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لیست پرفروش‌ترین بازی‌ها و کنسول‌های این هفته ژاپن

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Radiant Histoia

ساعاتی پیش لیست جدید پرفروش‌ترین بازی‌های هفته قبل کشور ژاپن منتشر گردید.

بنابر گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، این هفته بازی Radiant Historia: Perfect Chronology با قرار گرفتن در رتبه نخست پرفروش‌ترین‌ها توانست گوی سبقت را پس از سه هفته صدرنشینی از بازی Arms برباید. 

در رتبه‌های سوم و چهارم نیز شاهد حضور دو بازی Mario Kart 8 Deluxe و Osomatsu-San: The Game هستیم.

در بین لیست پرفروش‌ترین کنسول‌های این هفته ژاپن همچنان Nintendo Switch در صدر است. این در حالی بوده که مدتی قبل آمار فروش این کنسول تنها در کشور ژاپن به بیش از یک میلیون دستگاه رسیده بود.

از جمله بازی‌های جدیدی که این هفته به لیست پرفروش‌ترین‌ها پیوسته‌اند می‌توان به Portal KnightsLEGO City Undercover اشاره داشت.

لیست 20 بازی پرفروش این هفته ژاپن

  1. Radiant Historia: Perfect Chronology — 3DS — 24,596 / New
  2. ARMS – Switch — 19,307 / 148,707
  3. Mario Kart 8 Deluxe — Switch — 14,423 / 550,059
  4. Osomatsu-San: The Game – Hang-Up Finding Employment Advice – Dead or Work – PS Vita — 11,579 / New
  5. Portal Knights – PS4 — 11,498 / New
  6. The Alliance Alive – 3DS — 10,085 / 36,506
  7. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Switch — 9,144 / 522,182
  8. Monster Hunter XX – 3DS — 6,003 / 1,534,666
  9. LEGO City Undercover – Switch — 5,351 / New
  10. Grand Theft Auto V (4,990 Yen Edition) – PS4 — 3,927 / 357,211
  11. Ys VIII: Lacrimosa of Dana – PS4 — 3,681 / 56,687
  12. Call of Duty: Black Ops III Game of the Year Edition – PS4 — 3,244 / New
  13. Minecraft — PS Vita — 3,175 / 1,170,416
  14. Tsumigui: Sen no Noroi, Sen no Inori for V – PS Vita — 3,105 / New
  15. Pokémon Sun/Moon  – 3DS — 3,069 / 3,281,483
  16. Karumaruka Circle – PS Vita — 2,937 / New
  17. Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo – 3DS — 2,880 / 195,892
  18. Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission X – 3DS — 2,764 / 172,897
  19. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – PS4 — 2,575 / 208,764
  20. Super Mario Maker — 3DS — 2,470 / 1,057,256

لیست پرفروش‌ترین کنسول‌های این هفته ژاپن

  1. Switch: 25,805
  2. PS4: 21,873
  3. New 3DS XL: 12,669
  4. PS4 Pro: 7,321
  5. PS Vita: 4,403
  6. 2DS: 2,311
  7. New 3DS: 740
  8. Xbox One: 228
  9. Wii U: 193
  10. PS3: 153

منبع متن: pardisgame

پنج شنبه, 15 تیر 1396
اکبری
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