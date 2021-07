این آپدیت جدید که با نام طولانی The Immovable God and the Eternal Euthymia معرفی شده است، در واقع دومین نسخه از به‌روزرسانی بزرگ بازی به حساب می‌آید و قرار است منطقه‌ی Inazuma را به بازی اضافه کند. علاوه بر این منطقه‌ی جدید که به‌صورت کامل برای کاوش در دسترس بازیکنان خواهد بود، از طریق این آپدیت سه شخصیت جدید و همچنین قابلیت مهمی همچون کراس-سیو به بازی گنشین ایمپکت اضافه خواهد شد. این آپدیت قرار است در تاریخ ۳۰ تیر (۲۱ ژوئیه) عرضه شود.

این یکی از به‌روزرسانی‌های بزرگی است که طرفداران مشتاقانه منتظر آن بوده‌اند. علاوه بر محتوای جدید، قابلیت کراس-سیو هم امکان فوق‌العاده‌ای را برای طرفداران گنشین ایمپکت فراهم می‌کند. با توجه به این قابلیت، اکنون بازیکنان می‌توانند از سیوهای خود در تمامی پلتفرم‌های بازی یعنی پلی‌استیشن ۵، پلی‌استیشن ۴، کامپیوتر و گوشی‌های موبایل به‌صورت مشترک استفاده کنند و هرگاه بخواهند به سراغ نسخه‌ی موبایل یا کنسول بروند یا بین آن‌ها تغییر دهند.

تریلر ۵ دقیقه‌ای بازی سرشار از اطلاعات تازه‌‌ای است که ما را از ویژگی‌های این نسخه آگاه می‌کند. این تریلر منطقه‌ی جدید بازی و بخش‌ها و مکان‌های مختلف آن را به‌خوبی نشان می‌دهد. در کنار نمایش کامل منطقه‌ی Inazuma، این تریلر یکی از شخصیت‌های جدید بازی به نام Baal را هم به‌ تصویر می‌کشد که رهبر این منطقه است. اگرچه هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است که بازیکنان می‌توانند با او بازی کنند، اما فقط همین تریلر کافی بود تا طرفداران گنشین ایمپکت به او علاقه‌مند شوند.

شرکت میهویو در بیانیه‌ی رسمی خود درباره‌ی آپدیت ۲.۰۰ بازی گنشین ایمپکت اعلام کرده است: «علاوه بر شخصیت‌های مختلف و جدید Inazuma، این آپدیت سه شخصیت جدید بازی را به گنشین ایمپکت اضافه خواهد کرد. کامیساتو آیاکا (Kamisato Ayaka) اولین شخصیت قابل بازی جدید این اثر خواهد بود. او توسط مردم محلی اغلب به‌عنوان دختری باوقار، زیبا، هوشمند و قوی تصور می‌شود. از آنجایی که او قبلاً در آزمایش نسخه‌ی بتا بازی حضور داشته است، طرفداران با او آشنایی دارند. او یک شخصیت ۵ ستاره خواهد بود. یومیا (Yoimiya) دیگر شخصیت ۵ ستاره جدیدی است که با این آپدیت به جمع شخصیت‌های قابل بازی گنشین ایمپکت اضافه خواهد شد. او یک کماندار و متخصص در آتش‌بازی است که با لقب ملکه‌ی جشن‌های تابستانی هم شناخته می‌شود. مهارت او در آتش‌بازی نمادی از امید و رؤیا را برای مردم ایجاد می‌کند. آخرین شخصیت جدیدی که به بازی اضافه شده است، سایو (Sayu) است. او یک نینجا ۴ ستاره کوچک است که می‌تواند از یک Anemo Vision بهره ببرد و از شمشیری که بزرگ‌تر از جثه‌ی خودش است استفاده کند.»

همچنین اعلام شده است که طرفداران می‌توانند در منطقه‌ی Inazuma در انتظار مبارزه با غول‌های آخر (باس فایت) جدیدی باشند و از لوت‌های جدید هم بهره ببرند. بر اساس اعلام رسمی سازندگان، این آپدیت جدید از ویژگی‌ بازخورد لمسی (هپتیک فیدبک) دسته‌ی پلی‌استیشن ۵ هم استفاده خواهد کرد. با این آپدیت نورپردازی بازی و شخصیت‌ها هم در پلی‌استیشن ۵ ارتقا خواهد یافت.

می‌توانید در ادامه تریلر و تصاویر آپدیت ۲.۰ گنشین ایمپکت را ببینید.

