌ی بازی، بیش از ۱۰۰ هزار بازیکن به‌صورت هم‌زمان به تجربه‌ی این اثر در استیم پرداخته بودند. این در حالی است که تعداد بازیکنان هم‌زمان بازسازی رزیدنت اویل ۲ در استیم حدود ۷۵ هزار نسخه بوده است.

کپ‌کام در بیانیه‌ی جدید خود در رابطه با فروش بازی رزیدنت اویل ۷ هم صحبت کرده است و اعلام کرده که تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ این بازی توانسته ۸.۵ میلیون نسخه فروش داشته باشد. با در نظر گرفتن آمار فروش بازی Resident Evil Village، فروش کل مجموعه‌ بازی رزیدنت اویل به بیش از ۱۰۰ میلیون نسخه رسیده است.

همان‌طور که می‌دانید نقدها و نمرات بازی هم منتشر شده است و این اثر توانسته در کنار فروش خوب خود بازخورد خوبی را هم از منتقدان دریافت کند. بسیاری از منتقدان اذعان داشته‌اند که جدیدترین قسمت رزیدنت اویل توانسته تأثیراتی خوبی از رزیدنت اویل ۴ و رزیدنت اویل ۷ بگیرد و علاوه بر آن ویژگی‌های تازه‌ای را هم به این مجموعه اضافه کند تا ترکیب منحصر‌به‌فردی پدید آید.

نقدها و نمرات Resident Evil Village منتشر شد؛ ترسناک‌تر و اکشن‌تر

این بازی در حال حاضر روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس/ اس، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوترهای شخصی (از طریق استیم) و گوگل استیدیا در دسترس است.

منبع: The Gamer

The post بازی Resident Evil Village چند روزه بیش از ۳ میلیون نسخه فروخت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala