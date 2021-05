با همه‌ی گلایه‌هایی که می‌توان از بعضی از سیاست‌های کنونی یوبی‌سافت انجام داد، آن‌ها یکی از ناشرهایی بوده‌اند که همچنان در سال‌های اخیر به عرضه‌ی سالیانه‌ی بازی‌های تک‌نفره داستانی پرهزینه‌ ادامه داده‌اند.با این حال، تحولات صنعت موجب شده تا آن‌ها در بخشی از گزارش مالی سالیانه خود اعلام کنند که زین پس قصد دارند به عرضه‌ی بازی‌های چند نفره‌ی رایگان فکر کنند.

در بخشی از این گزارش، فردریک دوگه، مدیر مالی ارشد یوبی‌سافت، اعلام کرده است: «در راستا با تحولات بازی‌های بزرگ و افزایش تنوع در بازی‌هایمان، ما از نظر قبلی خود در رابطه با عرضه‌ی ۳-۴ بازی پریمیوم بزرگ در هر سال عبور کرده‌ایم. این دیگر نشانه‌ی جامعی از سیستم پویای ما در ساخته‌هایمان نخواهد بود.»

در عوض، یوبی‌سافت اعلام کرده که می‌خواهد به بازی‌هایی مثل Just Dance و Riders Republic توجه کند و آن‌ها را با بودجه‌ی بازی‌های بزرگ سازگار کند. فردریک دوگه در ادامه‌ صحبت‌هایش بیان کرده است: «به علاوه، ما در طولانی‌مدت حال ساخت بازی‌های رایگان با بودجه‌ی بزرگ هستیم. این اساساً یک تکامل مالی است و این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که ما انتظار داریم که تولید بازی‌های پریمیوم خود را هم در کنار بازی‌های رایگان ادامه دهیم.»

یکی از تحلیلگران ارشد یوبی‌سافت هم در توییتر نوشته‌ است: «این گفته‌ به معنای این است که از این به بعد بازی‌های رایگان بخش عظیم‌تری از درآمد شرکت را به خود اختصاص خواهند داد و منظور این نیست که بازی‌های پریمیوم مثل اساسینز کرید قرار است کمتر تولید شوند.» او در ادامه ذکر می‌کند: «به‌جای اینکه شاهد تغییرات کلی باشیم، بیشتر شاهد ترکیب این دو روش خواهیم بود. این مشابه تکاملی است که کال آو دیوتی با وارزون تجربه کرده است. در عوض اینکه بگوییم بازی‌های رایگان قرار است جای بازی‌های پریمیوم ۶۰ یا ۷۰ دلاری را بگیرد، بهتر است این قضیه را اینگونه تعبیر کنیم که بازی‌های رایگان قرار است راهی بیشتر و اضافی برای تجربه‌ی بعضی از این عناوین ایجاد کند.»

همان‌طور که هم مدیر مالی ارشد یوبی‌سافت و هم یکی از تحلیل‌گران ارشد آن‌ها گفته است، با این تصمیم یوبی‌سافت نمی‌خواهد بازی‌های بزرگ تک‌نفره‌ی خود را کاهش دهد بلکه می‌خواهد بازی‌های رایگان بزرگی خلق کند که بتواند در طولانی‌مدت سودآوری بهتری برای آن‌ها داشته باشد.

دیویژن به یک بازی رایگان کنسولی و یک بازی موبایل تبدیل می‌شود

هفته‌ی پیش هم شرکت یوبی‌سافت اعلام کرد که قصد دارد مجموعه بازی دیویژن را گسترش دهد و یک بازی رایگان و یک بازی موبایلی با محوریت دیویژن توسعه دهد. اثری رایگانی که قرار است با محوریت دیویژن خلق شود، The Division: Heartland نام دارد که برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن، ایکس‌باکس و کامپیوتر عرضه خواهد شد.

مدیر مالی یوبی‌سافت درباره‌ی The Division: Heartland می‌گوید: «در مورد Heartland، ما به افزایش مخاطبان بزرگ‌ترین مجموعه‌ بازی‌های خود فکر می‌کنیم. بنابراین این کار را با دیویژن آغاز کرده‌ایم و به همین خاطر تصمیم گرفتیم که یک بازی رایگان با کیفیت و بزرگ از آن خلق کنیم.»

چرا یوبی‌سافت اسپلینتر سل جدید نمی‌سازد؟

رویکرد تازه‌ی یوبی‌سافت دقیقاً در مثال دیویژن دیده می‌شود. با این حال، باید منتظر آینده بمانیم و ببینیم که این شرکت فرانسوی در قدم‌های بعدی خود قصد دارد چه مجموعه‌ بازی‌هایی را وارد این مسیر کند. نظر شما چیست؟ آیا از سیاست جدید یوبی‌سافت رضایت دارید؟

