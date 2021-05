سونی این روزها اقبال بیشتری به کامپیوترهای شخصی نشان داده و همان‌طور که می‌دانید، بعضی از بازی‌های انحصاری استودیوهای داخلی خود مثل هورایزن را برای کامپیوتر منتشر کرده و وعده داده در آینده بازی‌های انحصاری قدیمی دیگری را هم برای کامپیوتر عرضه می‌کند. طبق شواهد جدید به‌دست‌آمده، به نظر می‌رسد که اپیک گیمز پیشنهادی ۲۰۰ میلیون دلاری به سونی داده تا بعضی از بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن را به اپیک گیمز استور بیاورد. هرچند، از نتیجه‌ی این پیشنهاد آگاه نیستیم.

بر اساس یکی از جدیدترین اسنادی که از طریق دادگاه اپیک و اپل فاش شده است، جزییات جالبی درباره‌ی اقدام‌های مختلف اپیک در قبال حمایت و پشتیبانی از فروشگاه دیجیتال اپیک گیمز استور آشکار شده است. با توجه به این سند که به سپتامبر ۲۰۲۰ باز می‌گردد، اپیک پیشنهادی برای عرضه‌ی بعضی از بازی‌های انحصاری سونی به‌صورت ویژه در اپیک گیمز استور ارائه داده است.

طبق این سند، اپیک پیشنهادی ۲۰۰ میلیون دلاری به سونی داده تا ۴ تا ۶ بازی انحصاری سونی به اپیک گیمز استور بیاید. البته، این پیشنهاد هم خود کمی ابهام‌برانگیز است و دقیقاً نمی‌دانیم آیا اپیک قصد داشته این بازی‌ها را به‌صورت کامل در کامپیوتر انحصاری فروشگاه دیجیتال خود کند یا قرار بوده قرارداد به‌صورت انحصاری زمان‌دار باشد. پاسخ و نتیجه‌ی سونی هم در این سند ذکر نشده است و فقط اعلام شده که اپیک منتظر بازخورد سونی است. با توجه به اینکه سند اشاره‌شده به ماه سپتامبر گذشته باز می‌گردد، احتمالاً تا به حال سونی پاسخش را به اپیک داده است.

به‌صورت دقیق نمی‌دانیم که پاسخ سونی چه بوده است و سرانجام این مذاکره به کجا ختم شده است. با این حال، از آن زمان به بعد سونی بازی «دیز گان» را برای کامپیوتر معرفی کرده است. از آنجایی که دیز گان علاوه بر اپیک گیمز استور از همان ابتدا برای استیم هم منتشر خواهد شد، شاید بتوان حدس زد که سونی پیشنهاد اپیک را نپذیرفته است. البته، ممکن است این قرارداد برای آثاری دیگری انجام شده باشد. در گذشته هم سونی سابقه‌ی همکاری با فروشگاه دیجیتالی اپیک را داشته است.

برای حدس زدن دقیق باید بدانیم که پیشنهاد اپیک برای چه بازی‌هایی بوده است اما به‌صورت کلی اگر سونی این پیشنهاد را نپذیرفته باشد، چندان عجیب نیست. اگرچه حداقل پیشنهاد اپیک ۲۰۰ میلیون دلار به اضافه‌ی درصد تعیین‌شده فروش بازی برای ناشر بوده است، اما باید در نظر گرفت که سونی ناشر کوچکی نیست و نیازی به حمایت مالی ویژه‌ای ندارد. در واقع، اگر سونی بخواهد بعضی از بازی‌های بزرگش را به کامپیوتر بیاورد، با توجه به بیشتر بودن تعداد کاربران استیم، ممکن است در زمان کوتاهی به سود بسیار بیشتری از فروش آن بازی‌ها دست پیدا کند. البته، اگر این ۴ تا ۶ بازی گفته‌شده آثار کوچک‌تری باشند و شانس فروششان زیاد نباشد، پیشنهاد اپیک می‌تواند برای سونی تا حدی جالب باشد.

علاوه بر سونی، اپیک با مایکروسافت هم قصد صحبت‌هایی را انجام داده اما مایکروسافت در پاسخ به آن‌ها گفته که گیم‌پس سیاست اصلی آن‌ها روی کامپیوتر است و این را متضاد با درخواست اپیک دانسته‌اند. اپیک هم در این گزارش اشاره کرده که فیل اسپنسر چندین ملاقات و گفتگو با گیب نیوئل داشته است.

نکته‌ی جالب‌تر از همه توصیفی است که اپیک از نینتندو انجام داده است. در این سند اپیک اعلام کرده که مذاکره‌ای با نینتندو نداشته است چراکه سابقه‌ی آن‌ها نشان می‌دهد اصلاً حاضر به این همکاری نخواهند بود. ما هم باید گفته‌ی اپیک را تصدیق کنیم زیرا نینتندو بارها نشان داده که روی بازی‌های انحصاری خود حساسیت ویژه‌ای به خرج می‌دهد و حاضر نیست آن را در پلتفرم‌های دیگر منتشر کند.

