کنترلر رسمی پلی‌استیشن ۵ چه از منظر کارکرد و ویژگی‌های جدید و چه از منظر ظاهر و حتی رنگ تفاوت‌های خاصی با پیشینیان خود دارد. از زمانی که کنترلر رسمی کنسول پلی‌استیشن ۵ معرفی شده است و همه متوجه شده‌اند که رنگ اصلی آن سفید است، بسیاری خواهان این بودند که کنترلری با رنگ سیاه هم عرضه شود. اکنون که مدتی از عرضه‌ی پلی‌استیشن ۵ گذشته سونی تصمیم گرفته به این خواسته پاسخ بدهد و دو کنترلر با رنگ‌هایی سیاه و قرمز معرفی کرده است.

کمبود PS5 ممکن است تا سال ۲۰۲۲ ادامه داشته باشد

سونی در بلاگ رسمی پلی‌استیشن به‌صورت رسمی اعلام کرده است که قرار است علاوه بر دوال‌سنس سفید ، ۲ کنترلر دوال‌سنس جدید با رنگ‌های سیاه نیمه‌شب و قرمز کیهانی منتشر کند. دسته‌‌ای که رنگ سیاه دارد، به‌صورت محسوس سایه‌ سیاه و خاکستری روشنی دارد که معمولاً در آسمان نیمه‌شب مشاهده می‌کنیم. دسته‌ی قرمز، ترکیبی از ۲ رنگ قرمز و سیاه است و رنگ قرمز آن الهام گرفته از رنگ قرمز منحصر‌به‌فردی است که در تصاویر کهکشانی دیده می‌شود.این دو کنترلر با رنگ‌های سیاه و قرمز از ماه آینده به‌صورت جهانی عرضه خواهند شد. البته، ممکن است تاریخ عرضه‌ی آن‌ها در مناطق مختلف تفاوت‌هایی داشته باشد.

اگرچه رنگ و طرح اصلی دوال‌سنس زیبایی خاصی دارد و از نظر رنگ با طرح اصلی پلی‌استیشن ۵ هم سازگاری و شباهت دارد، اما قطعاً وجود رنگ‌های مختلف از این کنترلر می‌تواند برای سلیقه‌ها گوناگون بسیار جذاب باشد. به‌ویژه رنگ سیاه که سال‌هاست رنگ اصلی کنترلرهای دوال‌شاک سونی بوده‌ است و طرفداران بسیاری دارد. پس از این دو مدل، به احتمال زیاد در آینده سونی رنگ‌های بیشتری از این دسته معرفی کند.

لئو کاردوسا، از تیم طراحی دوال‌سنس، در رابطه با این موضوع می‌گوید: «هدف ما این است که همیشه طرح‌هایی را پیدا کنیم که بتواند طرفدارانمان را شگفت‌زده و خوشحال کند و این ۲ رنگ جدید برای دوال‌سنس نتیجه‌ی یک فرآیند انتخاب گسترده بوده است. قصد ما این بود که رنگ‌های جدید دوال‌سنس در کنار رنگ‌ اصلی آن و همچنین رنگ و طرح پلی‌استیشن ۵ همدیگر را کامل کنند. به همین خاطر، این رنگ‌ها را با مضمون کهکشان ساخته‌ایم تا همگی در کنار هم به‌نوعی مطابقت داشته باشند.»

دیگر عضو تیم طراحی دوال‌سنس یعنی ساتوشی آئویاگی هم بیان می‌کند: «هر ۲ دسته‌ی جدید هاله‌ی آبی رنگ ظریفی دارند که همین‌ قضیه باعث شده رنگ و طیف منحصر‌به‌فردی از قرمز و سیاه تولید شود. این رنگ آبی ظریف در طراحی اصلی دوال‌سنس هم دیده می‌شود و به‌گونه‌ای است که هر ۳ کنترلر انگار همدیگر را به‌خوبی کامل می‌کنند. امیدواریم که این رنگ‌های جدید برای دوال‌سنس بتواند شادی و هیجان بیشتری را برای طرفدارانمان به ارمغان بیاورد.»

فروش PS5 به ۸ میلیون دستگاه رسید؛ عملکردی بهتر از PS4 در بازه‌ی یکسان

هرچند این دو مدل جدید هنوز عرضه نشده‌اند، اما به همین زودی توانسته‌اند که نظر بسیاری از طرفداران را به خود جلب کنند. استقبال بازیکنان از هم‌اکنون از کنترلر دوال‌سنس با رنگ سیاه زیاد بوده است و این انتظار می‌رود که در زمان عرضه بسیاری مشتاق به خرید آن شوند.

نظر شما چیست؟ شما کدام‌یک از رنگ‌های کنترلر اصلی پلی‌استیشن ۵ را ترجیح می‌دهید؟

دانلود mp4

The post دسته‌ی PS5 رسما در رنگ‌های مشکی و قرمز معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala