سونی امروز پرفروش‌ترین بازی‌های ماه ژوئن خود را اعلام کرد. این ماه شاهد عرضه بازی‌های بزرگی نبودیم و Friday the 13th: The Game توانست رتبه نخست را کسب کند.

Friday the 13th: The Game یکی از شگفت سازترین بازی‌های امسال بود. این بازی با مشکلات فنی بسیاری عرضه شد و سرورهای آن در زمان عرضه نمیتوانست پاسخگوی تقاضای بالا باشد اما همچنان شاهد محبوبیت بالای آن هستیم. سازندگان نیز اعلام داشتند محتوای دانلودی رایگانی برای معذرت‌خواهی از طرفداران انتشار می‌دهند. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy که یکی از عناوین تازه این ماه است، رتبه دوم را داشته و از فروش قوی خود لذت می‌برد. این بازی در بریتانیا نیز رتبه اول را کسب کرده و از فروش بسیار مناسبی بهره می‌برد. Injustice 2 که ماه گذشته رتبه اول را داشت، در این ماه به رتبه ۱۵ام سقوط کرده. در بخش محتواهای دانلود هم شاهد برتری Call of Duty Black Ops III: Zombies Chronicles هستیم. در ادامه می‌توانید لیست کامل برترین‌های ماه ژوئن را مشاهده کنید.

پرفروش‌ترین بازی‌های پلی استیشن ۴ در ماه ژوئن

Friday the 13th: The Game Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Middle-earth: Shadow of Mordor – Game of the Year Edition Grand Theft Auto V God of War III Remastered Battlefield 1 Horizon Zero Dawn Tekken 7 Minecraft Rocket League FIFA 17 NHL 17 Uncharted 4: A Thief’s End Need for Speed Injustice 2 Dying Light: The Following – Enhanced Edition Ratchet & Clank Payday 2: Crimewave Edition Overwatch Game of the Year Edition Star Wars Battlefront

پرفروش‌ترین محتوای دانلودی پلی استیشن ۴

Call of Duty Black Ops III: Zombies Chronicles Diablo III: Rise of the Necromancer Final Fantasy XIV: Stormblood The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited – ESO Plus Black Ops III – The Giant Zombies Map Injustice 2 Darkseid Battlefield 1 Premium Pass Minecraft: PlayStation 4 Edition Adventure Time Mash-up Injustice 2 Ultimate Pack Injustice 2 Fighter Pack 1

منبع متن: gamefa