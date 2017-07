Halo 5 بر روی Xbox One X با رزولوشن 4K واقعی اجرا خواهد شد

مایکروسافت در جریان کنفرانس مطبوعاتی خود در رویداد E3 2017 لیستی از بازی‌هایی که قرار است با قابلیت پشتیبانی از رزولوشن 4K بر روی Xbox One X عرضه شوند را منتشر کرد. عدم حضور Halo 5: Guardians در این لیست ممکن است باعث ناامیدی بازیکنان این عنوان شده باشد اما توسعه‌دهنده بازی یعنی استدیو 343 Industries امروز سرانجام تایید کرد که طرفداران می‌توانند قسمت پنجم سری Halo را نیز به لیست مورد اشاره اضافه کنند.

در وبسایت Halo 5 در این رابطه اینگونه توضیح داده شده است: "در بازه برگزاری رویداد E3 به اندازه کافی برای اعلام این خبر آماده نبودیم. اما امروز مشتاقیم تایید کنیم که Halo 5 اواخر سال جاری و همزمان با انتشار کنسول Xbox One X بروزرسان جدیدی را برای پشتیبانی از 4K واقعی دریافت خواهد کرد."

با اعلام این خبر Halo 5 را باید به لیست عناوین موجودی که برای بهره‌گیری از قدرت برتر Xbox One X و استفاده از توانایی این کنسول در ارائه رزولوشن 4K قرار است بروزرسانی رایگان دریافت کنند، اضافه کرد. این عناوین شامل Gears of War 4 ،Forza Horizon 3 ،Killer Instinct ،Halo Wars 2 و Minecraft هستند. کنسول Xbox One X هفتم نوامبر (برابر با سه شنبه، ۱۶ آبان ۱۳۹۶) با قیمت 500 دلار عرضه خواهد شد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از GameSpot، علاوه بر عناوین فوق‌الذکر، 30 بازی دیگر نیز قرار است از طریق دریافت بروزرسان‌های رایگان با قابلیت پشتیبانی از 4K بر روی Xbox One X عرضه شوند. تعدادی از این عناوین شامل Final Fantasy XV ،Resident Evil 7 ،Ghost Recon: Wildlands و Rocket League می‌باشند.

منبع متن: pardisgame