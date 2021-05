کمبود PS5 ممکن است تا سال ۲۰۲۲ ادامه داشته باشد

یکی از مشکلاتی که از اوایل این نسل همواره کنسول‌های نسل نهمی را تهدید کرده است، کمبود موجودی این کنسول‌ها بوده است. هرچند تعداد دستگاه‌های تولیدشده‌ی پلی‌استیشن از رقیب خود بیشتر بوده، اما تقاضای بالاتر باعث شده این مشکل برای پلی‌استیشن ۵ بیشتر احساس شود. به نظر می‌رسد این مشکل همچنان در سال ۲۰۲۲ هم ادامه داشته باشد.

هیروکی توتوکی، مدیر مالی ارشد سونی، به‌تازگی اعلام کرده که این احتمال وجود دارد که مشکل کمبود کنسول پلی‌استیشن ۵ نسبت به تقاضای بالای آن تا سال ۲۰۲۲ هم ادامه داشته باشد. او اشاره می‌کند در شرایط فعلی که با مشکل جهانی کمبود قطعات نیم‌رسانا روبه‌رو هستیم، برآورده کردن تقاضای بالا برای این کنسول کمی چالش‌برانگیز است.

طبق گزارش سایت بلومبرگ، هیروکی توتوکی می‌گوید: «من فکر نمی‌کنم که تقاضا در سال جاری کاهش یابد و حتی اگر بتوانیم دستگاه‌های بیشتری را تأمین و تولید کنیم و کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ بیشتری را در سال آینده به بازار وارد کنیم، موجودی شاید همچنان به تقاضای طرفداران نرسد.»

او در ادامه اضافه می‌کند: «ما بیش از ۱۰۰ میلیون کنسول پلی‌استیشن ۴ فروخته‌ایم و شهرت و سهم عظیم بازار خود را در نظر گرفته‌ایم. به همین خاطر فکر نمی‌کنم که تقاضا به‌راحتی کاهش یابد.»

البته، این سخن مدیر مالی ارشد سونی به معنای آن نیست که سونی قصد ندارد کنسول‌های بیشتری را در هفته‌ها، ماه‌ها یا سال آینده به بازار وارد کند. سونی در گذشته چندین بار اعلام کرده است که به‌مرور و طی ماه‌های آتی هر ماه کنسول‌های بیشتری را وارد بازار خواهد کرد. حتی به‌تازگی جیم رایان هم روی این موضوع تأکید داشته است. با این حال، چیزی که توتوکی به آن اشاره کرده این است که علیرغم تلاش سونی و افزایش ماهانه موجودی کنسول‌ها در سراسر جهان همچنان تقاضای طرفداران به‌قدری زیاد خواهد بود که کار آن‌ها را دشوار خواهد کرد. این قضیه چندان هم عجیب نیست چراکه پلی‌استیشن ۵ تاکنون عملکرد بسیار خوبی داشته و با توجه به عرضه‌ی بازی‌های انحصاری بزرگش در سال مالی فعلی این انتظار می‌رود که افراد بیشتری برای خرید کنسول نسل نهمی سونی اقدام کنند.

پلی‌استیشن ۵ کنسول محبوب‌ بازی‌سازان است

در گزارش مالی اخیر سونی جزییاتی از آمار فروش پلی‌استیشن ۵ اعلام شده است. بر اساس این آمار، کنسول پلی‌استیشن ۵ از ۱۲ نوامبر تا ۳۱ مارس توانسته چیزی حدود ۷.۸ میلیون دستگاه فروش داشته باشد. با این حال سونی انتظار دارد که تا پایان سال مالی فعلی که در ۳۱ مارس ۲۰۲۲ به پایان می‌رسد، حدود ۱۴.۸ میلیون کنسول پلی‌استیشن ۵ دیگر به فروش رساند. با توجه به گزارش اخیر باید صبر کرد و دید آیا سونی می‌تواند به‌اندازه‌ای کنسول وارد بازار کند تا به این هدف دسترسی پیدا کند یا حتی از آن پیشی بگیرد؟

منبع: Gemtasu

