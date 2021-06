دو قسمت اول No More Heroes برای کامپیوتر عرضه خواهد شد

دو قسمت اول این مجموعه بازی یعنی بازی‌های No More Heroes و No More Heroes 2: Desperate Struggle قرار است برای اولین بار در تاریخ ۱۹ خرداد (۹ ژوئن) از طریق استیم برای کامپیوترهای شخصی منتشر شود. وظیفه‌ی ساخت پورت این اثر برای کامپیوتر بر عهده‌ی شرکت XSEED Games خواهد بود که مدتی پیش پورت این دو قسمت از بازی را برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر کرده بود. هر دو بازی به‌صورت جداگانه با قیمت ۲۰ دلار و با ۱۰ درصد تخفیف که تا تاریخ ۲۵ خرداد (۱۵ ژوئن) برقرار است، قابل خریداری خواهد بود.

دو قسمت نخست No More Heroes برای نینتندو سوییچ عرضه شدند

اگرچه قرار نیست با یک بازسازی همراه باشید و صرفاً این دو بازی قرار است برای کامپیوتر پورت شود، اما به هر حال پیشرفت‌هایی هم به خود دیده است. طبق اطلاعات اعلام شده، پورت این دو بازی مشهور قرار است با رزولوشن اچ‌دی، نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه روان و ویژگی‌های بیشتری مثل پشتیبانی از «استیم کلاود» عرضه شود.

اگر با بازی اصلی آشنایی ندارید، باید گفت که No More Heroes یک بازی اکشن ماجرایی «هک ‌اند اسلش» عجیب‌وغریب است که توسط کارگردان معروف ژاپنی یعنی «گوییچی سودا» ملقب به «سودا ۵۱» ساخته شده است. از گرافیک انیمه‌-مانند تا گیم‌پلی خاص بازی و شوخ‌طبعی ازحدگذشته‌اش همگی فقط بخشی از عواملی است که این مجموعه بازی را به یک مجموعه‌ی منحصر‌به‌فرد تبدیل کرده است.

همان‌طور که گفته شد، در زمان عرضه، این اثر توانست محبوبیت ویژه‌ای میان بازیکنان کنسول «وی» پیدا کند و همین قضیه آن را به یک بازی کالت تبدیل کرد. اکنون که قرار است پس از این همه سال دو قسمت اول و اصلی این بازی برای کامپیوتر عرضه شود، مشتاقیم که ببینیم واکنش بازیکنان کامپیوترهای شخصی به این ساخته‌ی «گوییچی سودا» چه خواهد بود. آیا پس از گذر این همه سال می‌تواند همچنان بازیکنان را به خود جذب کند؟

پورت این دو قسمت سال گذشته برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر شد و توانست دوباره توجه زیادی را به خود جلب کند. از آنجایی که این دو بازی با توجه به کنسول «وی» و قابلیت‌های آن طراحی شده بودند، بسیاری مشتاق بودند که حضور آن را در پلتفرم‌های دیگری مشاهده کنند. البته نسخه‌ی دیگری از قسمت اول بازی در همان دوران برای پلی‌استیشن ۳ هم منتشر شد که البته با نسخه‌ی «وی» تفاوت‌هایی داشت.

تاریخ عرضه‌ی No More Heroes III برای نینتندو سوییچ مشخص شد

با این وجود، این روزها طرفداران مجموعه بازی No More Heroes برای عرضه‌ی سومین قسمت اصلی این مجموعه روی کنسول نینتندو سوییچ انتظار می‌کشند. اگرچه یک نسخه‌ی فرعی به نام Travis Strikes Again: No More Heroes در سال ۲۰۱۹ منتشر شد اما انتظار برای دنباله‌ی قسمت دوم مدت زیادی است که به طول انجامیده است. بازی No More Heroes 3 که توسط سازندگان اصلی این مجموعه بازی یعنی استودیو «گرس‌هاپر منیوفکچر» ساخته می‌شود، ابتدا قرار بود در سال ۲۰۲۰ منتشر شود اما به همان علتی که این روزها همه‌ی بازی‌ها با تأخیر مواجه می‌شوند این بازی هم به چنین سرنوشتی دچار شد و عرضه‌اش به سال ۲۰۲۱ موکول شد تا انتظار طرفداران برای قسمت سوم No More Heroes بیش از یک دهه‌ی طول بکشد.

