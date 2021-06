دو سالی بود که طرفداران مجموعه بازی‌های زلدا از نینتندو درخواست نمایش دنباله‌ی این سری بازی‌ها را داشتند و برنامه‌ی نینتندو دایرکت دیشب بالاخره به این درخواست پاسخ داد. تریلر گیم‌پلی دنباله‌ی افسانه‌ی زلدا قدرت‌های مختلف و جدید لینک را به نمایش گذاشت، محیط‌های مختلفی از بازی را به تصویر کشید و حسابی هم پر سر و صدا و اکشن بود.

همه‌ی آنچه از Zelda: Breath of the Wild 2 می‌دانیم

در تریلر می‌توانیم ببینیم که لینک به کمک یک قدرت جدید از داخل سنگ عبور می‌کند، آتش‌افکنی به دست می‌گیرد تا هیولای بزرگ مقابلش را نابود کند و هم‌چنین کنترل یک گوی بزرگ را به دست می‌گیرد و زمان را برای آن به عقب برمی‌گرداند. نهایتا هم مثل تمام قسمت‌های این سری، با قلعه‌ای بزرگ روبرو می‌شویم که مطمئنا غولآخر پایانی بازی در آن جای گرفته است.

مهم‌ترین نکته‌ای که تریلر قسمت بعدی افسانه‌ی زلدا به آن اشاره می‌کند، تمرکز بازی روی آسمان است. در واقع نینتندو حتی در بیانیه‌ی خبری که پس از نمایش بازی منتشر کرد، نوشته است که بخش بزرگی از بازی در دنیای تازه بالای سرزمین هایرول جریان دارد. احتمالا با نقشه‌ی اصلی بازی The Legends of Zelda: Breath of the Wild روبرو خواهیم شد، اما این نقشه کاملا تغییر پیدا کرده و نابود شده است. بالای این نقشه، مناطق کاملا جدیدی قرار خواهند داشت که واضح است تمرکز این دنباله هستند.

افسانه‌ی ۳۵ ساله‌ی زلدا و لینک؛ تعریف ماجراجویی در بازی

قسمت بعدی مجموعه بازی‌های افسانه‌ی زلدا برای عرضه در سال آینده‌ی میلادی روی نینتندو سوییچ در نظر گرفته شده است. بازی قبلی این سری به عنوان یکی از بهترین ساخته‌های تاریخ صنعت بازی شناخته می‌شود و در نتیجه انتظارات برای دنباله‌ی آن بسیار بالاست.

می‌توانید در ادامه تریلر و تصاویر منتشر شده از دنباله‌ی بی‌نام افسانه‌ی زلدا را ببینید.

