در 7 روز آینده چه بازی‌هایی منتشر می‌شوند؟

بنابر گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VG247، دارندگان کنسول PS4 این هفته می‌توانند به تجربه بازی Final Fantasy 12: The Zodiac Age بپردازند. این نسخه کلاسیک اما جذاب اولین بار در سال 2006 برای کنسول PS2 منتشر گردید و حال با یک سری بازسازی‌های انجام شده در اختیار مالکین جدیدترین محصول کمپانی سونی قرار گرفته است.

طرفداران بازی‌های مسابقه‌ای موتوری می‌توانند این هفته به انجام بازی جدید MotoGP 17 در کنسول PS4 مشغول شوند؛ گرچه یادآور می‌شود که در اینجا ما با عنوانی در سبک Road Rash مواجه نخواهیم شد.

بازی‌هایی که در 19 تیر 96 منتشر خواهند شد:

Gorn – Steam Early Access برای PC

بازی‌هایی که در 20 تیر 96 منتشر خواهند شد:

Final Fantasy 12: The Zodiac Age برای PS4

Minecraft: Story Mode – Season 2 Episode 1: Hero In Residence برای PC, PS4, Xbox One

MotoGP 17 برای PS4

Fable Fortune برای PC, Xbox One

The Bellows برای PSVR

Black the Fall برای PC, PS4, Xbox One

Day D Tower Rush برای PS4

Derelict Fleet برای PS4

Echoes of the Fey: The Fox’s Trail برای PS4

Fantastic Contraption برای PSVR

Hunting Simulator برای PS4

Iron Crypticle برای PC, PS4, Xbox One

Leap of Fate برای PS4

Mr. Pumpkin Adventure برای Vita

Mr. Shifty برای PS4

Serial Cleaner برای PS4, Xbox One, PC

Transport Giantبرای PS4

Warlocks vs Shadows برای PS4

YamaYama برای PS4

بازی‌هایی که در 21 تیر 96 منتشر خواهند شد:

The End is Nigh برای PC

Energy Balance برای PS4

بازی‌هایی که در 22 تیر 96 منتشر خواهند شد:

Asdivine Cross برای 3DS

Frisky Business برای PS4

