علاوه بر اینکه نسخه‌ی دیجیتال این بازی‌ها از فروشگاه‌های دیجیتالی برداشته شده‌اند، فروشگاه داخلی درون این بازی‌ها هم بسته شده است و الکترونیک آرتس اعلام کرده که قصد دارد سرورهای این بازی‌ها را در چند ماه آینده از کار بیندازد. الکترونیک آرتس بیان می‌کند که این تصمیم به‌منظور تغییر تمرکز آن‌ها به‌سوی آینده‌ی مجموعه بازی‌ «نید فور اسپید» انجام شده است. همچنین آن‌ها اشاره می‌کنند که تعداد بازیکنان زیادی در حال حاضر به تجربه‌ی این آثار نمی‌پردازند که بتوانند پشتیبانی از این بازی‌ها را توجیه کرد.

فهرست بازی‌هایی که توسط EA حذف شده‌اند، به شرح زیر است:

Need for Speed Carbon

Need for Speed Undercover

Need for Speed Shift

Need for Speed Shift 2: Unleashed

Need for Speed The Run

این بازی‌های که از فروشگاه‌های دیجیتال حذف شده‌اند، دیگر برای خرید در دسترس طرفداران نخواهند بود و حتی بازیکنان نمی‌توانند از فروشگاه درون بازی خرید کنند. طبق گفته‌ی الکترونیک آرتس سرورهای این آثار در تاریخ (۳۱ اوت ۲۰۲۱) از کار خواهند افتاد و از آن زمان به بعد فقط ویژگی‌های آفلاین بازی قابل‌استفاده خواهند بود.

مدیر روابط اجتماعی الکترونیک آرتس در ردیت درباره‌ی این موضوع گفته است: «تیم‌های توسعه و کارکنان عملیاتی در این سال‌ها وقت و اشتیاق زیادی را برای توسعه، خلق و نگهداری از بازی‌ها صرف کرده‌اند و ما عاشق این هستیم که ببینیم شما به تجربه‌ی این بازی‌های می‌پردازید. با این حال، تعداد بازیکنان این چند اثر به‌ اندا‌زه‌ای رسیده است که دیگر امکان‌پذیر نیست که ما پشت‌صحنه‌ کارها‌یی برای نگه‌داری بازی‌های Need for Speed Carbon، Need for Speed Undercover، Need for Speed Shift، Need for Speed Shift 2: Unleashed و Need for Speed Shift 2: Unleashed را انجام دهیم.»

این بازی‌ها در گذشته در فروشگاه دیجیتال الکترونیک آرتس یعنی اوریجین برداشته شده بودند و حال دیگر در استیم هم در دسترس نیستند. مشخص است که این اقدام می‌تواند باعث ناراحتی و عصبانیت بعضی از طرفداران نید فور اسپید شود. البته، حرف الکترونیک آرتس درباره‌ی کم بودن تعداد بازیکنان این آثار اشتباه نیست چراکه مدت زیادی از عرضه‌ی آن‌ها سپری شده است.

در این میان، نکته‌ی امیدوارکننده هم برای طرفداران این مجموعه وجود دارد. مدتی پیش اندرو ویلسون، مدیر الکترونیک آرتس، اعلام کرد که برنامه‌های زیادی برای این سری در نظر گرفته‌اند و اکنون که EA توانسته شرکت کدمسترز را تصاحب کند، آن‌ها با کمک توانایی استودیوهای این شرکت می‌توانند آینده‌ای بهتر را برای مجموعه بازی نید فور اسپید فراهم کنند. باید منتظر ماند و دید که ادعای مدیرعامل الکترونیک آرتس تا چه اندازه‌ای صحیح از آب در می‌آید و آیا طرفداران این مجموعه قدیمی می‌توانند بعد از مدت‌ها شاهد احیای واقعی نید فور اسپید باشند یا خیر.

منبع: PC Gamer

منبع متن: digikala