به دنبال فروش موفقیت‌آمیز بازی Resident Evil: Village، این اثر توانسته در هفته‌ی اول عرضه‌اش به‌راحتی جایگاه نخست جدول پرفروش‌ترین بازی‌های فیزیکی در انگلستان را در اختیار بگیرد.

جدیدترین قسمت این مجموعه بازی ترسناک، پس از بازی Super Mario 3D World + Bowser’s Fury، پرفروش‌ترین افتتاحیه امسال را داشته است. به ترتیب ۴۹ و ۳۱ درصد از فروش فیزیکی این بازی رویی کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ و پلی‌استیشن ۴ بوده است. همچنین ۲۰ درصد از فروش بازی روی کنسول‌های خانواده‌ی ایکس‌باکس رخ داده است. هرچند اختلاف فروش نسخه‌ی فیزیکی بازی روی پلی‌استیشن و ایکس‌باکس قابل‌توجه است اما چندان هم عجیب نیست. با این حال، نکته‌ی جالب اینجاست که علی‌رغم تعداد کمتر دارندگان پلی‌استیشن ۵ نسبت به پلی‌استیشن ۴، فروش بازی Resident Evil: Village روی کنسول نسل نهمی سونی بیش از پلی‌استیشن ۴ بوده است.

بازی Resident Evil Village بیش از ۳ میلیون نسخه فروخته است

علاوه بر این، پس از دو بازی مرد عنکبوتی: مایلز مورالز و اساسینز کرید والهالا، بازی Resident Evil: Village توانسته سومین بازی پرفروش پلی‌استیشن ۵ در هفته‌ی اول عرضه‌اش باشد. دو بازی دیگر، هر دو در نوامبر سال قبل منتشر شدند و این یعنی ساخته‌ی جدید کپکام بهترین افتتاحیه بازی‌های پلی‌استیشن ۵ در سال ۲۰۲۱ را داشته است. در واقع، فقط فروش هفته‌ی اول این بازی کافی بوده است که Resident Evil: Village به همین زودی هفتمین بازی پرفروش‌ پلی‌استیشن ۵ لقب بگیرد. رکوردی که به احتمال زیاد در هفته‌های آینده بهبود پیدا خواهد کرد.

پس از Call of Duty: Black Ops Cold War، این قسمت جدید از رزیدنت اویل توانسته دومین افتتاحیه برتر روی کنسول‌های ایکس‌باکس سری ایکس/ اس باشد. در واقع، فروش کلی آن هم پس از کال آو دیوتی و بازی Immortals Fenyx Rising سومین فروش برتر فیزیکی در کنسول‌های نسل بعدی مایکروسافت است.

با این وجود، فروش فیزیکی این قسمت در مقایسه با قسمت‌های قبلی رزیدنت اویل کمتر بوده است. فروش افتتاحیه این اثر نسبت به بازسازی بازی رزیدنت اویل ۲ حدود ۲۵ درصد و نسبت به فروش افتتاحیه رزیدنت اویل ۷ تقریباً ۴۰ درصد کاهش داشته است. با این حال، فروش فیزیکی آن نسبت به بازسازی رزیدنت اویل ۳ چیزی نزدیک به ۷۶ درصد بیشتر بوده است. رزیدنت اویل ۳ دقیقاً در وقتی عرضه شد که محدودیت‌‌های شهری برای کرونا ایجاد شده بود.

البته، این کاهش فروش به خاطر کاهش فروش بازی‌های فیزیکی در مقایسه با فروش دیجیتالی بوده است. در این سال‌ها به‌صورت کلی فروش دیجیتالی بازی‌ها رشد و فروش فیزیکی کاهش پیدا کرده‌اند. این روند با شیوع کرونا شدت بیشتری پیدا کرد. اگر بخواهیم مجموع فروش دیجیتالی و فیزیکی را در نظر بگیریم، معادله کاملاً تغییر می‌کند.

پس از جدیدترین قسمت بازی رزیدنت اویل، بازی New Pokémon Snap که در هفته‌ی قبل صدرنشین جدول پرفروش‌ترین بازی‌های انگلستان بود، با کاهش ۶۳ درصدی فروش به رتبه‌ی دوم این فهرست سقوط کرده است. بازی Returnal هم که در هفته‌ی گذشته منتشر شده بود و رتبه‌ی دوم لیست را در اختیار گرفته بود، این هفته با کاهش ۸۴ درصدی مواجه شده و به رتبه‌ی پانزدهم سقوط کرده است.

شما می‌توانید جدول پرفروش‌ترین بازی‌های فیزیکی این هفته‌ی انگلستان را در پایین مشاهده کنید.

رتبه‌ی هفته‌ی قبل رتبه‌ی این هفته نام بازی بازی جدید ۱ Resident Evil: Village ۱ ۲ New Pokémon Snap ۶ ۳ FIFA 21 ۴ ۴ Mario Kart 8: Deluxe ۵ ۵ Animal Crossing: New Horizons ۷ ۶ Minecraft (نسخه‌ی نینتندو سوییچ) ۳ ۷ Super Mario 3D World + Bowser’s Fury5 ۸ ۸ Grand Theft Auto ۹ ۹ Ring Fit Adventure ۱۰ ۱۰ Call of Duty: Black Ops Cold War

