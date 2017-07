دیدگاه نینتندو در خصوص نسخه واقعیت مجازی سری The Legend of Zelda

اگرچه به نظر می‌رسد که برای دیدن حضور شرکت بزرگ نینتندو در زمینه واقعیت مجازی باید زمان زیادی را منتظر بمانیم، اما این شرکت در حال حاضر، بر روی این زمینه کار می‌کند. اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که مشتاقانه منتظر کاوش در جهان زیبای سری The Legend of Zelda از طریق واقعیت […]

اگرچه به نظر می‌رسد که برای دیدن حضور شرکت بزرگ نینتندو در زمینه واقعیت مجازی باید زمان زیادی را منتظر بمانیم، اما این شرکت در حال حاضر، بر روی این زمینه کار می‌کند. اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که مشتاقانه منتظر کاوش در جهان زیبای سری The Legend of Zelda از طریق واقعیت مجازی هستید، اخبار بدی برای شما داریم، چراکه این مهم امری مشکل به نظر می‌رسد.

ایجی آنوما (Eiji Aonuma)، تولیدکننده حاضر در شرکت نینتندو، در مصاحبه‌ای با وب‌سایت GameReactor در خصوص سکانس‌های بازی The Legend of Zelda: Twilight Princess که به صورت اول شخص بودند صحبت کرد و بیان داشت که از نتیجه نهایی آن راضی نبوده است. با دانستن این نکته، وی به تجربه سری The Legend of Zelda بر روی دستگاه‌های مختلف بسیار فکر کرده و احتمالات و نتیجه‌های زیادی را متصور شده است. آنوما در این خصوص ابراز داشت:

زمانی که Twilight Princess را ساختیم، بخش‌های اول شخص را نیز برای آن در نظر گرفتیم. اما من از آن (بخش‌ها) خوشم نیامد چراکه مشابه درک من از سری The Legend of Zelda نبود؛ [آن بخش‌ها] شبیه به چیزی که شما به عنوان طرفداران این سری حماسی از آن درک کرده‌اید نبود. و از آن زمان به بعد ما به این فکر افتادیم که هر طور شده باید لینک (Link) را ببینیم چه در زمانی که در حال مبارزه است و چه زمانی که در حال کاوش در محیط است. برای ما، این جوهره اصلی Zelda است. مدتی من به سری The Legend of Zelda در واقعیت مجازی می‌اندیشیدم اما همانطور که احتمالاً تصور می‌کنید این مهم برای ما اولویت ندارد و حتی یک پروژه کوتاه مدت نیز نبود. اما من تحقق این امر در آینده را به طور کامل رد نمی‌کنم.

اگرچه این تولیدکننده ساخت نسخه‌ای از سری بازی‌های محبوب The Legend of Zelda برای پلتفرم‌های واقعیت مجازی را رد نکرده است اما اشاره آن به در اولویت نبودن این پروژه، به خوبی نشان می‌دهد که برای تحقق این امر، شرکت نینتندو باید کارهای زیادی انجام دهد و شرایط مد نظر مهیا گردد.

جدیدترین نسخه از این مجموعه تحت عنوان The Legend of Zelda: Breath of the Wildچندی پیش برای دو کنسول Wii U و نینتندو سوییچ عرضه گردید و توانست تحسین منتقدان را برانگیزاند. به نظر شما، سری The Legend of Zelda در قالب یک بازی واقعیت مجازی جذاب‌تر است یا یک بازی ماجراجویی سوم شخص؟ لطفاً دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: gamefa