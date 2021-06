سال گذشته یوبی‌سافت با عرضه‌ی بازی Watch Dogs: Legion ما را به شهر لندن برد و یک ماجرای سیاسی را در آن بستر روایت کرد. حال آن‌ها نشان دادند که هنوز کارشان با این بازی به اتمام نرسیده است. کمتر کسی انتظار داشت که یک بخش با محوریت بقا و با حضور زامبی‌های برای جدیدترین قسمت بازی واچ داگز منتشر شود اما گاهی اوقات نمی‌توان چنین عجایبی را در صنعت بازی‌های ویدیویی نادیده گرفت.

بخش آنلاین Watch Dogs Legion در قالب یک آپدیت به بازی اضافه شد

تمامی افرادی که بازی Watch Dogs: Legion را در کامپیوترهای شخصی در اختیار داشته باشند، می‌توانند این بخش جدید را از طریق لانچر یوبی‌سافت کانکت دریافت کنند. این بخش زامبی محور که با نام Legion of the Dead شناخته می‌شود، به‌صورت مجزا قابل‌اجرا خواهد بود و در اصل یک اثر جدا به حساب می‌آید. Legion of the Dead که طبق معمول آثار این ژانر با محوریت بقا ساخته شده است، همچنان در فاز آلفا توسعه‌ی خود به سر می‌برد و وقتی وارد فاز بتا شد، برای کنسول‌ها هم در دسترس قرار خواهد گرفت.

یوبی‌سافت در نوشته‌ای که در سایت رسمی خود منتشر کرده، توضیح داده است: «در لندنی که از زامبی‌ها پر شده است، سربازان انگلیسی و نیروهای خاندان کِلی در حال احتکار منابع ارزشمندی هستند که شما باید برای اطمینان از بقای افراد خود، آن‌ها را به دست آورید. مهم نیست که بازی را به‌صورت تک‌نفره یا با دوستانتان انجام دهید، شما باید همیشه در مواجه با منابع خود هوشمندانه عمل کنید، تاکتیک‌ها و برنامه‌های خود را پیش ببرید و بتوانید این منابع ارزشمند را جمع‌آوری کنید و از این مهلکه نجات پیدا کنید.»

علاوه بر اینکه می‌توان به‌صورت تک‌نفره به تجربه‌ی این بخش پرداخت، می‌توانید بازی را با دوستان خود یا نهایتاً با سه تا از بازیکن‌های دیگر تجربه کنید. هر دور از بازی با یک بازمانده و گجت تصادفی آغاز خواهد شد. استخراج منابع بیشتر به شما Z-Cred (ارز درون بازی) بیشتری را درون بازی پاداش می‌دهد و هرچقدر منابع بیشتری جمع کنید، Z-Cred بیشتری دریافت خواهید کرد. این ارز را می‌توانید برای دستیابی به گجت‌ها و سلاح‌های بیشتری در دورهای بعدی Legion of the Dead خرج کنید.

نقدها و نمرات Watch Dogs Legion منتشر شد

در توضیحاتی که یوبی‌سافت منتشر کرده است، اشاره شده که Legion of the Dead توسط تیم اصلی توسعه‌دهندگان بازی Watch Dogs: Legion ساخته شده است و این تنها مکانی از این اثر خواهد بود که زامبی‌ها در آن‌ حضور خواهند داشت. در واقع، زامبی‌ها در بخش تک‌نفره یا حتی بخش آنلاین معمولی بازی دیده نخواهند شد و فقط در Legion of the Dead حضور خواهند داشت. البته باید توجه داشت که Legion of the Dead به تجربه‌ی آنلاین نیازمند است.

علاوه بر بخش Legion of the Dead، آپدیت شماره‌ی ۴.۵ بازی Watch Dogs: Legion هم برای تمامی پلتفرم‌ها عرضه شده است که قابلیت کراس پلی را بین پلتفرم‌های یک شرکت فراهم می‌کند. یعنی بازیکنان می‌توانند روی کنسول‌های ایکس‌باکس وان و ایکس‌باکس سری ایکس/ اس با همدیگر به تجربه‌ی این بازی بپردازند و این امر دقیقاً برای بازیکنان دو کنسول پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵ هم صدق می‌کند. همچنین این آپدیت امکان انتخاب نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه را برای کنسول‌های نسل نهمی فراهم می‌کند.

منبع: Eurogamer

نوشته بخش جدید Watch Dogs: Legion با حضور زامبی‌ها معرفی شد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala