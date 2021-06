در واقع، River City Girls یک نسخه‌ی فرعی از مجموعه بازی‌های قدیمی Kunio-kun به حساب می‌آید. با این حال، به خاطر اینکه به احتمال زیاد با بازی‌های «شورش در شهر» (Street of Rage) بیشتر آشنا شوید، می‌توان این بازی را تقریباً مشابه «شورش در شهر» دانست.

نگاه سریع: River City Girls

بازی River City Girls 2 برای اولین بار در جریان رویداد Limited Run Games معرفی شد. همچون قسمت اول، قسمت دوم را هم استودیو WayForward خواهد ساخت و وظیفه‌ی انتشار آن هم بر عهده‌ی استودیو «آرک سیستم ورکس» (Arc System Works) خواهد بود. بازی River City Girls 2 قرار است در سال ۲۰۲۲ میلادی برای پلتفرم‌های پلی‌‌استیشن ۵، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس سری ایکس/ اس، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ و کامپیوترهای شخصی (از طریق استیم) منتشر شود. نسخه‌ی فیزیکی بازی توسط Limited Run Games تولید خواهد شد.

هرچند با توجه به نمایش جدید بازی اطلاعات بسیاری از این قسمت اعلام نشده است اما می‌دانیم که وقایع River City Girls 2 مدت کوتاهی پس از قسمت اول رخ می‌دهد و دوباره شما را در نقش دو شخصیت اصلی آن قسمت یعنی «کیوکو» (Kyoko) و «میساکو» (Misako) قرار می‌دهد. البته قرار است آن‌ها با دوستان جدیدی هم در این بازی روبه‌رو شوند که می‌توانید با آن‌ها هم بازی کنید و دوباره با آدم‌های بد در خیابان به مبارزه بپردازید.

در توضیحات بازی همچنین آمده است که این قسمت دارای حرکت‌های جدید، دشمنان جدید، استخدام‌های جدید‌، محیط‌های جدید و بازگشت یک دشمن قدیمی خواهد بود. علاوه بر آن، شوخ‌طبعی فوق‌العاده‌ و پمپاژ آدرنالین همانند قسمت قبلی در River City Girls 2 هم دیده خواهد شد. بازی دارای بخش کوآپ دونفره به‌صورت محلی یا آنلاین خواهد بود. امکان بازی به‌صورت کوآپ آنلاین در قسمت قبل وجود نداشت.

با این حال، این همه‌ی ماجرا نیست. WayForward همچنین بازی River City Girls Zero را هم معرفی کرده است. این اثر در واقع نسخه‌ی بازسازی‌شده و بومی‌شده‌ی بازی Shin Nekketsu Koha: Kunio-tachi no Banka است که در سال ۱۹۹۴ برای کنسول سوپر فامیکام عرضه شده بود. این اولین قسمتی از مجموعه بازی Kunio-kun است که در آن دو شخصیت کیوکو و میساکا به‌عنوان شخصیت قابل بازی شروع کار خود را در این مجموعه بازی آغاز کردند. حال با بازسازی این بازی می‌توانید به چیزی حدود ۳۰ سال پیش بازگردید و اولین ماجراجویی آن‌ها را هم تجربه کنید. طبق گفته‌های سازندگان، بازی River City Girls Zero گیم‌پلی قسمت اصلی را حفظ کرده و در کنار آن افتتاحیه‌ای جدید و میان‌پرده‌های جدید، صدای جدید ضبط‌شده و یک قطعه اصلی موسیقی جدید خواهد بود که با هنرنمایی مگان مک‌دافی (Megan McDuffee) ساخته خواهد شد.

قسمت قبلی این بازی تجربه‌ای فوق‌العاده در میان بازی‌های این ژانر ارائه می‌داد و به همین خاطر بسیار مشتاق هستیم تا دنباله‌ی بازی عرضه شود و ببینیم سازندگان چه چیزهایی را در این قسمت در نظر گرفته‌اند. اگر مشتاق هستید که بدانید قسمت اول چه ویژگی‌هایی دارد و چرا آن را بسیار هیجان‌انگیز و مهم می‌دانیم، می‌توانید نقد و بررسی بازی River City Girls را در سایت دیجی‌کالا مگ مطالعه کنید.

منبع: Gemtasu

نوشته بازی River City Girl 2 برای کنسول‌ها و کامپیوتر معرفی شد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala