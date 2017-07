تحلیلگر معروف، مایکل پچر، در ادامه پیش‌بینی‌هایش اعلام کرده است که پلی‌استیشن ۵ در سال ۲۰۱۹ عرضه می‌شود و قابلیت پشتیبانی از بازی‌های پلی‌استیشن ۴ پرو را خواهد داشت. چند وقت پیش بود که رئییس پلی‌استیشن آمریکا، شان لیدن، خبر توسعه پلی‌استیشن ۵ را تایید کرد اما گفت که در آینده نزدیک خبری از محصول […]

تحلیلگر معروف، مایکل پچر، در ادامه پیش‌بینی‌هایش اعلام کرده است که پلی‌استیشن ۵ در سال ۲۰۱۹ عرضه می‌شود و قابلیت پشتیبانی از بازی‌های پلی‌استیشن ۴ پرو را خواهد داشت.

چند وقت پیش بود که رئییس پلی‌استیشن آمریکا، شان لیدن، خبر توسعه پلی‌استیشن ۵ را تایید کرد اما گفت که در آینده نزدیک خبری از محصول بعدی پلی‌استیشن نخواهد بود. این بدین معناست که سونی برای برداشتن قدم بعدی صبر خواهد کرد و با برنامه وارد نسل جدید کنسول‌ها خواهد شد.

در گفتگو با Gamingbolt، مایکل پچر، تحلیلگر Wedbush Securities، در خصوص جزئیات احتمالی عرضه پنجمین پلی‌استیشن گفت:

من واقعا شان (لیدن) را دوست دارم و فکر نمی‌کنم که او قصد گمراه کردن کسی را داشته باشد. پلی‌استیشن ۴ پرو (از بعد فنی) بهتر از پلی‌استیشن ۴ است. می‌توان گفت که پلی‌استیشن ۴ پرو، پیشرفتی نیم قدمی برای سونی محسوب می‌شود و من فکر می‌کنم که پلی‌استیشن ۵، نیم قدم دیگر خواهد بود. حال سوال پیش می‌آید که آیا او راست می‌گوید؟ آیا پلی‌استیشن ۵ یک قدم کامل رو به جلو خواهد بود؟ سرعت پلی‌استیشن ۵ چقدر خواهد بود؟ قطعا از ۴K پشتیبانی می‌کند اما چقدر سریع‌تر خواهد بود؟ آیا این کنسول از ۲۴۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی می‌کند؟ بسیار خوب. آیا این کنسول از بازی‌های پلی‌استیشن ۴ پرو نیز پشتیبانی می‌کند؟ سوال اصلی این است. از نظر من بله، اینگونه خواهد بود. این اقدام، از نظر من، می‌تواند یک نیم‌قدم باشد.

او همچنین معتقد است که پلی‌استیشن ۵ در بازاری عرضه خواهد شد که تلویزیون‌های ۴K بیشتری در خانه‌ها وجود داشته باشد:

انتظار من این است که این کنسول در سال ۲۰۱۸ عرضه نشود. ۲۰۱۹ یا ۲۰۲۰، که من فکر می‌کنم احتمال عرضه آن در ۲۰۱۹ بیشتر است. سونی می‌خواهد زمان‌بندی منسابی را تعیین کند، تا تلویزیون‌های ۴K در دنیا و در ایالات متحده، به ترتیب، ۵۰ و ۳۵ درصد از بازار را تشکیل دهند. فکر می‌کنم که آن‌ها از الان نقشه‌هایشان را آماده کرده‌اند.

به نظر می‌رسد که در این مورد حق با پچر باشد. در حال حاضر سونی برنامه بازی‌های انحصاری سال ۲۰۱۸ را آماده کرده‌است و انتظار می‌رود که ۲۰۱۹ را با Death Stranding و The Last of Us Part II، به پایان برساند.

منبع متن: gamefa