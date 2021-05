به‌نظر می‌رسد که وقتی ماه پیش جیم رایان، مدیر شرکت سرگرمی‌های تعاملی سونی، اعلام کرد که کنسول پلی‌استیشن ۵ قرار است بیش‌ترین انحصاری‌ها را داشته باشد، بیراه نمی‌گفته و آن جمله صرفاً جمله‌ای تبلیغاتی نبوده است. به‌تازگی هرمن هالست، مدیر استودیوهای پلی‌استیشن، بیان کرده که در حال حاضر بیش از ۲۵ بازی انحصاری فرست پارتی برای کنسول پلی‌استیشن ۵ در حال ساخت است.

در بخشی از مصاحبه‌ی اخیر هرمن هالست با سایت Wired، او چنین اظهار نظری کرده است. نکته‌ی مهم و قابل‌توجه این است که هالست ادعا می‌کند که تقریباً نیمی از این آثار، عناوینی کاملاً جدید هستند. هرمن هالست می‌گوید: «این بازی‌ها که از مناطق و بخش‌های مختلفی می‌آیند، تنوعی باورنکردنی خواهند داشت. این آثار شامل بازی‌های بزرگ و کوچک هستند که در ژانرهای مختلف تولید شده‌اند.»

سرمایه‌گذاری بزرگ سونی در استودیوهای خود؛ رکورد جدیدی در تاریخ پلی‌استیشن

اگر می‌خواهید بدانید که بازی‌های فرست پارتی شامل چه آثاری می‌شوند، باید گفت که علاوه بر بازی‌های استودیوهای داخلی سونی، آثاری مثل بازی Returnal که با بودجه‌ی سونی خلق شده‌اند و این شرکت آن‌ها را منتشر کرده است، در دسته‌ی بازی‌های فرست پارتی قرار می‌گیرند. این آثار به‌صورت انحصاری برای پلی‌استیشن ۵ منتشر خواهند شد و سرنوشت آن‌ها مشخصاً دست سونی است.

در میان این آثاری که هرمان هالست نوید عرضه‌ی آن‌ها را داده است، تعدادی معرفی شده‌اند. در حال حاضر از بازی‌هایی مثل Ratchet & Clank: Rift Apart که توسط اینسامنیاک گیمز ساخته شده و قرار است به‌زودی برای پلی‌استیشن ۵ عرضه شود، آگاهی داریم. همچنین بازی‌هایی مثل Horizon Forbidden West و قسمت جدید گاد آو وار هم در گذشته توسط سونی معرفی شده‌اند. علاوه بر این‌ها، می‌دانیم که بازی‌ Gran Turismo 7 هم در سال ۲۰۲۲ توسط استودیو پولیفونی دیجیتال منتشر خواهد شد. همچنین شایعه‌هایی از عرضه‌ی بازسازی بازی لست آو آس ۱ و همچنین نسخه‌ی چندنفره‌ی جداگانه‌ای از بازی لست آو آس پارت ۲ وجود دارد.

در کنار این آثار، سونی مدتی پیش از همکاری و حمایت خاص خود از دو استودیو تازه‌ تاسیس‌شده که البته متعلق به سونی نیستند، پرده‌برداری کرد. یکی از این استودیوها، استودیو Firewalk نام دارد که تشکیل‌شده از بعضی از سازندگان سابق بازی دستینی است و قرار است یک بازی بزرگ چندنفره‌ی برای پلی‌استیشن توسعه دهد. دومین استودیو، استودیو Haven است که به‌تازگی و پس از خروج جید ریموند از گوگل توسط او تاسیس شده است. این استودیو هم با حمایت ویژه‌ی سونی قرار است اولین بازی خود را برای پلی‌استیشن خلق کند.

درحالی که این تعداد بازی انحصاری آن هم در شروع نسل بسیار فوق‌العاده‌ است اما باید نکته‌ای را هم ذکر کرد. هرمن هالست به‌صورت واضح اعلام کرده است که بیش از ۲۵ بازی در حال توسعه هستند اما این سخن به معنای آن نیست که لزوماً همه‌ی این آثار به‌زودی عرضه خواهند شد و ممکن است عرضه‌ی برخی از آن‌ها چند سال طول بکشد. از آن‌سو، این جمله به آن معنا نیست که سونی فقط همین ۲۵ بازی را برای این نسل در نظر گرفته است. این رقم، صرفاً تعداد آثاری است که در حال حاضر در استودیوهای مختلف به‌صورت انحصاری برای پلی‌استیشن در حال توسعه‌ هستند.

همچنین همان‌طور که او اعلام کرده، همه‌ی این آثار لزوماً آثار بزرگ و با بودجه‌ی عظیم نیستند و در میان آن‌ها آثار کوچک‌تری هم یافت خواهد شد که این به تنوع آن‌ها اضافه می‌کند.نکته‌ی جالب این است که به‌گفته هرمن هالست حدود نیمی از این آثار بازی‌های کاملاً جدیدی هستند. این موضوع در کنار ساخت دنباله‌ی بازی‌های معروف باعث می‌شود تا مجموعه بازی‌های جدیدی به جامعه‌ی بازیکنان معرفی شود و این چیزی است که می‌توان برای آن هیجان‌زده بود.

علاوه بر این ۲۵ بازی فرست پارتی، سونی از اوایل این نسل علاقه‌ی زیادی به همکاری با ناشرهای دیگر داشته و آثار مهم و خاصی همچون فاینال فانتزی ۱۶ را انحصاری زمان‌دار خود کرده است.در نظر گرفتن این دو موضوع در کنار هم می‌تواندباعث شود که به‌صورت جدی‌تر به ادعای چندی پیش جیم رایان در مورد تعداد انحصاری‌های کنسول نسل نهمی سونی فکر کنیم.

