عنوان Middle-earth: Shadow of Mordor برای نخستین بار سیستمی به‌نام Nemesis معرفی کرد که با استفاده از آن دشمنان شما با شکست دادن‌تان قوی‌تر می‌شدند و داستان‌های خاصی ایجاد می‌کردند. این بدان معناست که اگر با دشمنی بارها و بارها روبه‌رو شوید او شما را به یاد می‌آورد. حال نسخه جدید بازی یعنی Middle-earth: Shadow Of War به شما اجازه می‌دهد تا دشمنان قدیمی خود را به نسخه جدید بیاورید.

امروز شرکت برادران وارنر به‌صورت رسمی اعلام داشت که در Middle-earth: Shadow Of War بخش تازه‌ای به نام Nemesis Forge وجود دارد که با استفاده از آن قدرتمندترین دشمن نسخه پیشین بازی، به این نسخه می‌آید. دشمن ارک شما تمامی خاطرات نسخه قبلی، رویارویی‌ها و زخم‌هایی که دریافت کرده را نیز داراست و دشمنی حقیقتا خونی و قدیمی است. مشخص نشده که آیا Nemesis Forge از کراس پلی بین پلی استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان پشتیبانی می‌کند یا نه. توجه داشته باشید که Nemesis Forge تنها برای نسخه‌ کنسول‌های نسل هشتمی و رایانه شخصی بوده و اگر دشمنی برروی پلی استیشن ۳ یا ایکس‌باکس ۳۶۰ داشته‌اید، به نسخه تازه بازی منتقل نمی‌شود.

در دیگر اخبار مرتبط با بازی شاهد اجرا شدن عنوان Middle-Earth: Shadow of War برروی ایکس‌باکس وان ایکس با رزولوشن ۴K و فریم‌ریت ۳۰ هستیم، همچنین نسخه ایکس‌باکس‌وان‌ایکس Middle-Earth: Shadow of War در کمتر از یک روز آماده شد. پیش‌نمایش‌های متعددی از بازی هنگام E3 منتشر شده، از جمله پیش‌نمایش داستانی تازه و پیش‌نمایش مخصوص کنفرانس مایکروسافت. پیش‌نمایش دیگری از بازی منتشر شده که استودیوی Monolith اولین گیم‌پلی بازی را از درون دیوار انسان‌ها به ما نشان می‌دهد. ویدیویی دیگری نیز انتشار یافته که برروی سیستم شخصی‌سازی بازی تمرکز دارد، شما می‌توانید این ویدیو را در اینجا مشاهده کنید. همچنین طبق اعلام توسعه‌دهندگان Middle-Earth: Shadow Of War بازی آن‌ها تکمیل کننده افسانه‌های تالکین خواهد بود.

مایکل دِ پلاتر (Michael de Plater) از استودیوی مونولیث (Monolith) در گفتگو با «EDGE»، در خصوص جاه‌طلبی‌های بازی Middle-Earth: Shadow of War و همچنین پیشرفت‌هایی که وی در نظر دارد این عنوان در قیاس با نسخه‌ی اول خود، یعنی Middle-Earth: Shadow of Mordor، کرده که در اینجاقابل مشاهده است.

عنوان Middle-earth: Shadow Of War قرار است در تاریخ ۱۰ اکتبر مصادف با(۱۸ مهر سال ۱۳۹۶) برروی پلی استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه شخصی منتشر شود، این بازی از قابلیت Play Anywhere پشتیبانی خواهد کرد همچنین Middle-earth: Shadow Of War از دو کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس‌باکس اسکورپیو نیز پشتیبانی می‌کند.

منبع متن: gamefa