کمپین کیک استارتر تا به حال، بستر بسیار خوبی برای خلق بازی‌های فوق‌العاده و ماندگاری بوده است. ایده خوب و منحصر به فرد طراح و سازنده، با کمک‌های مالی طرفداران و مردم با موفقیت پیاده می‌شود و بازی در اختیار بازی‌بازان قرار می‌گیرد. در بسیاری از موارد مشاهده کرده‌ایم که عنوانی با ایده خوب و قابل توجه موفق شده بودجه باور نکردنی و فوق‌العاده ای را جمع کرده و سازندگان توانسته‌اند عنوانی بزرگ را به بازی‌بازان ارایه کنند.



استودیوی Mecha که به عنوان یک استودیوی مستقل مکزیکی شناخته می‌شود، به تازگی اعلام کرده که کمپین کیک استارتر اولین بازی ساخته شده به وسیله آن‌ها آغاز شده است. بازی Neon City Raiders اولین ساخته استودیوی Mecha است و گزینه‌ای مناسب برای بازی‌بازان کلاسیک و قدیمی محسوب می‌شود.

این روز ها بازار بازی‌های مستقل و کوچکی که هزنیه های ساخت خود را از راه کمپین کیک استارتر به دست می‌آورند، بسیار داغ و شلوغ است. استودیو های خلاق و با اعضای کم، ایده‌ای عالی و منحصر به فرد دارند اما به دلیل نداشتن بودجه، نمی‌توانند از پس هزینه های بازی خود بربیاند. این جاست که آن‌ها کمپین کیک استارتر بازی خود را راه می‌اندازند و هزینه ساخت بازی خود را از راه کمک های مردمی به دست می‌آورند. البته کمپین کیک استارتر همیشه به نتیجه نمی‌نشیند و ایده ساخت و طراحی بازی باید آن قدر خوب باشد که مردم برای آن کمکی را در نظر بگیرند.

استودیوی Mecha برای ساخت بازی Neon City Raiders مبلغ ۸۳۰۰ دلار را طلب کرده است و طبق اطلاعاتی که به دست آوردیم، قرار است تا بازی را در ماه آپریل سال ۲۰۱۸ برای پلتفرم های رایانه های شخصی، لینوکس و مک عرضه کند (اگر همه برنامه ها خوب پیش برود). این نکته فراموش نشود که Mecha برای پورت بازی برای کنسول پلی‌استیشن ۴ نیز یک سطح دیگر را به کمپین کیک استارتر خود اضافه کرده است.

وقایع بازی در شهری به نام Neon City رخ می‌دهد. شما در بازی ماسک شخصیتی به نام Rick را می‌زنید؛ یک پروتاگونیست خشن. هدف Rick در بازی این است که تمام گروه های نابود کننده شهر را از بین ببرید. قطعا داستان بازی، شما را یاد داستان ها و حس و حال دهه ۸۰ میلادی می‌اندازد؛ Neon City Raiders از فیلم های ماندگار آن زمان مانند The Goonies ،The Warriors و Big Trouble in Little China الگو گرفته است و این موضوع کاملا مشهود است.

گیم پلی بازی Neon City Raiders از این قرار است که شما با یک اکشن ماجرایی بالا به پایین طرف هستید. یک حالت پیشرفت «زلدا» گونه برای بازی در نظر گرفته شده است که با توجه به قدرت ها و توانایی های جدید، محیط ها و منطقه های تازه ای در نقشه بازی آزاد خواهند شد. با پیشروی در طول بازی، شخصیت های جدیدی را ملاقات می‌کنید، تکه های داستانی بیشتری را پیدا می‌کنید و البته قدرت های ویژه‌ای را کسب خواهید کرد. روند بازی به این گونه است که باید گروه های خلافکار را از بین ببرید و در آخر، با غولآخر حماسی آن‌ها مبارزه کنید.

شما می‌توانید در زیر، ویژگی های دیگر بازی Neon City Raiders را مطالعه کنید:

کل شهر را با اراده خود جست و جو کنید و همچنین نقشه ها و مناطق جدید را بر اساس انتخاب خود، آزاد نمایید.

با مردم و گروه های مختلف تعامل داشته باشید و با کمک آن‌ ها، قدرت های جدید و قدرتمندی را کسب نمایید.

توانایی ها و آیتم های جدیدی را برای آزاد کردن مناطق و محیط های جدید به دست آورید.

با کمک اکشن سریع و هیجان انگیز بازی، دشمنان بسیار در شهر را نابود کرده و از محیط اطراف خود نیز کمک بگیرید.

معما های بازی را به منظور آزمایش هوش خود و همچنین کامل کردن ماجراجویی خود، حل کنید.

آرام پیش بروید و با دار و دسته خود در پایگاه ها صحبت کنید. پیش از انجام حملات، نقشه و برنامه بریزید.

گروه خود را با استخدام افراد جدید، بزرگ و بزرگ تر کنید و گزینه ها و ابزار بیشتر و گسترده تری را آزاد نمایید.

با امکان سفر سریع یا Fast Travel، زمان خود را ذخیره کنید و البته چک پوینت های بیشتری را پیدا کنید.

مسیر داستان را با به انجام رساندن مراحل و ماموریت های خاص و آیتم های خاص تغییر دهید.

کمترین کمکی که می‌توانید برای دسترسی به نسخه دیجیتالی بازی داشته باشید، ۸٫۲۰ دلار است. این در حال است که با پرداخت کمک مالی بیشتر، می‌توانید موارد بیشتری مانند به‌روزرسانی ها و تی‌شرت را از آن خود کنید. در مرحله آخر، اگر ۴۳۸٫۶۰ دلار به استودیوی Mecha کمک کنید، آن ها یک غولآخر نهایی خواهند ساخت. مردم می‌توانند تا ۸ آگست به استودیوی Mecha برای ساخت بازی Neon Cty Raiders کمک کنند.

منبع متن: gamefa