چند هفته گذشته ما به شما گزارش دادیم که شاون لیدن به عنوان رئیس PlayStation در آمریکا، ساخت کنسول PS5 را تایید کرده است. این یعنی Sony احتمالا مدل دیگری از PS4 عرضه نخواهد کرد و با PS5 به نسل بعد می‌رود.

به گزارش پردیس گیم، سایت Gamingbolt اخیرا با تحلیل‌گر Wedbush Securities یعنی مایکل پکتر صحبت کرده و از او در رابطه با جانشین PS4 نظر خواسته‌اند. پکتر باور دارد PS5 بازی‌های PS4 Pro را از طریق backwards compatible اجرا می‌کند (که یعنی بازی‌های اصلی PS4 هم با این کنسول سازگار خواهند بود) و احتمالا در سال 2019 منتشر می‌شود:

"من واقعا از شاون لیدن خوشم می‌آید و فکر نمی‌کنم که او سعی بر گمراه کردن کسی داشته باشد. PS4 Pro از دیدگاه فنی نسبت به PS4 بهتر بوده بنابراین من فکر می‌کنم این کنسول نیم قدم به سمت PS5 است. من معتقدم خود PS5 هم نیم قدم دیگر خواهد بود اما این کنسول تا چه حد سریع‌تر ظاهر می‌شود؟ این را می‌دانیم که از 4K پشتیبانی می‌کند. آیا قابلیت پشتیبانی از نرخ 240 فریم بر ثانیه را هم دارد؟ به‌خوبی این کار را انجام می‌دهد. بازی‌هایی که برای PS4 Pro ساخته شده‌اند هم برروی آن قابل اجرا هستند؟ سوال این است و من فکر می‌کنم PS5 توانایی انجام این کار را خواهد داشت بنابراین من بر این فکر هستم که آن‌ها کنسولی می‌سازند که با PS4 Pro هم سازگار باشد و خریداران هم درک می‌کنند که با خرید آن نیم قدم دیگر برداشته‌اند پس وقتی شاون لیدن گفت PS5 یک کنسول کاملا تکامل یافته است، راست می‌گوید."

او همچنین باور دارد PS5 در بازاری عرضه می‌شود که محتوای 4K را نسبت به حالا بیشتر بپذیرد:

"انتظار من این است که PS5 در سال 2018 منتشر نمی‌شود و برای 2019 یا 2020 است که احتمالا همان 2019 عرضه خواهد شد. Sony احتمالا زمان‌بندی بهتری برای آن در نظر گرفته زیرا آن‌ها کنسولی با قابلیت 4K را در زمانی انتشار می‌دهند که بازار تلویزیون‌های 4K در ایالات متحده به 50 درصد و در سایر نقاط جهان هم به 35 درصد رسیده باشد. من فکر می‌کنم Sony از همین حالا چرخه بعدی کنسول را آماده کرده است. آن‌ها از هم‌اکنون می‌دانند که باید چه کار کنند."

ما هم احتمالا با پکتر موافق هستیم. در سال 2018 لاین‌آپ بزرگی برای PS4 در نظر گرفته شده و به احتمال بالا با انتشار The Last of Us: Part 2 و Death Stranding در سال 2019 تکمیل می‌شود که شاید Sony در ادامه کار هم کنسول PS5 را منتشر کند.

منبع متن: pardisgame