با انتشار Middle-earth: Shadow Of War، وارنر براز اعلام نموده است که بازی Middle-earth: Shadow Of Mordor این آخر هفته برای اکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی رایگان خواهد شد. برای دریافت اطلاعات بیش‌تر با گیمفا همراه باشید.

متاسفانه این تخفیف ۱۰۰% برای کنسول پلی‌استیشن ۴ در نظر گرفته نشده است؛ اما با این حال اگر به این بازی علاقه‌مند شده‌اید، قطعا باید از تخفیف ۸۰% بازی Shadow of Mordor: Game of The Year Edition که برای همه‌ی پلتفرم‌ها منظور شده است استفاده کنید. برای کنسول اکس‍باکس وان، Talion Adventure تا تاریخ ۱۷ جولای (معادل ۲۶ تیر) با قیمت ۴ دلار در دسترس خواهد بود. این تخفیف تا تاریخ ۱۰ جولای (معادل ۱۹ تیر) برای رایانه‌های شخصی نیز پابرجا است.

لازم به ذکر است طبق اعلام وارنر براز، Middle-earth: Shadow Of War به شما اجازه‌ی انتقال دشمن و قدرتمندترین همراهان‌تان در نسخه‌ی اول را می‌دهد.

