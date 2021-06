روی ساعت قابل حمل نینتندو زلدا بازی کنید

این نسخه‌ی ویژه تم طلایی و سبز خواهد داشت که یادآور قسمت‌های آغازین بازی زلدا است. این نسخه‌ی ویژه کنسول گیم‌ اند واچ (Game & Watch) که به مناسبت جشن ۳۵ سالگی مجموعه بازی زلدا عرضه می‌شود، ۴ بازی درون خود خواهد داشت. این ۴ بازی شامل اولین قسمت زلدا (The Legend of Zelda) و دنباله‌ی آن یعنی «زلدا ۲: ماجراجویی لینک» (Zelda II: The Adventure of Link)، «افسانه‌ی زلدا: بیداری لینک» (The Legend of Zelda: Link’s Awakening) و همچنین یکی از بازی‌های اورجینال کنسول گیم اند واچ یعنی بازی Vermin خواهد بود. با این تفاوت که در این نسخه «لینک»، شخصیت اصلی مجموعه بازی زلدا، به جای شخصیت اصلی این اثر ایفای نقش خواهد کرد.

همچنین این سخت‌افزار دارای یک ساعت دیجیتال دستی و تایمر است که مبتنی بر زلدا طراحی شده و می‌توانید با آن تعامل کنید. برای مثال، سیستم تایمر از مبارزاتZelda II: The Adventure of Link پشتیبانی می‌کند. می‌توان آن را تنظیم و شروع و سپس ببینید که چند دشمن را می‌توانید شکست دهید.

«گیم‌ اند واچ» ویژه‌ی زلدا قرار است در ۲۱ آبان ۱۴۰۰ (۱۲ نوامبر) و با قیمت ۵۰ دلار عرضه شود. این سیستم هم‌اکنون برای پیش‌خرید در دسترس قرار گرفته است. چنین اقدامی از سوی نینتندو چندان عجیب هم نبوده است. آن‌ها در گذشته تقریباً رویه‌ی مشابهی را برای ماریو در نظر گرفته بودند. در سالگرد ۳۵ سالگی مجموعه بازی «ماریو» شاهد عرضه‌ی یک کنسول دستی گیم اند واچ ویژه با تم ماریو بودیم که آن دستگاه سه بازی «سوپر ماریو برادرز»، «سوپر ماریو برادرز ۲» و بازی Ball کنسول «گیم‌ اند واچ» را در خود گنجانده بود.

در این نسخه هم از طراحی مشابهی با نسخه‌ی ویژه‌ای که در گذشته برای ۳۵ سالگی ماریو منتشر شده بود، استفاده شده است و همچون آن از صفحه‌ی نمایش LCD رنگی برای کنسول استفاده شده است. با این حال، تفاوت در این است که این نسخه دکمه‌ی start و select منحصر‌به‌فردی دارد که برای انتخاب بازی‌های زلدا موجود در کنسول قرار داده شده است. همچنین اگر نینتندو استراتژی خود را تغییر ندهد، به نظر می‌رسد که این سخت‌افزار از پورت شارژ USB-C بهره‌مند خواهد بود.

کنسول دستی گیم‌ اند واچ (Game & Watch) ابتدا در سال ۱۹۸۰ میلادی در ژاپن عرضه شد و به‌عنوان اولین کنسول دستی ساخته‌شده توسط شرکت نینتندو راه موفق این شرکت را در ساخت کنسول‌های دستی موفق آینده‌ی این شرکت هموار کرد.

