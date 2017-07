روزی روزگاری: فولکلور رویا… | نقد و بررسی بازی Folklore

در خصوص بازی های خاص و مخاطبان آن ها و این که صرفا خاص بودن یک بازی دلیلی قطعی بر خوب یا بد بودن آن نیست بارها و بارها صحبت کرده ایم و آن را از زوایای مختلف بررسی کرده ایم. به واقع در این صنعت عظیم بازی های رایانه ای و تعداد بیشماری بازی […]

در خصوص بازی های خاص و مخاطبان آن ها و این که صرفا خاص بودن یک بازی دلیلی قطعی بر خوب یا بد بودن آن نیست بارها و بارها صحبت کرده ایم و آن را از زوایای مختلف بررسی کرده ایم. به واقع در این صنعت عظیم بازی های رایانه ای و تعداد بیشماری بازی خیلی تکراری که در آن وجود دارند، باز هم برخی از بازی ها هستند که وقتی به هر ۸ نسل بازی های رایانه ای نگاه می کنیم، می بینیم که مانند آن ها نداریم و این بازی ها شدیدا خاص هستند. حتما هم دلیلی بر این نیست که حتما شاهکار بوده باشند ولی خب آن قدر خاص هستند که مانندشان وجود ندارد. خیلی وقت ها بازی های سودا ۵۱ چنین حالتی دارند و این مرد که به هیچ وجه از ریسک نمی ترسد، هر بار عنوان جدیدی با سبک جدید می سازد و هر چه دلش میخواهد در آن پیاده می کند و بازی هایش شدیدا خاص هستند و دیوانگی وی را در جای جای خود دارند، میخواIد Lollipop Chainsaw باشد یا Killer is Dead یا … بازی مورد نظر ما در مقاله امروز در یک وجه با بازی های نام برده شده شباهت دارد و آن هم شدیدا خاص بودن آن است به طوری که وقتی آن را تجربه کنید کاملا این حس به شما دست می دهد که “عنوانی را تجربه کردم که مثل آن ندیده ام و احتمالا هم نخواهم دید.” یعنی باور کنید که حتی و حتی یک عدد بازی در ۸ نسل بازی های رایانه ای حتی شبیه به این بازی هم وجود ندارد. نام این بازی Folklore است و بی شک یکی از خاص ترین بازی های تاریخ و زیباترین انحصاری های پلی استیشن ۳ است. اما جالب این جاست که یک بازی “انحصاری پلی استیشن” باشد و شاید ۹۰ درصد کسانی که پلی استیشن دارند حتی نام آن را نیز نشنیده باشند.

سال ۲۰۰۷ و در نسل هفتم بود که عنوانی با نام Folklore در سبک اکشن نقش آفرینی که توسط استودیو گیم ریپابلیک ساخته شده بود توسط شرکت سرگرمی های سونی به طور انحصاری برای پلتفرم پلی استیشن ۳ منتشر گردید. نخستین نکته ای که در مورد بازی بسیار شنیده می شد و به چشم می خورد، فضای بسیار خاص دنیای بازی و از آن مهم تر گیم پلی بی نهایت خاص تر بازی بود که هیچ گونه مشابهی نداشت که اتفاقا همین موضوع هم برای بازی نکته مثبتی حساب شد و هم به خاطر کنترل بازی، نکته ای منفی برای آن به حساب آمد و شاید از خلق یک فرنچایز انحصاری جذاب که می توانست نسخه های بعدی بسیار بهتری داشته باشد جلوگیری کرد. البته تازه با برخی از نمرات ضعیف که واقعا گاهی از روی بی مهری همیشگی نسبت به بازی های گیم ریپابلیک بودند، باز هم Folklore آنقدر خوب و خاص و خلاقانه بود که خیلی از منتقدان آن را تحسین کردند و امتیازاتی را مانند امتیاز ۹۰ از IGN، امتیاز ۹۰ از GameZone و ۸۰ را از GameSpy دریافت نموده و نهایتا موفق شد تا امتیاز متای ۷۵ را که نشانگر یک بازی خوب و خوش ساخت است، کسب نماید. استودیو گیم ریپابلیک سازنده بسیار خاصی بود و جالب است بدانید که این سازنده متخصص ساختن بازی های بسیار زیبا و البته بسیار ناشناخته است که فروش خیلی بالایی نیز نداشته اند و خیلی وقت ها هم در حق آن ها کم لطفی شده است. عناوینی مثل Genji: Dawn of the Samurai ،Folklore ،Knights Contract و همینطور Majin and the Forsaken Kingdom که اتفاقا همین بی مهری ها و تبلیغات ضعیف و بسیار خاص بودن بازی هایشان، سبب شد تا نهایتا Knights Contract آخرین بازی آنها باشد و سپس این استودیو تعطیل شد.

Folklore به معنای واقعی یک اکشن نقش آفرینی بسیار خاص و جذاب بود که می توانست هر طرفدار این سبک را پای خود نگاه دارد (بعد از عادت کردن به گیم پلی بازی) و پر بود از شخصیت های جذاب و موجودات عجیب و مراحل بسیار متنوع و مبارزات جالب و فضاسازی های فوق العاده. Folklore ضعف هایی داشت که گاه کم هم نبودند (مخصوصا در زمینه کنترل بازی) ولی واقعا نکات مثبت و جذاب آن به حدی بیشتر بودند که نکات منفی نمی توانستند به تجربه و لذت شما از بازی خدشه ای عمیق و اساسی وارد کنند و بازیبازانی که این عنوان را تجربه کردند اکثرا بعد از پایان بازی لبخندی از رضایت را بر لب داشتند و بدون هیچ شکی تا همیشه Folklore در یادشان خواهد ماند. در این مطلب قصد داریم تا به طور کامل به بررسی نقاط قوت و ضعف عنوان Folklore بپردازیم و تمام جزییات آن را همراه شما عزیزان واکاوی کنیم تا خاطرات خوب و شاید بد گذشته از این عنوان برایتان یادآوری شده و یا اگر این بازی مورد علاقه تان است ولی به هر دلیلی در نسل هفتم از زیر دستتان در رفته، اکنون به سراغ آن بروید و عنوان یونیک Folklore را تجربه کنید. پس اگر به هر دلیلی به این عنوان علاقمند هستید، پیشنهاد می کنم در ادامه مقاله نقد و بررسی بازی Folklore با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

داستان بازی Folklore در زمان حال رخ می دهد. یک دانشجوی جوان به نام Ellen توسط نامه ای از مادرش که می دانست مرده استن، به سمت یک روستای ساحلی در ایرلند به نام Doolin کشیده می شود که در نامه به او گفته است وی را در این روستا روی صخره Sidhe ملاقات کند. در همین زمان یک روزنامه نگار به نام Keats که برای مجله ای به نام سرزمین های ناشناخته کار می کند، یک تلفن از زنی که با صدایی بسیار پر استرس و عصبی حرف می زند دریافت می کند که به او می گوید به Doolin بیاید در حالی که گریه می کند و از پریانی که او را کشته اند حرف می زند. Keats گمان می گند کهخ این یک تماس سرکاری است ولی تصمیم می گیرد که سری به Doolin بزند. وقتی Ellen روی صخره Sidhe می رسد، یک فرم عجیب که درون یک محفظه کلواک مانند است می بیند که در لب صخره است و گمان می کند که مادرش است و از وی می پرسد ولی جوابی دریافت نمی کند.

در همین حین Keats نیز می رسد و از Ellen می پرسد که ایا او بوده است که به وی زنگ زده است؟ در حالی که Ellen با تعجب می گوید نه، Keats فکر می کند که حتما کار آن موجود عجیب لب صخره بوده است. ناگهان یک وزش شدید باد در صخره شروع به وزیدن می کند و وقتی باد تمام می شود آن موجود هم ناپدید شده است. Ellen فکر می کند او از صخره پایین افتاده است و به ساحل می دود تا آن را پیدا کند ولی با دختری از روستا به نام Suzette برخورد می کند. او از Ellen سوال هایی می پرسد ولی وی بسیار گیج و عصبی است و نمی تواند پاسخ دهد. Keats نیز سر می رسد و با دیدن Ellen و آن دختر بچه و سوالاتی که از او می پرسد تصمیم می گرد تا Ellen را به روستا باز گرداند. Suzette سپس Ellen را به کلبه ای برای استراحت می برد. Keats نیز به زیرزمینی در لبه روستا می رود تا استراحت کند.

آن شب هر دوی آنها صداهایی عجیب می شوند که از آنها دعوا می کند به village pub بروند. جایی که آنها موجوداتی را می بینند که تا به حال هرگز فکر نمی کردند وجود داشته باشند و به سرزمینی برده می شوند که معنای واقعی تخیل است و Netherworld یا سرزمین مردگان نام دارد. بعد از مدت کوتاهی هر دو شخصیت بازی خود را در یک راز ۱۷ ساله از یک جنایت و قتل حل نشده می یابند که به نظر می رسد تنها راه حلش در این سرزمین فانتزی یافت خواهد شد. همانطور که می بینید داستان بازی واقعا جالب و جذاب و راز آمیز است و حتی خواند آن نیز انسان را تشویق می کند که آن را ادامه دهد و دریابد که نهایتا چه خواهد شد و چه بر سر شخصیت ها و دنیای راز آمیز بازی و راز جنایت حل نشده می آید. شخصیت های بازی بسیار عالی هستند و خوب و عمیق شخصیت پردازی شده اند و بسیار عجیب و خاص هستند و روایت داستان نیز راز آمیز و جذاب است هر چند گاهی حس می کنید بش از حد دارد کی می آید که قاعدتا به دلیل نقش آفرینی بودن بازی است.

از لحاظ گرافیک و جلوه های بصری باید گفت عنوان Folklore در سطح بالایی در زمان انتشار خود قرار داشت و با عنوانی فوق العاده از لحاظ طراحی دنیا و مراحل بازی و شخصیت ها و .. طرف هستیم. جلوه های بصری Folklore بی شک جزو برترین بخش های آن به حساب می آید و بازی از لحاظ گرافیکی و مخصوصا طراحی هنری یک عنوان فوق العاده عالی و کاملا خاص است. بازی از طراحی و گرافیک هنری بسیار خاصی بهره مند است که شبیه به هیچ عنوان دیگری نیست و کاملا منحصر به فرد است. محیط های بازی فوق العاده زیبا و متنوع و البته عجیب و یونیک طراحی شده اند و دنیای بازی به مانند داستان آن، بسیار مرموز است و تم فانتزی تاریک و غمناکی دارد. نماهای باز در بازی واقعا چشم نواز و بی نهایت زیبا هستند و شاهد یک محیط زیبا و البته با تمی افسرده مانند در بازی هستیم که بستر بسیار عالی را برای رخ دادن وقایع بازی ایجاد کرده است. در بازی هم شاهد محیط های باز هستیم و هم باید در فضاهای بسته مثل مثل سیاهچال ها بازی را دنبال کنیم . علاوه بر بخش هنری و طراحی محیط فوق العاده زیبای بازی، Folklore در زمینه گرافیک فنی نیز استاندارد عمل کرده است و شاهد مشکل خاصی در این بخش نیستیم.

در بازی خوشبختانه با مواردی مثل افت فریم و پارگی تصویر و… روبرو نمی شوید و سازندگان در زمینه بهینه سازی بازی خیلی خوب عمل کرده اند تا شاهد باگ ها و … در بازی نباشیم. نورپردازی به دلیل فضاسازی های خاص این عنوان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و خوشبختانه می توانیم بگوییم نورپردازی از برترین بخش های Folklore است و تماشای نورپردازی بازی در محیط های فانتزی و عجیب و غریب و تاریک بازی، بازیباز را کاملا به وجد می اورد. در واقع باید بگوییم همه چیز این بازی خاص است که گرافیک نیز از این قاعده مستثنی نیست و بازی از سبک گرافیکی خاص و منحصر به فردی برخوردار است که آن را از هر بازی دیگری متمایز می کند. طراحی شخصیت های بازی از لحاظ ظاهری واقعا بی نظیر و فوق العاده عجیب و غریب است و نشان از ذهن بسیار خلاق و باز سازندگان بازی دارد. در نهایت باید گفت که Folklore موفق می شود تا در بخش جلوه های بصری در زمان انتشار خود موفق ظاهر شود و چه در زمینه فنی و چه هنری شاهد یک بازی بسیار زیبا هستیم. جلوه های بصری این عنوان کاملا در خدمت اتمسفر بازی عمل می کند و تم غم زده، مرموز و تاریک بازی زا به بازیباز منتقل می کند که هدف نیز همین بوده است.

Folklore یک اکشن نقش آفرینی فوق العاده خاص و زیبا بود که دلیل اصلی این خاص بودن در مبارزات بازی و همین طور دنیای عجیب آن بود. در بازی Folklore شما کنترل شخصیت ها را از نمای سوم شخص برعهده داشتید و باید در محیط اکتشاف و گشت و گذار کرده و مبارزات مختلف را انجام می دادید. در ابتدای بازی این انتخاب را داشتید که آیا می خواهید با یکی از پروتاگونیست ها یا هر دوی آن ها بازی را پیش ببرید که شامل یک دختر جوان به نام Ellen و یک روزنامه نگار به نام Keats بودند و هر کدام پلات داستانی جدا ولی متقاطع با هم را داشتند و همین طور استایل بازی آن ها نیز متفاوت بود. بازی در دو دنیا انجام می شد. یکی در دنیای حال که در یک روستای ساحلی با نام Doolin در ایرلند بود (بخش کمتر بازی) و دیگری در یک دنیای فانتزی افسانه ای که پر بود از موجودات و ارواحی بر اساس داستان ها و افسانه های بومی (فولکلوریک). در بخش روستای بازی، شما باید شخصیت منتخبتان را در قسمت های مختلف روستا و اطراف آن هدایت می کردید و به دنبال سرنخ ها و پاسخ سوالات و … بود.

در این بخش از بازی شما قابلیت مبارزه و استفاده از قدرت ها و .. را در اختیار نداشتید و تنها به گشت و گذار و صحبت و تعامل با ساکنان روستا محدود بودید و چند ماموریت و پازل جستجو و یافتن آیتم ها را برای پیشبرد داستان بازی انجام می دادید و نهایتا به دنیای فانتزی یا Netherworld می رفتید. در Netherworld گیم پلی بازی کاملا تغییر می کرد و به سمت اکشن ماجرایی شدن با المان های نقش افرینی می رفت. مبارزات بازی و نوع کنترل آن ها، نقطه عطف خاص بودن Folklore بودند. مبارزات بازی بر قابلیت Six Axis کنترلر پلی استیشن ۳ تاکید زیادی داشتند و کنترل مبارزات در ابتدا برای بازیباز بسیار سخت به نظر می رسید. زیرا که بعد از مبارزه باید در انتها روح دشمن را بیرون می کشیدید که برای این کار باید بارها و بارها کنترلر را به شکل های مختلف تکان می دادید تا مقاومت او شکسته شود و انرژی اش تمام شده و نهایتا روح وی جدا شود تا شکست بخورد. حالا برخی دشمنان که قوی بودند مقاومت زیادی می کردند و باور کنید که برای بیرون کشیدن روح برخی از آنها تمام دستتان درد می گرفت و کلی طول می کشید تا بخواهید روح آنها را بیرون بکشید. نکته جالب اینجا بود که حملات شما هم در بازی با همین روح ها بود. یعنی دشمنانی که روح آنها را می گرفتید را باید به انتخاب و سلیقه خود بر روی دکمه های کنترل تنظیم می کردید و هنگامی که آن دکمه را در مبارزه فشار می دادید روح آن دشمن بیرون می آمد و به روش مبارزه آن دشمن که قبلا در نبرد به خود شما حمله می کرد، حالا به دشمنانتان ضربه وارد می کرد.

روح های دشمنان کوچکتر (که گرفتن و جدا کردن آن ها از بدن دشمنان هم آسانتر بود)، حملات سریعی داشتند و فعال کردن یکی دوتا از آنها برای مبارزات همیشه حیاتی بود. روح دشمنان قوی تر (که جدا کردنشان از بدن دشمن هم مصیبتی بود)، ضربات کند ولی مرگباری داشتند که البته نمی توانستید هر چقدر می خواهید پشت سرهم از همه این حملات استفاده کنید و قوانین خاصی برای این کار وجود داشت و هرچه می خواستید از روح بزرگتر و قوی تری استفاده کنید باید برای اصطلاحا Cool Down شدن آن زمان خیلی بیشتری صبر می کردید. همانطور که می بینید مبارزات بازی بی نهایت خاص و عجیب بود و شما باید از روح دشمنان خود که آنها را می کشتید به عنوان حملات خود استفاده کنید و در واقع روح آنها برای شما حمله می کرد. این نوع مبارزات در ابتدا شاید اصلا خوشایند به نظر نمی رسیدند، ولی وقتی که قلق آن ها را یاد می گرفتید بازی برایتان بسیار جذاب می شد و آنجا بود که دیگر شروع می کردید از زیبایی دنیای آن و تنوع روح ها و حملات و قدرت های مختلف آن لذت ببرید.

دنیای بازی خیلی عجیب و غمگین بود و طراحی دشمنان آن هم بسیار منحصر به فرد بود. از لحاظ تنوع مراحل نیز بازی وضعیت فوق العاده ای دارد و انواع و اقسام محیط های مختلف را در دنیای فانتزی بازی از جبهه جنگ گرفته تا خیالی ترین سرزمین ها مشاهده می کنید و باید در آنها بازی کنید. همچنین باس فایت های خوب و جذابی نیز در بازی وجود دارند که قدرتمند و دشوار نیز هستند و باید با دقت و تمرکز آن ها را شکست دهید. در نهایت باید گفت عنوان Folklore از لحاظ گیم پلی یک اکشن نقش آفرینی بسیار عالی و جذاب است که کاملا توانایی جذب بازیباز را دارد و مخصوصا با المان های بسیار خاص خود در مبارزات حس و حال کاملا جدیدی را به وی هدیه می دهد. اما کنترل بازی هنگام گرفتن روح ها از دشمنان واقعا و واقعا گاها آزاز دهنده و بد است و گاهی شما را تا مرز کنار گذاشتن بازی پیش می برد. اما اگر آن را یاد بگیرید و بپذیرید و به آن عادت کنید، آنگاه بازی پاداش خوبی به شما می دهد.

صداگذاری شخصیت ها اهمیت چندانی در Folklore ندارد زیرا اصلا وجود ندارد!! در بازی شاهد حرف زدن شخصیت ها نیستیم و به شیوه ای کلاسیک و مخصوص بازی های ژاپنی که عکس دو شخصیت را روبروی هم می بینیم و با متن شاهد صحبت کردن آنها با هم هستیم، در این عنوان داستان و صحبت ها را پیش می بریم که البته الا نمی توان گفت بد است زیرا که با استایل بازی همخوانی دارد. اما در بخش صداگذاری محیطی شاهد کیفیت نرمال و بدون مشکلی خاص هستیم. در زمینه موسیقی، Folklore بسیار روتین و نرمال عمل کرده است و در بازی شاهد قطعاتی بسیار زیبا و همینطور معمولی هستیم که به خوبی با محیط بازی تطابق دارند و وقتی که به موسیقی‎های بازی گوش می‎دهید یکی دو قطعه بسیار زیبا وجود دارند که قطعا از آن‎ها لذت بسیاری خواهید برد. موسیقی بازی کاملا با حال و هوای غم زده بازی و دنیای تاریک آن، همخوانی دارد و شنوای موسیقی هستیم که گاها به نظر می‎رسد تمی از موسیقی شرقی نیز در آن به کار رفته است و از غم و اندوهی که در موسیقی مشرق زمین وجود دارد برای انتقال حال و هوای بازی در پس زمینه موسیقی بازی استفاده شده است و البته باید یه این نیز اشاره کرد که گاهی حس می کنید یک قسمت مدام تکرار می شود و گاهی اعصابتان را به هم ریزد. در کل باید گفت Folklore در بخش صداگذاری محیطی و موسیقی نیز مانند اکثر بخش‎های دیگر موفق عمل کرده است و سازندگان موسیقی بازی به خوبی، بازی و داستان و فضای آن و شخصیت ‎های آن را شناخته ‎اند و در انتقال حس آن به بازیباز کاملا موفق عمل کرده ‎اند.

Folklore عنوان فوق العاده ای بود که به خاطر نوع مبارزات عجیبش خیلی از منتقدان از آن نمره کم کردند ولی نهایتا متای خوب ۷۵ را کسب نمود. نام این بازی را تقریبا همگی کسانی که پلی استیشن ۳ داشته اند هم حتی نشنیده اند ولی هر کس که آن را بازی کرده تا همیشه در یادش خواهند ماند که Folklore یک اکشن نقش آفرینی بسیار خاص و زیباست که با وجود ناشناخته بودن قطعا ارزش بازی کردن را دارد. اگر به عناوین اکشن نقش آفرینی آن هم از نوع خاص علاقمند هستنید و این عنوان را تجربه نکرده‌اید، مطمئن باشید که حتی اکنون و در نسل هشتم نیز Folklore یکی از گزینه‌های مناسب بازی کردن به شمار می‌رود و قطعا یکی از تجربه های شیرین (گاهی هم روی مخ در بخش روح گرفتن!!) شما را برایتان رقم خواهد زد و نام آن را تا مدت‌ها به یاد خواهید داشت. این روزها کمتر عنوانی است که مثل Folklore شما را به دنبال خود بکشد طوری که نتوانید از آن دل بکنید و عاشق فضای آن شوید و برای همیشه آن‌ را خاطر خود بسپارید.

بعد از سال‎ها و سال‎ها بازی کردن عناوین مختلف و بودن در بطن وقایع ۳-۴ نسل از بازی‎های رایانه‎ای، صمیمانه می‎گویم که Folklore، یکی از بازی های خاص و زیبا و البته ارزشمند اکشن نقش آفرینی در نسل هفتم است. Folklore به عنوان یک بازی نسل هفتمی، تقریبا (نه کاملا) همه چیز را به شکل با کیفیتی در اختیار بازیباز قرار می دهد و پاداش صبر و تحمل وی را می دهد. داستان جذاب و مرموز، طراحی دنیایی فوق العاده خاص، اتمسفریک و غمگین، گیم پلی و مبارزات بسیار متنوع، سیستم جالب استفاده از روح دشمنان برای حملات، دشمنان متنوع و عجیب و غریب با طراحی های جذاب، سفر جذاب به دو دنیای حال و دنیای مردگان، دو شخصیت قابل بازی با داستان و استایلی کاملا متفاوت سبب خلق عنوانی شده‌اند که بی‌شک حیف است تجربه‌ لذت آن را از خود دریغ کنید و حتی اگر آن را بازی نیز کرده باشید باز هم ارزش دارد که گریزی به نسل هفت و پلی استیشن ۳ خود بزنیم و یک بار دیگر Folklore را تجربه کنیم و طعم لذت آن را دوباره بچشیم.

منبع متن: gamefa