بازی Rainbow Six Extraction تا ژانویه ۲۰۲۲ تأخیر خورد

اگر طرفداران Riders Republic می‌توانند بازی را حدود ۲ ماه پس از تاریخ عرضه‌ی قبلی تجربه کنند، اما طرفداران رینبو سیکس سیج باید زمان بیشتری را در انتظار تجربه‌ی اثر محبوب خود بمانند. طبق اعلام رسمی یوبی‌سافت بازی Rainbow Six Extraction که قرار بود در تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱ (۲۵ شهریور) منتشر شود، اکنون دیگر به سال ۲۰۲۱ نخواهد رسید و عرضه‌ی آن به ژانویه‌ی ۲۰۲۲ موکول شده است. این بازی قرار است برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس/ اس، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوترهای شخصی و گوگل استیدیا منتشر شود.

یوبی‌سافت در پیام خود برای اعلام این خبر نوشته است: «جاه‌طلبی ما با Rainbow Six Extraction این است که یک تجربه‌ی تمام‌عیار از یک بازی AAA را ارائه دهیم که نحوه بازی و فکر کردن شما در مورد بازی‌های مشارکتی را تغییر دهد. با ویژگی‌های جدیدی مثل Missing In Action یا The Sprawl هر مأموریت بازی قرار است یک تجربه‌ی پرتنش و چالش‌برانگیز باشد که شما در آن رهبری یک اپراتور نخبه را در نبرد مقابل تهدید کشنده‌ی فرازمینی‌های تکامل‌یافته بر عهده خواهید داشت.»

آن‌ها در ادامه افزودند: «ما از این فرصت استفاده خواهیم کرد تا همان‌طور که شایسته آن است، وقت بیشتری را صرف این چشم‌انداز کنیم و آن را در ژانویه‌ سال ۲۰۲۲ زنده کنیم. ما اطمینان داریم که این می‌تواند این تضمین را به ما بدهد که Rainbow Six Extraction یک تجربه غوطه‌ور، تعاونی و هیجان‌انگیز است که ما برای ایجاد آن ایجاد کرده‌ایم و تجربه‌ای است که آرزو دارید آن را بازی کنید. ما به دنبال آن هستیم که در آینده بسیار نزدیک جزییات بیشتری را با شما به اشتراک بگذاریم.»

بازی Rainbow Six Extraction یک اثر تیراندازی کوآپ تیمی است که دارای ۱۸ اپراتور از بازی رینبو سیکس سیج است که در مقابل خطر فرازمینی‌ها ایستادگی می‌کنند. بازیکنان می‌توانند از تجهیزات و سلاح‌های ویژه‌ی هر اپراتور برای مقابله با این تهدید استفاده کنند. حدود ۱۲ نقشه در بازی وجود خواهد داشت.

بازی Rainbow Six Extraction در گذشته قرار بود با نام Rainbow Six Quarantine عرضه شود اما از آنجایی که شرایط خاص کرونایی و قرنطینه در سراسر جهان خاطره‌ی بدی را در ذهن مخاطبان بر جای گذاشته است، نام بازی به نام فعلی تغییر پیدا کرد. هرچند گمان نمی‌کنیم که تغییر نام بازی به‌تنهایی بتواند آن را نجات داده و محبوب طرفداران کند. با توجه به نمایش‌های بازی، باید در ماه‌های آینده توسعه‌دهندگان تردیدهای طرفداران را برطرف کرده و نشان دهند که می‌توانند موفقیت رینبو سیکس سیج را دوباره نشان دهند.

