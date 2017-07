ایسوس ZenBeam Go E1Z را معرفی کرد

ایسوس درخشانترین پروژکتور جیبی سازگار با USB را با نام ZenBeam Go E1Z را معرفی کرد، این پروژکتور جیبی که می‌تواند تصاویر را در سایز مشابه تلویزیون تا حداکثر 120 اینچ نمایش دهد. ZenBeam Go E1Z دارای یک درگاه USB است و از قابلیت plug-and-play برای دستگاه‌های اندروید و ویندوز پشتیبانی می‌کند. ZenBeam Go E1Z درخشانترین پروژکتور جیبی جهان می‌باشد و دارای یک باتری 6400mAh است که تا 5 ساعت می‌تواند به فعالیت بپردازد؛ این پروژکتور همچنین می‌تواند به عنوان یک پاوربانک نیز برای شارژ ابزارهای قابل حمل استفاده شود.





کوچک و جمع و جور، طراحی بی‌نظیر با کسب چندین جایزه معتبر



ZenBeam Go E1Zایسوس با طراحی شیک و بی‌نظیر خود تنها 307 گرم وزن دارد و دارای ابعادی بسیار کوچک 110x83x29 میلی‌متر می‌باشد. این پروژکتور از همان الگوی Zen پیروی می‌کند و دارای یک شاسی یکپارچه با آلیاژ آلومینیوم و کلاهک لنز با پرداخت فلزی و لبه‌های الماسی با پرداخت شن می‌باشد. ZenBeam Go E1Z به سبب طراحی بی‌نظیر جوایز زیادی را مانند iF Design، Red Dot Design و Good Design award از آن خود کرده است.



نمایش درخشان و زنده تصاویر در وضوح WVGA



ZenBeam Go E1Z دارای منبع روشنایی Eco-LED با درخشندگی 150 لومن و طول عمر 300000 ساعت می‌باشد که به کاهش هزینه‌های جانبی کمک می‌کند. این پروژکتور دارای قابلیت روشن/خاموش سریع می‌باشد و نیازی به گرم‌کردن منبع روشنایی یا سرد کردن آن ندارد. ZenBeam Go E1Z دارای 100% گستره رنگی NTSC می‌باشد و از فناوری DLP® IntelliBright™ نیز پشتیبانی می‌کند که به طور هوشمند روشنایی و کنتراست تصاویر را تا میزان 30% افزایش می‌دهد و در عین حال 50% از مصرف انرژی می‌کاهد.



ZenBeam Go E1Z دارای وضوح WVGA یا به عبارتی 854 x 480 پیکسل است که البته قادر به پخش ویدئوهای Full HD 1080p هم می‌باشد. لنز این پروژکتور می‌تواند تصاویر را از فاصله 15 اینچی با ابعاد 120 اینچ نمایش دهد و برای استفاده در داخل خانه و حتی بیرون خانه کاملا مناسب است. این پروژکتور دارای یک درگاه USB با قابلیت plug-and-play و با تبلت‌ها و اسمارت فون‌های اندرویدی، و رایانه‌های شخصی و نوت‌بوک‌های مبتنی بر ویندوز سازگار است.





نمایش بدون کابل، تصحیح خودکار keystone و صدایی بی‌نظیر



ZenBeam Go E1Z ایسو دارای یک باتری داخلی قابل شارژ با ظرفیت 64000mAh می‌باشد که می‌تواند حداکثر تا 5 ساعت بدون اتصال هرگونه کابل شارژدهی کند. این پروژکتور می‌تواند به عنوان پاوربانک برای شارژ ابزارهای همراه استفاده شود و خود نیز توسط پاوربانک‌های دیگر شارژ گردد.



قابلیت تصحیح خودکار keystone نیز خطاهای زاویه‌ای را تشخیص می‌دهد و تصاویر تحریف شده در اثر زاویه نمایش‌دهی را به طور خودکار تصحیح می‌کند بنابراین کاربران می‌توانند از نمایش عالی تصاویر در همه جا و تمام زمان‌ها لذت برند. برای صدا، این پروژکتور دارای بلندگوهای بهبود یافته SonicMaster می‌باشد که صدایی بی‌نظیر را ارائه می‌کنند.

منبع متن: pardisgame