در حالی که کسی انتظارش را نداشت، آپدیت ۲.۰۱ بازی Shadow of the Tomb Raider منتشر شد. اگرچه به‌صورت رسمی جزئیاتی از سوی استودیو آیدوس مونترال و شرکت اسکوئر انیکس اعلام نشده است، اما این آپدیت بهبودهایی را در رزولوشن و نرخ فریم بازی اعمال کرده است و بازیکنان از این پس می‌توانند روی پلی‌استیشن ۵ با رزولوشن ۴K و نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه بازی را اجرا کنند.

البته، خبرهای خوب فقط مربوط به پلی‌استیشن ۵ نیست بلکه دارندگان کنسول‌های نسل نهمی ایکس‌باکس هم از آن منفعت خواهند برد. همان‌طور که گفته شد، اسکوئر انیکس چیزی درباره‌ی این خبر اعلام نکرده اما از آنجایی که همیشه طرفدارانی وجود دارند که ریزترین جزئیات مربوط به بازی‌های موردعلاقه‌ی خود را پیگیری کنند، یکی از کاربران ردیت متوجه شده است که این بازی اکنون روی فروشگاه دیجیتال رسمی مایکروسافت هم برچسب معروف “بهینه‌سازی برای ایکس‌باکس سری ایکس/ اس” را دریافت کرده است. این در حالی است که Shadow of the Tomb Raider در اصل برای کنسول‌های نسل قبل عرضه شده است و پیش از آن روی هر دو کنسول از طریق قابلیت‌ پشتیبانی از بازی‌های نسل قبل قابل‌اجرا بود. حال این برچسب نشان‌دهنده‌ی این است که Shadow of the Tomb Raider همانند یک بازی نسل نهمی در این کنسول‌ها اجرا خواهد شد.

نکته‌ی جالب و عجیب‌تر این است که بازی Shadow of the Tomb Raider یکی از ۷۰ اثری بود که مدتی پیش با ویژگی FPS Boost مایکروسافت از بهبود نرخ فریم نفع برده بود. این ویژگی برای بازی‌های نسل قبلی در نظر گرفته شده است. با این حال، به نظر می‌رسد که برچسب فعلی با بهبود نرخ فریم در چند ماه پیش تفاوت دارد.

با این اوصاف، این خبر خوبی برای دارندگان کنسول‌های نسل نهمی است که می‌خواهند Shadow of the Tomb Raider را در بهترین حالت تجربه کنند. Shadow of the Tomb Raider پایان سه‌گانه‌ی ریبوت توم ریدر است. مدتی است که خبری از توم ریدر و قسمت‌های احتمالی بعدی آن نشنیده‌ایم. باید منتظر ماند و دید که آیدوس و اسکوئر انیکس چه برنامه‌هایی برای این مجموعه و شخصیت محبوب لارا کرافت در نظر گرفته‌اند.

۷۰ بازی نسل قبل را با نرخ فریم بیشتر روی ایکس‌باکس تجربه کنید

هرچند، از بازی جدید این مجموعه خبری نبوده است اما نام توم ریدر به‌اندازه‌ای بزرگ است که راه خود را به رسانه‌های دیگر هم باز کند. چند سال پیش شاهد فیلمی سینمایی از این مجموعه بودیم که البته دنباله‌ای هم قرار است برای آن منتشر شود. همچنین نتفلیکس مدتی پیش اعلام کرد که قصد دارد انیمیشن سریالی توم ریدر را بسازد که داستان آن وقایع پس از بازی Shadow of the Tomb Raider را پوشش می‌دهد.

منبع: Gamesradar

