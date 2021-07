اگر شما هم از آن دسته افراد کمال‌گرا و به دنبال ایده‌آل‌ها هستید، باید بگوییم رزیدنت اویل ایده‌آل و بی عیب و نقص وجود ندارد! اما هر کدام از قسمت‌های این مجموعه به نوعی با نوآوری‌های خود توانسته‌اند در طی نسل‌ها به حیات مجموعه کمک کنند و در صنعت بازی‌های ویدئویی هم تأثیرگذار باشند. البته فراز و فرودهایی هم وجود دارد که ما را بر آن داشت تا قسمت‌های اصلی مجموعه بازی رزیدنت اویل را به ترتیب از بدترین تا بهترین رتبه‌بندی کنیم. تمرکز این مطلب روی بازی‌های منتشر شده برای کنسول‌ها و شماره‌های اصلی مجموعه رزیدنت اویل است.

۱۳. رزیدنت اویل ۶

برای طرفداران مجموعه‌ی رزیدنت اویل، قرار گرفتن قسمت ششم در انتهای لیست تعجبی ندارد. رزیدنت اویل ۶ در سال ۲۰۱۲ منتشر شد و نتوانست به یکی از بازی‌های پرمخاطب و محبوب این سری تبدیل شود. در رزیدنت اویل ۶ گیم‌پلی بازی از ژانر وحشت و بقا دور شد و بیشتر به سبک اکشن کشیده شد. همین مسئله انتقادهای زیاد طرفداران را در پی داشت؛ اما جدا از همه‌ی این‌ها آمار فروش بازی هم‌چنان خوب بود.

اگر بازی رزیدنت اویل ۶ را به دور از تعصب‌ و جدا از مجموعه بررسی کنیم، با یک بازی اکشن با مکانیک‌های مبارزه‌ای قوی و روایت منحصربه‌فرد با ۴ خط داستانی مختلف و البته گرافیک قابل قبول طرف هستیم. همین جنبه‌های مثبت بازی توانستند تا حدودی بازیکن‌ها را سرگرم کنند و آن‌ها را منتظر بازگشت مجموعه‌ی رزیدنت اویل به روزهای اوج خود نگه دارند.

۱۲. رزیدنت اویل زیرو (۰)

مجموعه بازی رزیدنت اویل از همان اولین قسمت ما را با دنیای زامبی‌ها و ویروس‌ عامل آن‌‌ها، اتفاقات راکون‌سیتی و حتی روستاهای آلوده به ویروس قاره آفریقا برد. اما آیا از خودتان پرسیده‌اید که پیش از همه‌ی این وقایع چه اتفاقاتی رخ داده؟ رزیدنت اویل زیرو دقیقا با همین هدف در سال ۲۰۰۲ عرضه شد تا اتفاقات پیش از قسمت اول را نشان دهد و پیش‌درآمدی بر قسمت‌های اول این مجموعه بازی باشد.

رزیدنت اویل زیرو به یادماندنی‌ترین مکان‌های این مجموعه بازی را دارد و با گیم‌پلی نسبتا کوتاه خود در طول بازی شما را سرگرم نگه می‌دارد. اما به عقیده‌ی بسیاری این بازی نمی‌تواند هم‌رده‌ی قسمت‌های کلاسیک رزیدنت اویل باشد. داستان رزیدنت اویل زیرو به سال ۱۹۹۸ و فعالیت‌های شرکت آمبرلا در کشف ویروس تی برمی‌گردد؛ جایی که با آلوده شدن نخستین گروه از قربانیان در کوهستان آرکلی روبرو می‌شویم.

۱۱. رزیدنت اویل ۳ ریمیک

در مجموعه بازی رزیدنت اویل، ریمیک‌های موفقی از قسمت‌های اصلی وجود دارد. برای طرفداران مجموعه رزیدنت اویل، هیجان روبرو شدن با نمسیس و بازگشت به راکون سیتی و گشت و گذار در آن با ریمیکی از رزیدنت اویل ۳ تکرار می‌شود. اما به نظر می‌رسد کپ‌کام علی‌رغم عرضه‌ی این نسخه‌ی ریمیک، آن طور که باید نتوانست انتظارات طرفداران را برآورده کند.

رزیدنت اویل ۳ ریمیک، اصلا و ابدا بازی بدی در این مجموعه نیست؛ اما به نظر می‌رسد در انجام رسالت خود، که بازسازی قسمت سوم بوده، ضعیف عمل کرده است. بسیاری از محیط‌های بازی و تجربه‌های مهم بازیِ اصلی در این نسخه حذف شده‌‌اند. معما‌های مختلف و گیم‌پلی بازی بسیار کوتاه‌تر از انتظار بازیکن است و با یک تجربه‌ی تقریبا ۵ ساعته از دنیای بازی طرف هستیم. هم‌چنین داستان بازی، دیگر همان داستان نسخه‌ی کلاسیک نیست و تحریف زیادی در آن وجود دارد. حتی حضور نمسیس در بازی محدود شده و مثل رزیدنت اویل ۳ یک تهدید همیشگی، همراه و غیرقابل پیش‌بینی نیست. همه‌ی این‌ ضعف‌ها البته مانع از تحسین چالش‌برانگیز بودن مبارزات بازی و اتمسفر ترسناک و گرافیک فوق‌العاده‌ی آن نمی‌شود. شاید اگر بازی به جای ریمیک، عنوان دیگری داشت، انتقادات کمتری به آن وارد می‌شد.

۱۰. رزیدنت اویل کد: ورونیکا

بازی رزیدنت اویل کد: ورونیکا در سال ۲۰۰۰ برای کنسول سگا دریم‌کست عرضه شد. «کد ورونیکا» سومین شماره اصلی از مجموعه‌ی رزیدنت اویل بود و اولین بازی در این مجموعه که برای نسل ششم کنسول‌های خانگی توسعه داده شد. این بازی یک سال بعد از دریم‌کست روی پلی استیشن ۲ هم عرضه شد.

استفاده از پس‌زمینه‌های سه‌بعدی، به جای تصاویر تک‌بعدی مرسومِ بازی‌های قبلی سری رزیدنت اویل، تغییر محسوسی در بازی به وجود آورد. هم‌چنین بازی از لحاظ گرافیک، واکنش‌ها و هوش مصنوعی دشمنان هم پیشرفت چشمگیری نسبت به قسمت‌های قبلی داشت. بعضی المان‌های جدید بازی از جمله دوقلوهای الهام گرفته شده از سینمای هیچکاک در میان شخصیت‌های شرور و به‌یادماندنی بازی بسیار خوب و تاثیرگذار ظاهر شدند. داستان بازی هم سرگرم‌کننده است و ماجراهایی را بعد از اتفاقات رزیدنت اویل ۲ روایت می‌کند. این روایت با موسیقی اپرای گوش‌نواز به خوبی می‌تواند تجربه‌ی خوبی را برای بازیکن رقم بزند.

اما با وجود پیشرفت‌هایی که کد ورونیکا داشت، تغییرات بازی برای همه‌ی طرفداران مجموعه خوشایند نبود. به خصوص اینکه در این قسمت از بازی، ضعف‌های کل مجموعه برجسته‌تر شد. از جمله صداپیشگی نه‌چندان قابل قبول، ضعف در طراحی مرحله‌ها، مبارزه‌های سخت و الگوریتم جستجوی مداوم. با این حال رزیدنت اویل مصمم به ادامه‌ی مسیر خود در رسیدن به جایگاه یکی از محبوب‌ترین مجموعه‌های بازی بود.

۹. رزیدنت اویل ۵

بازی رزیدنت اویل ۵ در سال ۲۰۰۹ عرضه شد. در این قسمت از مجموعه‌ی رزیدنت اویل داستان کریس ردفیلد را دنبال می‌کنیم که همراه با همکارش شوا آلومار به تحقیقات در رابطه با سلاح‌های بیولوژیکی در منطقه‌ای در آفریقا می‌پردازد. کریس در این قسمت با دشمنی قدیمی، آلبرت وسکر مواجه و همینطور در حین تحقیقات متوجه ردپاهایی از جیل ولنتاین در این پرونده می‌شود.

این قسمت از رزیدنت اویل را می‌توان اولین تلاش کپ‌کام برای سوق دادن این مجموعه بازی به حالت چند نفره دانست که البته تا حدودی چاشنی ترس را از آن کم می‌کند. در زمینه‌ی فاصله گرفتن از ژانر ترس و بقا البته نقدهایی هم به رزیدنت اویل ۵ وارد شد. در هر حال، حتی با وجود اینکه بازی کاملا در ژانر ترس و بقا باشد، بازی کردن آن با یک دوست در مودِ چند نفره، به هر حال بار وحشتناک بودن آن را کم می‌کند!

با وجود بهبود کیفیت گرافیکی و رندر تصاویر و هم‌چنین بهبود حرکت‌های بازیکن و دشمنان، ارائه‌ی قابل قبولی را در این قسمت شاهد نبودیم. داستان بازی، اما بسیار مرتبط و متعهد به مجموعه رزیدنت اویل و اتفاقات آن است. همین روایت قوی و محکم، رزیدنت اویل ۵ را به یکی از بهترین بازی‌های اکشن ترسناک تبدیل کرده است.

۸. رزیدنت اویل

اولین بازی رزیدنت اویل توسط شینجی میکامی خلق شد. این بازی با نام Biohazard در ژاپن عرضه شد. رزیدنت اویل با المان‌هایی از بازی Sweet Home، که از نخستین بازی‌های ژانر وحشت در تاریخ ویدئو گیم است، طراحی و ساخته شد که البته میکامی در طراحی بازی از Alone in the Dark و دوربین ثابت آن هم الهام گرفت. برای عرضه‌ی آن در امریکا، تأمین حقوق معنوی بازی با نام «بایوهَزارد» دشوار بود، چون یک گروه موسیقی و یک بازیِ سیستم عامل داس با این نام قبلا وجود داشتند. بنابراین بازی با عنوان جدید «رزیدنت اویل» در سال ۱۹۹۶ برای اولین بار در غرب برای پلی استیشن منتشر شد.

بازی رزیدنت اویل همان بازی‌ای بود که صنعت گیم مدت‌ها انتظارش را می‌کشید. این بازی به نوعی تعریفی برای ساختارهای ژانر وحشت ارائه کرد و از بازی‌های پیشین در این سبک غنی‌تر و قدرتمندتر بود. در حقیقت شالوده‌ی سبک ترس و بقا در صنعت بازی‌های ویدئویی با این مجموعه بازی و به خصوص با اولین بازی رزیدنت اویل شکل گرفت.

۷. رزیدنت اویل: ویلج (۸: Village)

رزیدنت اویل: ویلیج، محصول ۲۰۲۱، آخرین و جدیدترین بازی از این مجموعه است که بدون شک با ارائه‌ی اتمسفر ترس و بقای فوق‌العاده جای خود را در لیست بهترین بازی‌های رزیدنت اویل باز می‌کند. هرچند ویلیج بسیاری از ایده‌های خود را مدیون قسمت‌های قبلی است، اما این مسئله مانع نوآوری و خلق تجربه‌ای لذت‌بخش برای طرفداران قدیمی و جدید این مجموعه نشده است. به نظر می‌رسد بازی از تاریخچه‌ی خودش آگاه است و می‌تواند بهترین المان‌های خود را برای ما احضار کند.

البته رزیدنت اویل ویلیج که هشتمین قسمت از قسمت‌های اصلی این بازی محسوب می‌شود، توانسته است تعادل خوبی بین وفاداری به ریشه‌ها و مدرنیته ایجاد کند. هم‌چنین گیم‌پلی بازی به خوبی هم المان‌های ترس و بقا را در خود جای داده و هم به جنبه‌ی اکشن و ماجراجویی و گشت و گذار در محیط بازی اهمیت می‌دهد. ویلیج بازی‌ای است که هم برای طرفداران قدیمی رزیدنت اویل و هم برای بازیکن‌هایی که تازه با این مجموعه آشنا می‌شوند، تجربه‌ای لذت‌بخش و به یاد‌ماندنی به همراه دارد.

۶. رزیدنت اویل ۳: نمسیس

رزیدنت اویل: نمسیس سومین قسمت اصلی از مجموعه‌ است که در سال ۱۹۹۹ عرضه شد. با اینکه نسخه‌ی ریمیک بازی نمسیس در سال ۲۰۲۰ هم ساخته شد، اما نتوانست موفقیت نسخه‌ی کلاسیک را داشته باشد. رزیدنت اویل: نمسیس ترسی سورئال و لحظات دلهره‌آوری را با وجود زامبی‌ها از جمله سگ‌ها و حتی عنکبوت‌های زامبی، مهاجم‌ها و خون‌آشام‌ها و به خصوص شخصیت نمسیس برای بازیکن به همراه دارد. اتمسفری که با گرافیک فوق‌العاده و با صداگذاری‌های بسیار خوب، این اثر را به بهترین بازی در میان سه بازی نخست رزیدنت اویل و از بهترین‌های سبک وحشت و بقا تبدیل کرده است.

داستان رزیدنت اویل: نمسیس در همان مکان و زمان قسمت قبلی یعنی رزیدنت اویل ۲ رخ می‌دهد. در این بازی پروتاگونیست داستان، «جیل ولنتاین» در صدد فرار از راکون سیتی است که حالا پس از فعالیت‌های گروه آمبرلا به ویروس تی آلوده شده است.

۵. رزیدنت اویل ۷: بایوهازارد

در سال ۲۰۱۷ کپ‌کام با بازی رزیدنت اویل ۷ تحت عنوان بایوهازارد بالاخره دوربین اول شخص را وارد این مجموعه بازی کرد. همین تغییر در دوربین بازی به همراه خلق اتمسفر وحشتناک و نورپردازی‌های هنرمندانه، بازی رزیدنت اویل ۷: بایوهازارد را به مراتب ترسناک‌تر و دلهره‌آورتر از قسمت‌های قبل کرد.

نام‌گذاری بازی با عنوان ژاپنی و کلاسیک این مجموعه بازی، یعنی بایوهازارد، اتفاقی نبود و کپ‌کام با این کار به نوعی سعی در جبران اشتباه‌های رزیدنت اویل ۶ و ارائه‌ی تجربه‌ای جدید و ارزشمند از ترس و بقا به مخاطب‌ها داشت. رزیدنت اویل ۷ در انتقال بی‌نظیر حس ترس و وحشت به مخاطب بسیار موفق بود. هم‌چنین معماهای بازی هم طراحی خوبی داشت و به هیچ وجه خسته‌کننده و تکراری نمی‌شود. همه‌ی این‌ها باعث شد ضعف‌های بازی به چشم نیایند و مهم‌تر از آن مجموعه‌ی رزیدنت اویل از سقوط نجات پیدا کند و به حیات خود ادامه دهد.

۴. رزیدنت اویل ۲

رزیدنت اویل ۲ اولین دنباله از این مجموعه بازی و پایه‌گذار بسیاری از اصول این مجموعه است. اصولی از جمله روایت علمی تخیلی، نمای دوربین متنوع در بازی و وجود هیولایی ترسناک که در طول تجربه‌ی بازی به طور مداوم در تعقیب شما خواهد بود. رزیدنت اویل ۲ به کارگردانی «هیدکی کامیا» در سال ۱۹۹۸ عرضه شد و توانست در همان ابتدای عرضه، فروش موفقیت‌آمیز و نمرات عالی از منتقدین دریافت کند.

رزیدنت اویل ۲ به دنباله‌ی موفق و تحسین‌برانگیزی تبدیل شد و کاری کرد که حتی در رزیدنت اویل‌های بعدی هم تکرار نشد. استفاده از مکانیک جدیدی به نام Zapping System در بازی در زمان خود بسیار خلاقانه بود. با این مکانیک می‌توان هرکدام از دو شخصیت اصلی بازی را انتخاب کرد و سناریوی متفاوتی از داستان بازی را دید. هرچند داستان در صورت انتخاب هرکدام از دو شخصیت اصلی به صورت موازی دنبال می‌‎شود، بازیکن باید هر دو حالت را انتخاب کند تا تجربه‌ی کاملی از بازی به دست آورد. این سیستم منحصر به‌فرد به نوعی امضای اختصاصی دومین قسمت از رزیدنت اویل محسوب می‌شد و حتی نسخه‌ی ریمیک سال ۲۰۱۹ هم نتوانست به خوبی از عهده‌ی این نوع از روایت بربیاید.

۳. رزیدنت اویل ریمیک

نسخه‌ی ریمیک از اولین بازی رزیدنت اویل در سال ۲۰۰۲ عرضه شد. شینجی میکامی خالق سری بازی رزیدنت اویل با بازگشت به قسمت اول این مجموعه، نه تنها آن را از لحاظ بصری بهبود بخشید، بلکه محتوای داستانی بیشتری را هم به بازی اضافه و آن را غنی‌تر کرد. بدین ترتیب بازیِ به مراتب ترسناک‌تر و هیجان‌انگیزتری از مجموعه‌ی رزیدنت اویل خلق شد.

سرنوشت «لیزا ترِور» که در این قسمت از بازی می‌بینیم، به تنهایی از غم‌انگیزترین داستان‌ها در ژانر وحشت است. همین غنی شدن داستان بازی و اضافه شدن محتوای بیشتر و تاثیرگذارتر به رزیدنت اویل کلاسیک، این قسمت از بازی را مثال‌زدنی و توصیه‌ی قریب به یقین بیشتر دوست‌داران این مجموعه برای شروع این فرنچایز به دیگران است.

۲. رزیدنت اویل ۲ ریمیک

رزیدنت اویل ۲ با موفقیت‌های خوبی که برای این مجموعه به ارمغان آورد، به نحوی سایه‌اش را روی کل این مجموعه بازی گستراند. حتی اسپین‌آف‌ها، فیلم‌ها و کتاب‌هایی هم از این قسمت الهام گرفتند و به موفقیت دست پیدا کردند. بنابراین ساخت ریمیک رزیدنت اویل ۲ اصلا دور از انتظار نبود. این بازی در سال ۲۰۱۹ عرضه شد.

نسخه‌ی ریمیک رزیدنت اویل ۲ از طرفی بازسازی کاملی از نسخه‌ی کلاسیک و اصلی آن است و از طرفی ویژگی‌های جذاب و امروزیِ آن فراتر از یک بهبود گرافیکی است. به لطف دوربین روی شانه و نمای سوم شخص، صحنه‌های اکشن و سینماتیک تأثیرگذارتری را در این قسمت شاهدیم. هم‌چنین این اثر در عین وفاداری به ریشه‌هایش، با گیم‌پلی سرگرم‌کننده و روایت جذاب، ما را به شهر زامبی‌زده‌ی راکون‌سیتی می‌برد و فارغ از تجربه‌ی نسخه‌ی کلاسیک بازی، با اتمسفر ترسناک و دلهره‌آور، تجربه‌ای به یادماندنی برایمان رقم می‌زند.

۱. رزیدنت اویل ۴

در هر لیستی از رزیدنت اویل، با همه‌ی تفاوت‌ها در رتبه‌بندی بازی‌های این مجموعه، همگی رزیدنت اویل ۴ را در صدر لیست خود قرار می‌دهند. بازی‌ای که نشریه‌ی انگلیسی Edge آن را دومین بازی در لیست بهترین بازی‌های ویدئویی تاریخ آورده است. رزیدنت اویل ۴ به عقیده‌ی بسیاری هنوز هم بهترین بازی این مجموعه است و هنوز هم تنها چند دقیقه‌ی ابتدایی بازی کافی است تا آن را به بازی‌های دیگر برتری دهیم.

از مواردی که دنیای بازی‌های ویدئویی را وام‌دار رزیدنت اویل ۴ می‌کند، زاویه‌ی دوربین آن است. در این بازی دوربین روی شانه‌ی شخصیت اصلی قرار دارد و ما را به مبارزات و محیط بازی نزدیک‌تر می‌کند. بازی‌های سوم شخص زیادی از این زاویه‌ی دوربین تقلید کردند و تأثیر این زاویه‌ی دوربین در دگرگونی ساختارهای سبک شوتر سوم شخص و هم‌چنین ژانر وحشت مشهود است.

رزیدنت اویل ۴ از همان ابتدا شما را وارد دنیایی غیر قابل پیش‌بینی با اتفاقات غافلگیرکننده می‌کند. با پیشرفت در بازی، ابدا هیچ چیز تکراری نمی‌شود. محتوای غنی بازی در هر لحظه ما را در موقعیتی جدید و هیجان‌انگیز قرار می‌دهد. همه‌ی این‌ها با اتمسفر ترسناک بازی تجربه‌ای دلهره‌آور و لذت‌بخش رقم می‌زند و یک گوشه از قلبمان را برای همیشه به رزیدنت اویل ۴ اختصاص می‌دهد. خلق چنین اثری توسط کپ‌کام قطعا حاصل همکاری مناسب‌ترین افراد صنعت گیم در مناسب‌ترین زمان ممکن بوده است و شاید تا سال‌ها چنین اتفاقی تکرار نشود.

