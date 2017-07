فرصت زیادی باقی نمانده است. چندی پیش مایکروسافت اعلام کرد که به مناسبت شروع فصل تابستان، قرار است تخفیفات بزرگی برای کاربران ایکس‌باکس لایو در نظر بگیرد. در حال حاضر فرصت استفاده از این تخفیفات بزرگ رو به اتمام است و این فرصت عالی به زودی پایان خواهد یافت. این حراجی بزرگ که بیش از […]

فرصت زیادی باقی نمانده است.

چندی پیش مایکروسافت اعلام کرد که به مناسبت شروع فصل تابستان، قرار است تخفیفات بزرگی برای کاربران ایکس‌باکس لایو در نظر بگیرد. در حال حاضر فرصت استفاده از این تخفیفات بزرگ رو به اتمام است و این فرصت عالی به زودی پایان خواهد یافت. این حراجی بزرگ که بیش از ۳۰۰ آیتم را با قیمت بسیار مناسب در اختیار کاربران می‌گذارد، در تاریخ دهم جولای (همین امروز) به پایان خواهد رسید؛ شمارش معکوس آغاز شده است.

کاربران گلد ایکس‌باکس لایو، می‌توانند عناوین مورد نظر خود را تا ۷۰ درصد زیر قیمت دریافت کنند در حالی که کاربران عادی هم می‌توانند تا ۶۰ درصد از تخفیف این حراجی بزرگ استفاده کنند. برخی از عناوینی که با تخفیف برای کاربران ایکس‌باکس لایو در نظر گرفته شده‌اند، شامل Battlefield 1 (30 دلار), BioShock: The Collection (36 دلار), Call of Duty: Black Ops III Gold Edition (36 دلار), Dark Souls III (30 دلار), Dead Rising 4 (36 دلار), Deus Ex: Human Revolution (19.80 دلار) می‌شود. برخی دیگر از تخفیفات ایکس‌باکس لایو عبارتند از Fallout 4 (22.50 دلار), Far Cry 4 (20 دلار), For Honor (42 دلار), Gears of War 4 (30 دلار), Halo 5: Guardians (20 دلار), Madden NFL 17 (13.20 دلار), Mafia III (30 دلار), Resident Evil 7 (42 دلار), Steep (36 دلار), و The Witcher 3: Complete Edition (30 دلار) که برای کاربران، در دسترس قرار دارند.

به سراغ عناوین ایکس‌باکس ۳۶۰ می‌رویم. برای این کنسول، عناوین Call of Duty: Black Ops II (20 دلار), Red Dead Redemption (10 دلار), Fable III (10 دلار), و Skate 3 (5 دلار) بخشی از تخفیفات بزرگی هستند که مایکروسافت برای کاربران ایکس‌لاکس ۳۶۰ در نظر گرفته است.

این نکته را به یاد داشته باشید که آنچه که اینجا اعلام کردیم تنها بخشی از تخفیفات بزرگ تابستانه مایکروسافت بود. شما می‌توانید با مراجعه به این آدرس، از کلیه تخفیفات تابستانه مایکروسافت با خبر شوید. برای اطلاع از آخرین اخبار مربوط به شبکه ایکس‌باکس لایو و تخفیفات آن، با ما همراه باشید.

منبع متن: gamefa