بازی Company of Heroes 3 برای کامپیوتر معرفی شد

چندی پیش استودیو سازنده‌ی بازی سرنخ‌هایی از معرفی احتمالی بازی Company of Heroes 3 داده بود و همین باعث شده بود هیجان‌ طرفداران برای معرفی رسمی این اثر بیشتر شود. این اثر قرار است در اواخر سال ۲۰۲۲ میلادی برای استیم عرضه شود.

نکته‌ی قابل‌توجه این است که بازیکنان می‌توانند در حال حاضر در سایت مخصوص بازی برای پروژه‌ی CoH-Development ثبت‌نام کنند تا به نسخه‌ی پری ‌آلفا بازی، سندهای طراحی بازی، گفتگوهای توسعه‌دهندگان، طراحی‌های هنری بازی و چیزهای دیگری دسترسی انحصاری و ویژه‌ای پیدا کنند.

جاستین داودسول (Justin Dowdeswell)، مدیر عمومی استودیو رلیک اینترتینمنت (Relic Entertainment)، در بیانیه‌ی خبری خود درباره‌ی بازی Company of Heroes 3 و نسخه‌ی پری ‌آلفای آن می‌گوید: «ما واقعاً برای طرفداران هیجان‌زده‌ایم تا بتوانند Company of Heroes 3 را از همان مراحل پری آلفا تجربه کنند تا از این طریق بتوانیم بازخوردهای ارزشمند آن‌ها را دریافت کنیم. ما برای سال‌های زیادی است که بازی را با همراهی و کمک جامعه‌ی شگفت‌انگیز و فوق‌العاده‌ی بازیکنان خود توسعه می‌دهیم و آن‌ها در منتقل کردن بازخوردهای ارزشمند و مکرر در هر مرحله از توسعه‌ی بازی نقش مهمی را ایفا می‌کنند. ما آماده‌ایم تا این برنامه را به شکل عظیمی با طرفداران خود در سراسر جهان و از طریق پروژه‌ی CoH-Development ادامه دهیم.»

همان‌طور که از نام بازی مشخص است، بازی Company of Heroes 3 سومین قسمت اصلی از یکی از معروف‌ترین مجموعه بازی‌های استراتژی هم‌زمان است. اولین قسمت از بازی Company of Heroes در سال ۲۰۰۶ عرضه شد و توانست موردتوجه قرار گیرد و حتی جوایز مختلفی را هم دریافت کند. هرچند دو بسته‌ی الحاقی بزرگ برای آن بازی عرضه شد اما انتشار دنباله‌ای کامل تا سال ۲۰۱۳ طول کشید و اکنون دوباره قرار است حدوداً پس از ۹ سال از عرضه‌ی قسمت قبلی Company of Heroes 3 عرضه شود.

وقایع بازی Company of Heroes 3 در ایتالیا و آفریقای شمالی جریان دارد و همان‌طور که انتظار می‌رفت دارای داستانی غنی از جنگ جهانی دوم خواهد بود. گیم‌پلی این قسمت با ویژگی‌های جدیدی ارتقا یافته است تا بتواند به‌زعم ادعای استودیو‌ی سازنده‌ی بازی عمیق‌ترین تجربه‌ی تاکتیکی را که تاکنون طرفداران شاهدش بوده‌اند، ارائه دهد. این بازی از یک نقشه پویا برای بخش کمپین پشتیبانی خواهد کرد که به شما اجازه می‌دهد به نیروهای مختلف زمینی، هوایی و دریایی خود دستور دهید.

تصمیم‌هایی که در بازی می‌گیرید نه‌تنها روی نبردهایی که درون بازی تجربه می‌کنید، تأثیرگذار خواهد بود بلکه روی داستان خود جنگ هم اثر خواهد گذاشت. در حالت تک‌نفره، امکانی به نام «توقف تاکتیکی کامل» (Full Tactical Pause) وجود دارد که به شما اجازه می‌دهد جریان بازی را در دست بگیرید و بازی را در لحظه متوقف کنید. همچنین می‌توانید همه اقدامات را به‌طور هم‌زمان انجام دهید و این کار می‌شود که بدون فشار برای هر کدام از حرکت‌های خود در بازی با جزییات زیاد فکر کنید چراکه اگر مجبور بودید این کار را به‌صورت هم‌زمان انجام دهید، فشار مضاعفی به شما وارد می‌شد.

تریلر معرفی Company of Heroes 3

تریلر گیم‌پلی Company of Heroes 3

منبع: Gematsu

