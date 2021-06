طبق اطلاعات رسمی اعلام‌شده، بازی The Medium قرار است در تاریخ ۱۲ شهریور (۳ سپتامبر) به‌صورت فیزیکی و دیجیتالی برای کنسول پلی‌استیشن ۵ منتشر شود. از آنجایی که نسخه‌ی فیزیکی بازی تا قبل از این برای دیگر پلتفرم‌ها منتشر نشده بود، اکنون قرار است این نسخه‌ برای دیگر پلتفرم‌ها هم عرضه شود. همچنین یک نسخه‌ی ویژه به نام The Medium: Two Worlds Special Launch Edition در نظر گرفته شده است که علاوه بر بازی اصلی، شامل قاب فلزی و کتاب هنری بازی هم خواهد بود.

این بازی ترس روان‌شناختی که توسط استودیو لهستانی «بلوبر تیم» (Bloober Team) ساخته شده است، در ماه ژانویه به‌صورت انحصاری زمان‌دار برای کنسول‌های نسل نهمی ایکس‌باکس و کامپیوترهای شخصی منتشر شد.

در بیانیه‌ی رسمی منتشرشده از سوی «بلوبر تیم»، اعلام شده است که نسخه‌ی کنسول پلی‌استیشن ۵ این بازی به‌صورت کامل از قابلیت‌های دوال‌سنس پشتیبانی خواهد کرد. این یعنی شما می‌تواند از قابلیت‌های ویژه‌ای مثل «بازخورد لمسی» بهره ببرید. این ویژگی فرکانس‌های مختلفی از ویبره تولید می‌کند تا حس دقیق‌تری از یک اتفاق خاص درون بازی ایجاد شود. همچنین از ویژگی «ماشه‌های تطبیق‌پذیر» هم در این نسخه استفاده شده است. جای خوشحالی دارد که استودیو «بلوبر تیم» تصمیم گرفته است که از ویژگی‌های مختلف دوال‌سنس استفاده‌ی بهینه‌تری کند تا به این طریق تجربه‌ی بازی عمیق‌تر شود.

در حالی که بازی The Medium به‌ِزودی برای پلی‌استیشن ۵ عرضه خواهد شد، طرفداران این اثر روی کنسول‌های ایکس‌باکس یا کامپیوترهای شخصی می‌توانند همچنان از طریق سرویس اشتراکی «ایکس‌باکس گیم پس» بدون هزینه‌ی اضافی و در قالب این سرویس بازی را تجربه کنند.

این اولین مرتبه‌ای نیست که اشاره‌هایی به عرضه‌ی این بازی ترسناک روی کنسول‌ پلی‌استیشن ۵ شده است. در واقع، مدتی پیش «کمیته رده‌بندی محصولات سرگرمی» یا همان ESRB این اثر را برای کنسول پلی‌استیشن ۵ رده‌بندی سنی کرده بود. با این حال، اکنون این اتفاق به‌صورت رسمی توسط استودیو سازنده‌ی بازی تایید شده است.

استودیو «بلوبر تیم» که علاوه بر بازی «مدیوم» سابقه‌ی ساخت بازی‌های ترسناک دیگری همچون Blair Witch را دارد، مدتی پیش اعلام کرد که در حال حاضر مشغول به ساخت یک بازی ترسناک دیگر است که با همکاری یک شرکت بزرگ ساخته خواهد شد. نکته‌ی جالب اینجاست که آن‌ها اعلام کرده‌اند که وقتی بازیکنان اطلاع پیدا کنند که آن‌ها مشغول ساخت چه اثری هستند و قرار است با چه شرکتی همکاری کنند، هیجان‌زده خواهند شد. برای دانستن این که این استودیو مشغول به ساخت چه عنوانی است، همچنان باید منتظر بمانیم و کنجکاوی خود را حفظ کنیم.

