ساعاتی پیش لیست جدید پرفروشترین بازیهای هفته قبل کشور ژاپن منتشر گردید.
بنابر گزارش پردیسگیم و به نقل از Dualshockers، این هفته بازی Radiant Historia: Perfect Chronology با قرار گرفتن در رتبه نخست پرفروشترینها توانست گوی سبقت را پس از سه هفته صدرنشینی از بازی Arms برباید.
در رتبههای سوم و چهارم نیز شاهد حضور دو بازی Mario Kart 8 Deluxe و Osomatsu-San: The Game هستیم.
در بین لیست پرفروشترین کنسولهای این هفته ژاپن همچنان Nintendo Switch در صدر است. این در حالی بوده که مدتی قبل آمار فروش این کنسول تنها در کشور ژاپن به بیش از یک میلیون دستگاه رسیده بود.
از جمله بازیهای جدیدی که این هفته به لیست پرفروشترینها پیوستهاند میتوان به Portal KnightsLEGO City Undercover اشاره داشت.
لیست 20 بازی پرفروش این هفته ژاپن
- Radiant Historia: Perfect Chronology — 3DS — 24,596 / New
- ARMS – Switch — 19,307 / 148,707
- Mario Kart 8 Deluxe — Switch — 14,423 / 550,059
- Osomatsu-San: The Game – Hang-Up Finding Employment Advice – Dead or Work – PS Vita — 11,579 / New
- Portal Knights – PS4 — 11,498 / New
- The Alliance Alive – 3DS — 10,085 / 36,506
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Switch — 9,144 / 522,182
- Monster Hunter XX – 3DS — 6,003 / 1,534,666
- LEGO City Undercover – Switch — 5,351 / New
- Grand Theft Auto V (4,990 Yen Edition) – PS4 — 3,927 / 357,211
- Ys VIII: Lacrimosa of Dana – PS4 — 3,681 / 56,687
- Call of Duty: Black Ops III Game of the Year Edition – PS4 — 3,244 / New
- Minecraft — PS Vita — 3,175 / 1,170,416
- Tsumigui: Sen no Noroi, Sen no Inori for V – PS Vita — 3,105 / New
- Pokémon Sun/Moon – 3DS — 3,069 / 3,281,483
- Karumaruka Circle – PS Vita — 2,937 / New
- Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo – 3DS — 2,880 / 195,892
- Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission X – 3DS — 2,764 / 172,897
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – PS4 — 2,575 / 208,764
- Super Mario Maker — 3DS — 2,470 / 1,057,256
لیست پرفروشترین کنسولهای این هفته ژاپن
- Switch: 25,805
- PS4: 21,873
- New 3DS XL: 12,669
- PS4 Pro: 7,321
- PS Vita: 4,403
- 2DS: 2,311
- New 3DS: 740
- Xbox One: 228
- Wii U: 193
- PS3: 153
منبع متن: pardisgame