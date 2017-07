اولین بسته الحاقی Little Nightmares منتشر شد

اولین محتوای قابل دانلود عنوان Little Nightmares با نام The Depths – که بخشی از بسته الحاقی این عنوان به نام Secrets of the Maw بوده -، هم‌اکنون بر روی رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان قابل دسترسی است. Secrets of the Maw بیانگر داستان فرار Runaway Kid (بچه فراری) بوده، که به موازات […]

اولین محتوای قابل دانلود عنوان Little Nightmares با نام The Depths – که بخشی از بسته الحاقی این عنوان به نام Secrets of the Maw بوده -، هم‌اکنون بر روی رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان قابل دسترسی است.

Secrets of the Maw بیانگر داستان فرار Runaway Kid (بچه فراری) بوده، که به موازات داستان اصلی بازی اتفاق می‌افتد. در اولین بخش این بسته الحاقی که The Depths نام دارد، Runaway Kid در یک زیرزمین فاسد و مملو از آب به جستجو پرداخته، جایی که وی باید تلاش کرده تا از دست یک موجود خطرناک در زیر آب، فرار کند.

دومین بخش داستانی این بسته با نام The Hideaway، قرار است در ماه نوامبر منتشر شده، در حالی که سومین و آخرین بخش آن هنوز نام‌گذاری نشده و ژانویه سال آینده عرضه می‌شود. در ادامه می‌توانید اطلاعات منتشر شده از هر بخش داستانی این بسته الحاقی توسط شرکت باندای نامکو را، مطالعه کنید.

بخش اول: The Depths – تاریخ عرضه: ۷ جولای دیگران فرار را رهبری کرده، در حالی که Runaway Kid به اعماق Maw فرو می‌رود. هرچند، او خبر نداشته که این مکان تاریک خانه The Granny است. موجودی که در فساد و عصبانیت خود رها شده، و حاضر نیست به هیچ کسی اجازه فرار دهد. Runaway Kid برای زنده ماندن باید تقلا کرده، بر روی باقی‌مانده‌های معلق در آب پریده تا از فرو رفتن در آن آب‌های خطرناک بگریزد، و نهایتا راه فراری از این اعماق برای خود پیدا کند. بخش دوم:The Hideaway – تاریخ عرضه: نوامبر پسر بچه از چاله در آمده و حال به چاه افتاده است، در اتاق نگهداری موتور‌ها، یک قدم اشتباه می‌تواند باعث نابودی او شود. فقط با سر در آوردن از Nomeها، وی می‌تواند اطلاعاتی از ماشین‌های که راه خروج او از Maw را بسته‌اند، بدست آورد. هرچند سوال اینجاست، این همه Nome در این اتاق چه می‌کنند؟ بخش سوم: ؟؟؟ – تاریخ عرضه: ژانویه ۲۰۱۸ آخرین بخش این داستان، تغیین کننده سرنوشت Runaway Kid خواهد بود.

عنوان Little Nightmares هم‌اکنون برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی قابل دسترسی است.

منبع متن: gamefa