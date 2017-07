شرکت Microsoft در رویداد E3 2017 به طور رسمی از کنسول قدرتمند Xbox One X پرده‌برداری کرد. این شرکت آمریکایی بسیار امیدوار است که با کنسول جدیدش بتواند جامعه گیمرهای بیشتری را جذب کند و بیش از پیش به هدف یکپارچه‌سازی و گسترده‌سازی پلتفرم Windows 10 دست یابد. به گزارش پردیس‌گیم، بتازگی آقای "دیو مک‌کارتی" از مدیران ارشد Microsoft مصاحبه‌ای را با وبسایت MCV داشته است. در این مصاحبه آقای "مک‌کارتی" پیرامون موضوعات مختلف از جمله اهداف Xbox One X، مقایسه کنسول‌ها با PC، دست‌آورد‌های فنی Microsoft و ... صحبت کرده است.

قراردادن نام Xbox One X بی‌شک پیام‌های مهمی را برای دنیای بازی داشت اما مهم‌ترین پیام این بود که Xbox One X یک نسل جدید محسوب نمی‌شود بلکه کماکان بخشی از خانواده Xbox One است. اما دیدگاه آقای "مک‌کارتی" در مورد علت انتخاب پسوند "X" چیست؟ او در این رابطه گفت:

"به عنوان تیم فنی Xbox یک درخواست مهم برای بازگشت به ریشه‌ها وجود داشت. اگر به گذشته بنگریم متوجه می‌شویم که نخستین کنسولِ Xbox از لحاظ فنی یک کنسول نوآورانه بود و راه‌های جدیدی را به توسعه‌دهندگان بازی‌های ویدئویی برای ساخت بازی ارائه می‌داد. بر مبنا این پیشینه انتخاب پسوند X برای کنسول چندان زمان ما را نگرفت و همه مطمئن بودیم که این انتخاب درستی است. ما می‌خواستیم نشانی از گذشته و ماهیت پتلفرم ما در نام کنسول قرار داشته باشد. حرف X یک نشانه در تاریخ ما است، هر چند که شخصا اسم رمز کنسول یعنی Scorpio را نیز دوست داشتم."

Xbox One X بخشی از خانواده Xbox One است و از تمامی بازی‌ها و لوازم جانبی آن پشتیبانی می‌کند. اقای "مک‌کارتی" در مورد این رویکرد گفت:

"من فکر می‌کنم که وجود یک خانواده از محصولات، مفهومی آشنا برای مردم است. شما اکنون می‌توانید در هر مکانی با پلتفرم Xbox در ارتباط باشید. تمامی لوازم جانبی به طور یکپارچه محصولات مختلف ما را پشتیبانی می‌کنند و شما می‌توانید با همین نحو بازی‌ها را نیز بصورت یکپارچه بر روی کنسول یا کامپیوتر و لپتاپ خود تجربه کنید و تمامی این یکپارچگی بر مبنا Windows 10 تنظیم شده است.





شاید به نظر شما عجیب یا احمقانه به نظر برسد اما من چند ماه است که نسخه‌ای اولیه از Xbox One X را به خانه آورده‌ام، آنرا باز کردم و کابل‌های Xbox One X را درون آن قرار دادم و بازی‌ها را روی آن تجربه کرده‌ام! تمام این مراحل کمتر از 5 دقیقه طول کشید و دلیل این سهولت در بازی کردن و دسترسی به کنسول این است که تمامی وسایل و امکانات Xbox One S با Xbox One X همخوانی دارد."

اختلاف PC و کنسول‌ها از لحاظ قدرت اجرای بازی پس از عرضه کنسول‌های PS4 و Xbox One کاهش پیدا کرد اما اکنون که سه سال از عمر این کنسول‌ها گذشته بار دیگر شاهد افزایش اختلاف هستیم و این برای گیمرهایی که خواستار دریافت بهترین تجربه از بازی‌ها هستند، خبر خوبی نمی‌باشد. اما به نظر می‌رسد که Xbox One X این اختلاف را کاهش داده است. "مک‌کارتی" در این رابطه گفت:

"این موضوع در عمل اصلا آسان نیست اما با Xbox One X شما بازی‌ها را براحتی با نرخ فریم بهتری اجرا می‌کنید، رزولوشن پویا‌تری دریافت می‌کنید و بارگذاری و لودینگ بازی‌ها نیز بسیار سریع‌تر است. گاهی اوقات که همراه با پسرم دو نفره بازی را تجربه می‌کنیم او می‌گوید که "چطور Halo 5 اینقدر بهتر اجرا می‌شود؟" یا "چطور Battlefield 1 اینقدر بهتر اجرا می‌شود" پاسخ این سوالات جادوی Xbox One X است. گیمرهایی وجود دارند که خواستار تعادل قیمت در برابر قابلیت‌ها و قدرت هستند و این افراد ترجیح می‌دهند که با هزینه‌ای کم و مناسب، یک کنسول بازی تهیه کنند. اما گیمرهایی هم هستند که انتظار دارند بهترین‌ها برای آن‌ها ارائه شود. تا پیش از Xbox One X رسیدن به این بهترین‌ها تنها با داشتن یک PC قدرتمند ممکن بود اما اکنون شما توانایی دستیابی به این قدرت و فضای حرفه‌ای را بر روی کنسول‌ها نیز دارید"

کنسول Xbox One X در تاریخ سه شنبه، ۱۶ آبان ۱۳۹۶ منتشر خواهد شد. Microsoft قیمت 500 دلار را برای عرضه تعیین کرده است. در پایان خوشحال می‌شویم دیدگاه خود در مورد صحبت‌های آقای مک‌کارتی را به اشتراک بگذارید ...

