اعلان‌های غافلگیرکننده، حال برای یک عنوان کاملا جدید یا دنباله‌ای که مدت‌ها منتظر آن بودیم به خوبی در ذهن بازی‌کنان می‌مانند و این بخش‌ها هستند که جذابیت کنفرانس E3 را زیاد می‌کنند. تاریخچه‌ی E3 با همین رونمایی‌های بزرگ تعریف می‌شوند و آن‌ها دلیل اصلی این هستند که بازی‌کنان زیادی هر ساله چشم به این همایش می‌دوزند. متاسفانه نمایش E3 پارسال به دلیل بیماری همه‌گیر فعلی، منحل شد اما امسال قرار است این رویداد به شکل جدیدی برگزار شود. چند روز تا آغاز E3 2021 مانده و بد نیست بهترین رونمایی‌های تاریخ این همایش را با یکدیگر مرور کنیم.

۲۰. معرفی متروید پرایم ۴ در نینتندو دایرکت

با وجود این که در رویدادهای نینتندو دایرکت E3 غافلگیری‌های زیادی به چشم دیده‌ایم، کم‌تر موردی میان آن‌ها پیدا می‌شود که به شوکه‌کنندگی معرفی بازی متروید پرایم ۴ بوده باشند. نه‌تنها تیزر کوتاه این بازی در انتهای نمایش پخش شد (معمولا آخرین تیزر این نمایش‌ها برای بزرگ‌ترین اتفاق رزرو می‌شود تا هیجان تماشاچی‌ها به حداکثر برسد)، بلکه بازی متروید پرایم ۴ در راه رسیدن به شرایطی همچون بازی هاف‌لایف ۳ بود و بازی‌کنان از آمدن آن تقریبا ناامید شده بودند. حالا واقعا امید داریم که قرار است روزی شاهد عرضه‌ی این بازی باشیم.

۱۹. حضور شیگرو میاموتو در کنفرانس یوبی‌سافت برای ماریو + رابیدز

حقیقتا بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle با وجود این که توجه کافی دریافت نمی‌کند، عالی است. البته حتی اگر کیفیت این بازی به این خوبی نبود هم در این لیست از آن یاد می‌شد. چرا؟ چون رونمایی از این بازی اتفاقی بی‌نظیر بود. در ابتدا مدیرعامل شرکت یوبی‌سافت و «شیگرو میاموتو» (Shigeru Miyamoto)، خالق بازی‌های ماریو و افسانه‌ی زلدا را داشتیم که با اسلحه‌های داخل بازی مسخره‌بازی (از نوع خوب و بامزه) در آوردند. اما این موضوع بخش اصلی ماجرا نیست.

در میانه‌ی نمایش این بازی میاموتو اسم کارگردان بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle، «داویده سولیانی» (Davide Soliani) را آورد. در همان لحظه دوربین سولیانی را نشان داد که با شنیدن اسم خود از زبان میاموتو در حال گریه کردن بود. شیگرو میاموتو از زمان کودکی سولیانی قهرمان او بوده و زمانی که سولیانی واکنش مثبت میاموتو نسبت به بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle را مشاهده کرد، اشک از چشمان او سرازیر شد. کم پیش می‌آید که بازی‌سازهایی که روح خود را پشت آثاری که دوست داریم گذاشته‌اند شناخته شوند. این اتفاق یکی از دفعات محدودی بود که توانستیم وجهه‌ی انسانی صنعت بازی‌های ویدیویی را ببینیم.

۱۸. آموزش اشتراک بازی روی پلی‌استیشن ۴ در کنفرانس سونی

به‌دنبال رونمایی فاجعه‌بار کنسول ایکس‌باکس وان، بسیاری از گیمرها نگران بودند که شرکت سونی حماقت‌های معرفی کنسول پلی‌استیشن ۳ را تکرار کند و این موضوع باعث شده بود آغاز همایش سونی بسیار ناامیدانه باشد. اتفاقا نه‌تنها سونی در E3 سال ۲۰۱۳ ترکاند، بلکه حتی سیاست‌های جنجالی مایکروسافت را نیز مسخره کرد. (تصویر بالا مربوط به ویدیوی کوتاهی می‌شود که در آن به‌سادگی مشخص شد برخلاف سیاست‌های بسته‌ی ایکس‌باکس برای اشتراک بازی، دارندگان پلی‌استیشن ۴ به‌راحتی می‌توانند بازی‌های خود را به یکدیگر قرض دهند) همایش سونی در آن سال بسیار تمیز و موثر بود و پایه‌ای برای موفقیت‌های بعدی کنسول پلی‌استیشن ۴ شد. کنسولی که آن را به عنوان یکی از بهترین کنسول‌های تاریخ بازی‌های ویدیویی می‌شناسیم.

۱۷. حضور کیانو ریوز در نمایش Cyberpunk 2077

باید روراست باشیم؛ معمولا هیچ‌کس به حضور چهره‌های مشهور در همایش E3 اهمیت نمی‌دهد. این حضورها معمولا بی‌مورد و حتی اعصاب‌خردکن هستند و در نهایت هیچ هیجانی را حاصل نمی‌شوند. این لحظه از تاریخ E3 واقعا استثنا است. کیانو ریوز یکی از شخصیت‌های اصلی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ است و خود این موضوع در دوره‌ای که این بازیگر به عنوان یکی از خاکی‌ترین بازیگرهای هالیوودی محبوب شده بود، واقعا همه را خوش‌حال کرد.

خود قضیه‌ی حضور این بازیگر در بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ غافلگیر کننده بود اما آمدن کیانو روی صحنه همه را کاملا شوکه کرد. مخصوصا زمانی که اشتیاق کیانو به خود بازی طوری بود که همه‌ی تماشاچی‌ها به وجد آمدند. جملات پر ذوق کیانو ریوز در نمایش بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ حتی به لب اخموترین آدم‌ها هم لبخند می‌آورد.

۱۶. رونمایی از GTA 4 با خالکوبی پیتر مور، مدیر ایکس‌باکس

لحظه‌ای که در تصویر بالا می‌بینید و تتوی بازی جی‌تی‌ای ۴ به نمایش در آمد کمی عجیب غریب بود (و البته اتفاقی که قبلا با اعلام تاریخ عرضه‌ی بازی هیلو ۲ اتفاق افتاده بود) اما نباید عظمت این رونمایی را فراموش کنیم. از طرفی با یکی از معدود دفعاتی طرف هستیم که بازی جی‌تی‌ای را روی صحنه‌ی E3 دیده‌ایم. از طرف دیگر مشخص شد که نبرد میان کنسول‌های پلی‌استیشن ۳ و ایکس‌باکس ۳۶۰ خیلی نزدیک‌تر شده بود و دوران بازی‌های انحصاری ساخته‌ی شرکت‌های دیگر غیر از سازندگان خود کنسول، رو به اتمام بود.

۱۵. معرفی رجی‌فیزامه، مدیر نینتندو امریکا

احتمالا خودتان هم می‌دانید اما پیش از هر چیزی باید بگوییم که رجی فیلز-امی یک بازی نیست. با این وجود، نباید اهمیت معرفی او را به عنوان یکی از بهترین رونمایی‌های تاریخ E3 فراموش کنیم. در همایش E3 سال ۲۰۰۴ یکی از مهم‌ترین لحظات تاریخ نینتندو رقم خورد. زمانی که شرکت نینتندو با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کرد و کمی افت کرده بود، فیلز-امی از مخاطبان درخواست توجه کرد. او جمعیت طرفداران شرکت نینتندو را با خود همراه و دورانی جدید و بی‌نظیر برای شرکت نینتندو را آغاز کرد.

نه‌تنها کنسول نینتندو DS در آن سال توسط فیلز-امی معرفی شد، بلکه برخی از خفن‌ترین کلمات تاریخ بازی‌های ویدیویی که معرف او در تمام دوران کاری‌اش در شرکت نینتندو بودند را دریافت کردیم. فیلز-امی با اقتدار اعلام کرد: «اسم من رجی است. قرار است بترکانم. من آمده‌ام که تاریخ بسازم و ما می‌خواهیم بازی بسازیم.» و این‌گونه بود که ترکاندن‌های رجی آغاز شدند.

۱۴. رونمایی از رزیدنت اویل ۷

هیچ‌کس انتظار نداشت که قسمت جدید سری بازی‌های رزیدنت اویل در E3 سال ۲۰۱۶ معرفی شود. مخصوصا چیزی مانند بازی رزیدنت اویل ۷ که بسیاری از عناصر بازی‌های رزیدنت اویل قبل از خود را کنار گذاشته بود. تریلر خیره‌کننده‌ی E3 نه‌تنها به شکل عالی ساخته شده بود، بلکه نشان داد این بازی نوعی ترس تازه و نزدیک دارد که قرار است بازگشت این سری به ریشه‌ها باشد. در انتها، اثر نهایی که به دست ما رسید تمام انتظارات را برآورده کرد و هم به یکی از بهترین قسمت‌های سری تبدیل شد و حتی دوران تازه و پرشکوهی برای شرکت کپکام را آغاز کرد.

۱۳. رونمایی از بازسازی فاینال فانتزی ۷

بازسازی بازی فاینال فانتزی ۷ در سال ۲۰۱۵ که اولین نمایش آن را در E3 دیدیم به یک جک تبدیل شده بود. کم‌تر کسی فکرش را می‌کرد که این قسمت محبوب از سری بازی‌های فاینال فانتزی بازسازی شود و حتی افراد کم‌تری وجود داشتند که گمان کنند که این بازی در کنفرانس E3 سونی آن سال به نمایش در بیاید. زمانی که تریلر این بازی به نمایش در آمد شرایط به‌گونه‌ای بود که حس می‌کردیم به یک دنیای موازی متصل شده‌ایم. البته شرکت اسکوئر انیکس بازی‌کنان را برای عرضه‌ی این بازی به مدت پنج سال معطل کرد. سال ۲۰۲۰ صرفا یک سوم این بازی منتشر شد که البته کاملا ارزش صبر کردن را داشت.

۱۲. معرفی ششمین قسمت The Elder Scrolls

همانند تریلر بازسازی بازی رزیدنت اویل ۷، بازی الدر اسکرولز ۶ در حالی که برای اکثر طرفداران به‌عنوان اتفاقی ناممکن شناخته شده بود به نمایش در آمد. بالاخره روزی خواهد رسید که این بازی عرضه شود اما طرفداران زیادی وجود داشتند که تقریبا از آمدن این بازی ناامید شده بودند. احتمالا شرکت بتزدا از این که بازی الدر اسکرولز ۶ را بسیار زودتر از آماده بودن این بازی معرفی کرده پشیمان شده اما نمی‌توان رد کرد که معرفی این بازی محبوب در همایش E3 سال ۲۰۱۸ اتفاقی مهم برای طرفداران این سری بود.

۱۱. دموی گیم‌پلی Doom 3 با گرافیکی غیرقابل باور

از نظر فنی بازی دووم ۳ قبل‌تر از E3 سال ۲۰۰۲ معرفی شده بود اما دموی این بازی از رویداد E3، به یکی از داغ‌ترین پدیده‌های مرتبط با بازی‌های ویدیویی در آن سال تبدیل شد. بسیاری از افراد باور نمی‌کردند که بازی‌های ویدیویی می‌توانند گرافیکی در آن سطح داشته باشند. با وجود این که محصول نهایی کمی جنجال‌برانگیز است، دموی این بازی به‌عنوان نماینده‌ای شگفت‌انگیز و کاملا صادقانه از بازی اصلی دووم ۳ شناخته می‌شود.

۱۰. کنفرانس معرفی Nintendo Wii

رونمایی از کنسول‌های بازی در همایش E3 هیچ‌گاه ساده نبوده. هنوز هم پیش می‌آید که شب‌ها کابوس رونمایی کنسول پلی‌استیشن ۳ را در خواب ببینیم. با این وجود باید از شرکت نینتندو به خاطر رونمایی عالی از کنسول Wii در E3 ممنون باشیم. اولین بار در سال ۲۰۰۴ از این کنسول یاد شده بود و حتی در سال ۲۰۰۵ کنسول Wii به همگان نشان داده شد اما در مورد نمایش درست و حسابی E3 سال ۲۰۰۶ صحبت می‌کنیم. نمایش درخشان شرکت نینتندو کاری کرد که همه‌ی بازی‌کنان مجذوب کنترلرهای حرکتی این کنسول شوند.

۹. معرفی اولیه‌ی Bioshock Infinite

رونمایی قسمت اول سری بازی‌های بایوشاک در E3 سال ۲۰۰۶ همه‌ی گیمر‌ها را شگفت‌زده کرد اما کم‌تر رونمایی از یک بازی را می‌شناسیم که همانند معرفی بازی بایوشاک بی‌کران توجه همه را دزدیده باشد. با وجود این که ساخت بازی بایوشاک بی‌کران قبل از این همایش اعلام شده بود، دمو و تریلر سال ۲۰۱۱ بود که برای اولین بار این بازی را به طرفداران سری نشان داد. اگرچه این بازی تا حدودی میان طرفداران سری بازی‌های بایوشاک دو دستگی ایجاد کرد، کم‌تر بازی بعد از بی‌کران ساخته شده‌اند که تا این حد باعث هیجان در کنفرانس E3 شده باشند.

۸. معرفی اولیه‌ی Call of Duty 4: Modern Warfare

زمانی که قسمت چهارم سری بازی‌های کال آو دیوتی در E3 سال ۲۰۰۷ معرفی شد افول بازی‌های اول‌شخص جنگ جهانی تازه شروع شده بود. با این وجود کم‌تر کسی آماده بود که این سری پرطرفدار را در حال ترک کردن ریشه‌های تاریخی که میان بازی‌کنان حسابی محبوب بودند ببیند. اولین تریلر بازی کال آو دیوتی ۴ در E3 هر چیز عالی از این سری را در قالب اثری در دوران تاریخی امروزی به نمایش گذاشت. البته بازی اصلی حتی بهتر از چیزی بود که در تریلر این بازی همه را شگفت‌زده کرد.

۷. کنفرانس بزرگ بتزدا برای رونمایی Fallout 4

اکثر بازی‌کنان منتظر بودند که دیر یا زود یک بازی جدید از سری فال‌آوت توسط شرکت بتزدا عرضه شود. البته سکوت این شرکت بعد از عرضه‌ی بازی‌های فال‌آوت ۳ و فال‌آوت: نیو وگاس باعث شد که برخی از بازی‌کنان به عرضه‌ی شماره‌ی چهارم این سری شک کنند. تا این که به E3 سال ۲۰۱۶ رسیدیم و شرکت بتزدا نشان داد که نگرانی‌ها بی‌هوده بوده‌اند. ماجرا وقتی بهتر شد که شرکت بتزدا در حرکتی عالی و متاسفانه کم‌نظیر اعلام کرد که فقط چند ماه بعد از همایش E3 و قبل از اتمام سال ۲۰۱۶ بازی فال‌آوت ۴ عرضه می‌شود. ای کاش توسعه‌دهندگان بیش‌تری به معرفی بازی خود با فاصله‌ی کم از عرضه‌ی نهایی رو بیاورند.

۶. انیمیشن معرفی Killzone 2 که به اسم گیم‌پلی به ملت قالب شد

راست یا دروغ، تریلر E3 بازی کیل‌زون ۲ بدون شک شگفت‌انگیز است. در مدت زمان بین رونمایی اولیه در E3 و عرضه‌ی این بازی در سال ۲۰۰۵، تمام حرف میان طرفداران این سری در واقعی یا الکی بودن تریلر خیره‌کننده‌ی این بازی خلاصه می‌شد. در نهایت مشخص شد که تریلر این بازی کمی اغراق‌آمیز بود اما حقیقتا تریلر E3 این بازی تا ابد به‌عنوان نمایشی چشم‌نواز از اثری که در زمان خود گرافیک کم‌نظیر داشت در یادها می‌ماند.

۵. دموی Half-Life 2

به نظر ما برای این که واقعا درک کنید دموی سال ۲۰۰۳ بازی هاف‌لایف ۲ چقدر شگفت‌انگیز بود، فقط باید به آن زمان سفر کنید. حقیقتا با وجود این که سال‌ها از ساخت این بازی می‌گذرد، هنوز هم این بازی را به‌عنوان یکی از خلاقانه و سرگرم‌کننده‌ترین بازی‌های تاریخ می‌شناسیم. دموی فیزیک‌محور بازی هاف‌لایف ۲ همه را با قابلیت‌های فنی پیشرفته‌ی خود شگفت‌زده کرد. هر لحظه از این دمو باعث می‌شد که بازی‌کنان عربده بکشند و مشخص شد که تمام این دمو فقط بخشی کوچک از محصول نهایی بود. مهم‌تر از هر چیز، هیچ‌کس مخالف نبود که این نمایش واقعی است.

۴. رونمایی از Halo 2 با گرافیکی غیرقابل باور برای ایکس‌باکس

تریلر بازی هیلو ۲ کاملا دروغین است. استودیوی بانجی بعدا اغراق کرد که راه‌اندازی موتور اثری که در تریلر این بازی دیدیم روی کنسول ایکس‌باکس غیرممکن است. همچنین صحنه‌ای از این تریلر اصلا در بازی اصلی وجود نداشت و باعث شد بسیاری از بازی‌کنان گمان کنند که زمان زیادی از بازی هیلو ۲ در سیاره‌ی زمین جریان دارد. با تمام این اوصاف، صادقانه بگوییم، نمی‌توان حتی با گذشت سال‌ها و آشکار شدن حقیقت، از تماشای تریلر این بازی لذت نبرد. نمایش حیرت‌آور این بازی به‌قدری عالی ساخته شده بود که تمام تماشاچی‌ها با دیدن آن به بیش‌ترین سطح هیجان برسند.

۳. رونمایی از The Legend of Zelda: Twilight Princess و بازگشت به ریشه‌های مجموعه

حالا که بازی شاهزاده‌ی گرگ و میش عرضه شده، تماشای تریلر این بازی خنده‌آور است. چیزی که در تریلر این بازی نمایش داده شد تفاوت زیادی با بازی نهایی که به دست ما رسید دارد. این تریلر تا حد زیادی در پاسخ به واکنش‌های منفی طرفداران به گرافیک کارتونی بازی The Legend of Zelda: The Wind Waker (یکی از بهترین بازی‌های کل سری) ساخته شده بود.

این ماجراها را که کنار بگذاریم، نمایش ۲۰۰۴ بازی شاهزاده‌ی گرگ و میش حتی امروزه هم هیجان‌انگیز است. شرکت نینتندو دقیقا چیزی که طرفداران می‌خواستند را به آن‌ها داد و نشان داد که یک بازی بالغانه‌تر از سری بازی‌های افسانه‌ی زلدا حتی می‌توان بهتر از چیزی باشد که از آن انتظار می‌رود.

۲. تریلر ده دقیقه‌ای Metal Gear Solid 2 با گیم‌پلی و گرافیک بارها جلوتر از زمان خود

یقینا بازی‌های ویدیویی همیشه بخشی مهم از E3 بوده‌اند اما تا قبل از سال ۲۰۰۰ کم‌تر بازی‌هایی نشان داده شدند که به ستاره‌ی اصلی و مقتدر رویداد تبدیل شوند. برخلاف رویدادهای قبلی، در سال ۲۰۰۰ صدها طرفدار متال گیر به غرفه‌ی شرکت کونامی سرازیر شدند تا دموی ده دقیقه‌ای بازی متال گیر سالید ۲ را تماشا کنند. جدا از کسانی که به رویداد E3 راه پیدا کردند، هزاران طرفدار به خاطر دانلود و تماشای نسخه‌ی بی‌کیفیت این دمو با استفاده از اینترنت خانگی دایل-آپ پیر شدند.

بازی متال گیر سالید ۲ اولین اثری بود که واقعا مسیر جدید برای بازی‌ها شروع کرد و نشان داد که تبدیل شدن به موضوع شماره‌ی یک E3 بسیار مهم است. از آن سال به بعد هر ساله چند بازی (مانند بازی بعدی) معرفی می‌شوند که نمایش آن‌ها به جهت تصاحب این جایگاه طراحی شده و بیش‌تری هیجان را برای بازی‌کنان ایجاد می‌کنند. دقیقا چیزی که از همایش E3 می‌خواهیم!

۱. رونمایی اولیه‌ی God of War با ارکستر و گیم‌پلی زنده

بی‌رو در بایستی می‌گوییم، نمایش E3 2016 شرکت سونی بهترین نمایش کل تاریخ E3 است. این موضوع را به‌عنوان یک حقیقت واضح می‌پذیریم. لیست بازی‌های این همایش را می‌خواهید؟ از سمتی Horizon Zero Down و Death Stranding، از سمت دیگر Spider-Man و Detroit: Become Human تنها بخشی از این نمایش شگفت‌انگیز بودند. هر کدام از این بازی‌ها برای تبدیل کردن نمایشی معمولی به یک نمایش جذاب کافی هستند. البته یک بازی دیگر هم در ابتدای این نمایش نشان داده شد. شرکت سونی از همان اول کار با قدرت شروع کرد و برای نمایش گل سرسبد همایش خود، یک ارکستر کامل را به سالن آورد. بعد از نواخته شدن موسیقی حماسی، با بزرگ‌ترین رونمایی تاریخ E3 روبه‌رو شدیم.

مهم نیست چند بار این همایش را دیده باشیم، لحظه‌ی خروج کریتوس از سایه‌ها کاری می‌کند که هر مرد ۳۰ ساله‌ای همانند بچه‌هایی که ده سال پیش برای جاستین بیبر سر و دست می‌شکاندند، جیغ بزند. جدیدترین قسمت سری بازی‌های خدای جنگ که همواره یکی از پیشرفته‌ترین و مهم‌ترین بازی‌های شرکت سونی بوده‌اند با گرافیکی بی‌مانند و گیم‌پلی حیرت‌انگیز، در کنار دیالوگ‌هایی که نوید یک داستان بی‌نظیر می‌دادند نشان داده شد. باقی ماجرا را هم خودتان می‌دانید که خود بازی همانند رونمایی پرهیجان آن، همه را مجذوب خود کرد و به یکی از مهم‌ترین شاهکارهای تاریخ بازی‌های ویدیویی تبدیل شد.

این مطلب بر مبنای نوشته‌ای در وب‌سایت Den of Geeks نگاشته شده.

منبع متن: digikala