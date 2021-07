در این هفته دو بازی جدید The Legend of Zelda: Skyward Sword HD و F1 2021 منتشر شدند و توانستند رتبه‌‌های خوبی را در جدول کسب کنند. با صدرنشینی این نسخه‌ی بازسازی‌شده از بازی The Legend of Zelda: Skyward Sword، این چهارمین باری است که اثری از مجموعه بازی افسانه‌ی زلدا توانسته رتبه‌ی اول پرفروش‌ترین بازی هفته در انگلستان را در اختیار بگیرد. قبل از آن، بازی‌ Link’s Awakening در سال ۲۰۱۹، Wind Waker در سال ۲۰۰۳ و Ocarina of Time در سال ۱۹۹۸ توانسته بودند به این جایگاه دست یابند. این بازی‌ها به ترتیب برای پلتفرم‌های نینتندو سوییچ، گیم‌کیوب و N64 منتشر شده‌اند.

فیفا ۲۱ پرفروش‌ترین بازی هفته‌ شد؛ بازگشت به روال سابق

Skyward Sword HD موفق شده تا در زمان عرضه حدود ۱.۳ درصد بیشتر از Link’s Awakening فروش داشته باشد. این در حالی است که بازی Link’s Awakening همزمان با عرضه‌ی کنسول سوییچ لایت و در ماه سپتامبر که معمولاً فروش بازی‌ها بیشتر است، منتشر شده بود. با این وجود، باید در نظر گرفت که از سال ۲۰۱۹ تا به امروز تعداد دارندگان کنسول سوییچ در انگلستان افزایش یافته است.

نسخه‌ی اچ‌دی و بازسازی‌شده‌ی Skyward Sword نسبت به نسخه‌ی اصلی که در نوامبر ۲۰۱۱ عرضه شده بود، ۹ درصد فروش فیزیکی آن کمتر بوده است. نسخه‌ی اصلی توانسته بود رتبه‌ی هفتم جدول را در اختیار بگیرد. البته، فروش دیجیتالی در این آمار حساب نمی‌شود و از آنجایی که دیگر نسخه‌ی کنسول وی (Wii) برای دانلود در دسترس قرار ندارد، به نظر می‌رسد که در واقع فروش نسخه‌ی جدید در زمان عرضه بیشتر از نسخه‌ی اصلی بوده است.

در این میان، دیگر بازی جدید این هفته یعنی F1 2021 توانسته مکان دوم جدول پرفروش‌ترین بازی‌های انگلستان را از آن خود کند. البته، این فروش نسبتاً آرام و آهسته‌ای برای این بازی معروف کدمسترز محسوب می‌شود و نسبت به اثر سال گذشته حدود ۳۰ درصد فروش فیزیکی آن کاهش داشته است. ۳۴ درصد از فروش فیزیکی بازی روی کنسول‌های خانواده‌ی ایکس‌باکس، ۳۴ درصد روی کنسول‌ پلی‌استیشن ۴ و ۳۲ درصد روی کنسول پلی‌استیشن ۵ بوده است.

از دیگر تغییرات مهم این جدول می‌توان به مکان جدید بازی Ratchet & Clank: Rift Apart اشاره کرد. این بازی که هفته‌ی گذشته در جایگاه اول ایستاده بود، نسبت به هفته‌ی قبل با کاهش ۸۰ درصدی فروش مواجه شد و به مکان دهم سقوط کرد. این در حالی است که بازی Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin هم نسبت به هفته‌ی گذشته با ۶۸ درصد کاهش فروش روبه‌رو شده و در هفته‌ی دوم عرضه‌اش از رتبه‌ی دهم به رتبه‌ی سیزدهم رفته است.

شما می‌توانید جدول پرفروش‌ترین بازی‌های فیزیکی این هفته‌ی انگلستان را در پایین مشاهده کنید.

رتبه‌ی هفته‌ی قبل رتبه‌ی این هفته نام بازی بازی جدید ۱ The Legend of Zelda: Skyward Sword HD بازی جدید ۲ F1 2021 ۲ ۳ FIFA 21 ۵ ۴ Mario Kart 8: Deluxe ۶ ۵ Animal Crossing: New Horizons ۷ ۶ Minecraft (نسخه‌ی نینتندو سوییچ) ۱۱ ۷ Super Mario 3D World + Bowser’s Fury ۹ ۸ Grand Theft Auto 5 ۴ ۹ Mario Golf: Super Rush ۱ ۱۰ Ratchet & Clank: Rift Apart

منبع: GameIndustry.biz

نوشته پرفروش‌ترین بازی‌های هفته‌ی گذشته؛ زلدا و فرمول یک در صدر اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala