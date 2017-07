کمپانی Warner Bros امروز یک بروزرسان جدید به نام Nemesis Forge را برای عنوان Middle-earth: Shadow of Mordor معرفی کرد که از طریق آن بازیکنان می‌توانند وفادارترین همراه و مخوف‌ترین دشمن خود در Middle-earth: Shadow of Mordor را در موعد عرضه Middle-earth: Shadow of War یعنی 10 اکتبر (سه شنبه، ۱۸ مهر ۱۳۹۶) به این عنوان منتقل کنند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DSOGaming، نحوه کار این بروزرسان که هم اکنون برای بازیکنان PlayStation 4 ،Xbox One و PC در دسترس قرار گرفته به این صورت است که پس از اتمام Shadow of Mordor بازی به صورت اتوماتیک برترین دشمن شما و همچنین وفادارترین همراه‌تان را انتخاب می‌کند. زمانی که شما عنوان Shadow of War را خریداری کنید، هر دو این شخصیت‌ها به این بازی منتقل خواهند شد. اگر تاکنون موفق به تجربه Shadow of Mordor نشده‌اید، از همین لحظه تا 9 جولای (یکشنبه، ۱۸ تیر ۱۳۹۶) می‌توانید این بازی را به صورت رایگان بر روی Xbox One و Steam تجربه نمایید.

به مناسبت اعلام این خبر Warner Bros تریلر جدیدی را برای معرفی Nemesis Forge منتشر کرد که در ادامه می‌توانید آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

در Middle-earth: Shadow of Mordor به لطف Nemesis System بازیکنان می‌توانستند ارتشی از جنگجوها را تحت رهبری خود برای رسیدن به اهداف مورد نظر تشکیل دهند.

منبع متن: pardisgame