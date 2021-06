محتوای جدید Sea of Thieves با حضور دزدان دریایی کاراییب عرضه خواهد شد

این گسترش‌دهنده‌ی داستانی جدید با نام Sea of Thieves: A Pirate’s Life معرفی شده است و در توصیف آن ذکر شده که جاه‌طلبانه‌ترین کمپین‌ داستانی این بازی تا به این لحظه خواهد بود. شما در این گسترش‌دهنده اول باید در مأموریتی به نجات و آزادسازی قهرمان دوست‌داشتنی سری یعنی جک اسپارو (Jack Sparrow) بپردازید و پس از آن همراه با او به یک ماجراجویی جسورانه بروید. به هر حال، جمع ‌شدن این دزدان دریایی به دور هم می‌تواند ترکیب بسیار جالبی را رقم زند.

این کمپین داستانی جدید شامل قصه است که تقریباً مشابه وسعت داستان بازی اصلی است. آن‌گونه که اعلام شده است، استودیوی Rare با «والت دیزنی» همکاری کرده است تا داستان تازه و قابل‌توجهی را ارائه دهد که هم برای طرفداران بازی و هم دوستداران فیلم‌های «دزدان دریایی کارائیب» جذاب باشد.

البته، این آپدیت بزرگ فقط درباره‌ی محتوای داستانی جدید نخواهد بود. این گسترش‌دهنده‌ی داستانی در قالب آپدیت فصل سوم بازی Sea of Thievesعرضه خواهد شد. این یعنی شاهد گونه‌های جدیدی از دشمنان نظیر سیرن‌ها، ارواح و خزنده‌های اقیانوس خواهد بود که در سراسر جهان بزرگ بازی وجود خواهند داشت.

مایک چپمن، کارگردان بازی Sea of Thieves، درباره‌ی این گسترش‌دهنده و همکاری با دیزنی می‌گوید: «در بازی Sea of Thieves، بطن داستان ما معنای واقعی یک دزد دریایی بودن را کاوش می‌کند و این به ما اجازه داده است تا نه‌تنها به معنای عمیق فیلم‌های دزدان دریایی کارائیب و جذابیت‌های اصلی آن بپردازیم بلکه به بازیکنان اجازه می‌دهد با جک اسپارو به یک ماجراجویی بزرگ بروند و یاد بگیرند که او زندگی یک دزد دریایی را چگونه می‌کند. این داستان، جهان Sea of Thieves را به شیوه‌های غیرمنتظره‌ای پیش خواهد برد و این خوشحال‌کننده است که این دو جهان در کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت. ما به شیوه‌ای عمل کرده‌ایم که تجربه‌ی آن لذت‌بخش خواهد بود.»

گسترش‌دهنده‌ی Sea of Thieves: A Pirate’s Life در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ (۲۲ ژوئن) از طریق یک آپدیت رایگان برای تمامی بازیکنان فعلی بازی و برای پلتفرم‌های ایکس‌باکس سری ایکس/ اس، ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی عرضه خواهد شد.

می‌توانید در ادامه تریلر این بسته‌ی دانلودی جدید را ببینید.

دانلود mp4

منبع: VideoGamer

نوشته محتوای جدید Sea of Thieves با حضور دزدان دریایی کاراییب عرضه خواهد شد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala